Andrea Legarreta: la extraña enfermedad que deterioró su calidad de vida

Luego de darse a conocer esta mañana por Galilea Montijo que su compañera del programa Hoy, Andrea Legarreta, dio positivo a una prueba de COVID-19 tras presentar síntomas característicos de la enfermedad, la salud de la presentadora y actriz se mantiene en el ojo del público.

Pero el coronavirus no es el único padecimiento que la esposa de Erik Rubín ha sufrido. En enero de 2017 compartió con su público que estaba pasando por una etapa crítica de la “enfermedad púrpura”, razón por la cual se ausentó por varios días del foro de grabación de Hoy. Se trata de un trastorno hemorrágico en el cual el sistema inmunológico destruye las plaquetas, cuya función es la coagulación regular de la sangre.

A través de un video, la conductora explicó en aquel momento que su enfermedad tiene que ver “con plaquetas, con una baja importante y delicada de plaquetas”, razón por la que se ausentó por más de una semana de la emisión matutina.

Legarreta compartió un collage con las fotos de las personas que acudieron a verla al hospital (Foto: Instagram @andrealegarreta)

“¡Hola hermosas! A quienes han preguntado por mí y quieren saber cómo voy de salud, aquí un reporte breve, y más adelante podré informarles a detalle cuando vaya a chambear al programa, que espero sea el lunes y compartir mi historia que quiero y espero sea de ayuda para ustedes también. Gracias por estar al tanto”, fue parte de su mensaje.

En aquella ocasión, Legarreta colgó fotografías de su familia que fue a visitarla al hospital, y otras imágenes con amigos como los también conductores de televisión Yordi Rosado, Maca Carriedo y Martha Figueroa.

Andrea también contó que estaba muy agradecida por el cuidado del personal médico hacia ella y posó con una de las enfermeras que se mantuvo a su cuidado.

“Y en medio del insomnio aparecen angelitos de la guardia que nos cuidan y nos apapachan. Mis respetos a las buenas enfermeras que entregan y sacrifican su tiempo por seres que no somos sus familiares y nos arropan y aguantan con paciencia y amor. Aun sacrificando no estar con sus amores. Mis respetos y agradecimiento, dulce guerrera, Sonia Rodríguez Martínez, gracias por tu compañía en mi insomnio. Cara de insomnio, es lo que hay” , escribió la mamá de Mía y Nina.

Andrea con Sonia Rodríguez, la enfermera que se mantuvo a su cuidado en sus días de internamiento (Foto: Instagram @andrealegarreta)

La trombocitopenia, mejor conocida como “enfermedad púrpura” se refiere a una baja de plaquetas, lo cual se asocia con sangrado anormal.

Quienes padecen púrpura trombocitopénica inmunológica, mejor conocida como púrpura trombocitopénica idiopática, caracterizada por la destrucción prematura de plaquetas debido a la unión de un autoanticuerpo, suelen presentar sangrado en la piel (moretones), fatiga, fiebre, confusión, dolor de cabeza, palidez, dificultad respiratoria, y frecuencia cardiaca alta.

Dicho padecimiento llevó a Andrea a someterse a un tratamiento que duró varios meses, con visitas semanales al hospital para monitorear su salud y determinar el rumbo de su tratamiento.

“Estoy muy bien, ayer me sacaron sangre, los niveles son muy buenos. Lo ideal es llegar a producir los niveles normales en la sangre sin tomar medicamento”, expresó por aquellas fechas, una vez incorporada de nuevo a su trabajo, a su paso por la alfombra roja de la cinta El que busca encuentra.

Yordi Rosado y Reynaldo Rossano también acudieron al hospital a ver a su amiga (Foto: Instagram @andrealegarreta)

Al ser abordada por la prensa, Legarreta quiso aclarar su situación e indicó que el cuerpo humano debe tener 150 mil plaquetas, mientras que en su caso únicamente tenía 16 mil, lo que podría afectar su salud de forma irreparable.

“Entonces ahora ya me disminuyeron al 50 por ciento (el medicamento), cosa que es muy buena, porque adaptarme a él no ha sido fácil, me genera debilidad, cansancio y sed”, reveló.

Dijo que la púrpura es un mal peligroso, pero tratable y agradeció poderlo haber detectado a tiempo. “El peligro es que te den hemorragias porque no coagula, mis niveles estaban en 16 mil plaquetas cuando el promedio es de mínimo 150 mil , estaba arriesgado, cualquier cosita se hace un derrame interno, pero eso ya pasó, ya estoy bien”, comentó.

Esta mañana la conductora confirmó su diagnóstico positivo a COVID-19 (Foto: Captura de pantalla)

Después de ese episodio, fue en septiembre de 2018 cuando Legarreta dio una buena nueva a su público, pues luego de un año y medio de haber sido diagnosticada con dicha enfermedad, informó que se encontraba perfectamente bien de salud y ya no estaba en tratamiento.

“Me encuentro súper bien, ya me dieron de alta gracias a Dios. Hace mucho terminé el tratamiento y hace poco me hicieron análisis de rutina. Todo salió perfecto, estoy de maravilla ”, dijo en una emisión de Hoy.

“Estamos muy felices porque incluso Érik ya también está muy bien de salud y pronto nos vamos a ir a un parque de diversiones para festejar en familia. Es algo que también le prometí a mi sobrino Mateo, que estuvo muy mal de salud y hoy está perfecto”, contó a Notimex en entrevista.

