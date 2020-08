En Hollywood, la generosidad también existe: las estrellas que le deben su carrera a otros famosos

Johnny Depp, Charlize Theron y John Travolta tuvieron el respaldo de otrs famosos en sus inicios o en los momentos más bajos de sus carreras

En Hollywood son muchos los quien llegar a la cima y muy pocos los que lo consiguen. En una industria narcisista, con grandes egos y deseos de protagonismo no es fácil toparse con “almas bondadosas” dispuestas a ayudar a los recién llegados. Incluso, muchos de ellos le deben sus carreras y fama a estrellas como George Clooney o Tom Hanks.

Johnny Depp consiguió su primer papel gracias a la insistencia de Nicolas Cage, Vin Diesel fue reconocido como director por el mismísimo Steven Spielberg. Una generosidad que estrellas como Charlize Theron o John Travolta han agradecido públicamente. En un ambiente de competencia feroz muchos de los actores que hoy son los mejores pagos y más populares contaron en un comienzo con la ayuda fundamental de un consagrado que se preocupó lo suficiente como para que tuvieran una oportunidad.

Chris Pratt vivía en una camioneta cuando conoció a Rae Dawn Chong

Chris Pratt casi renuncia a su sueño pero tuvo la suerte de encontrarse con la actriz Rae Dawn Chong (Shutterstock)

Chris Pratt creció en un hogar humilde del estado de Washington y abandonó sus estudios para marcharse a Hawai, donde pasó una temporada como sintecho. Vivía en una camioneta y trabajaba en un restaurante de la cadena Bubba Gump Shrimp cuando la actriz Rae Dawn Chong lo encontró. Más tarde lo elegiría para su película debut, “Cursed Part 3”, el corto de comedia de terror, en 2002. “Vivía día a día, y cuando no sabes cómo vas a hacer para llegar a fin de mes no tienes un plan de aquí a cinco años, ni siquiera tenía uno a 30 días. Más bien sólo sabía lo que iba a hacer en las siguientes 8 horas. Por eso los sueños que tenía no eran realistas”, confesó el actor de los “Guardianes de la galaxia”.

“Jamás se me cruzó por la cabeza que podía triunfar como actor. En realidad nunca miré mucho más allá de mi futuro inmediato. No conocía a nadie en Los Ángeles. Sabía que lo quería, y que si tenía la oportunidad la iba a aprovechar. Confiaba en mí mismo. Y en cuanto vi a Dawn Chong, parte de mí supo que me iba a convertir en actor. Estaba seguro de que había conocido a la persona indicada”, recordaba Pratt, de 41 años, sobre su camino hacia la cima que le llevó 17 años alcanzar.

John Travolta: “Quentin resucitó mi carrera”

John Travolta y Quentin Tarantino en el festival de Cannes en 1994 (Shutterstock)

John Travolta le ha agradecido públicamente a Quentin Tarantino por resucitar su carrera en Hollywod. El actor estaba pasando una época difícil cuando el director lo eligió como el asesino a sueldo Vincent Vega en su película aclamada por la crítica “Pulp Fiction”, que se estrenó en 1994. Travolta siempre que puede le dice gracias a Tarantino por darle el codiciado papel, por el que obtuvo una nominación al Oscar al Mejor Actor. En ‘A Conversation with John Travolta’ en el Theatre Royal de Londres, el actor reveló: ”Había personas mucho más importantes que yo que querían el papel. Pero Quentin arriesgó su carrera y se negó a hacer la película sin mí en ella”.

Travolta solo ha sido candidato a un Oscar en otra ocasión, por su interpretación de Tony Manero en “Saturday Night Fever” (1977), pero no está amargado por la falta de reconocimiento de sus colegas. “No me siento en absoluto ignorado”.

Russell Crowe llegó a Hollywood gracias a Sharon Stone

En 1995, Russell Crowe solo había participado en películas de Australia. En esta fotagrafía está junto a Sharon Stone, la actriz que luchó por él para que sea parte de la película "Rápida y "Mortal"

Recientemente, el actor australiano Russell Crowe reconoció que gracias a la ayuda de Sharon Stone, que apostó por él cuando era todo un desconocido, logró la fama en Hollywood. “Me tomó dieciocho meses o más, y literalmente cientos y cientos de reuniones antes de obtener un trabajo en EEUU. Y solo lo tuve porque Sharon Stone vio una película en la que salí. Ella estaba haciendo su primer trabajo como productora en ’Rápida y mortal’, y estaba en un duelo con los productores, se puso firme y dijo: ‘Voy a contratar a quien quiera como el interés amoroso’”, recordó el ganador del Oscar, de 56 años. “Si no fuera por su fuerza de convicción, no sé cuánto más habría pasado para estar en una película americana, tengo mucho que agradecerle”, admitió el afamado actor en el programa de Seth Meyers.

Tras las palabras de agradecimiento, la actriz le dedicó un mensaje cordial a su compañero de profesión. “Esta semana Russell Crowe explicó por qué probablemente debe su carrera a Sharon Stone”, posteó la publicación acompañando el mensaje con una fotografía del afiche de la película donde aparecen ambos actores. “Tengo que decir que seguimos siendo una bonita pareja”.

En 1995, el actor apareció en“Rápida y mortal” (”The Quick and the Dead”), al lado de Stone, Leonardo Dicaprio y Gene Hackman. Fue mal recibida por la crítica y un fracaso rotundo en la taquilla, pero el protagonista de “Gladiador” tiene buenos recuerdos ya que significó su primer papel importante en la gran pantalla.

Julianna Margulies: “Le debo toda mi carrera a George Clooney”

Julianna Margulies y George Clooney en el exitoso drama televisivo "ER"

Julianna Margulies tuvo su primer personaje recurrente en la popular serie de drama hospitalario “ER” en 1994. Interpretó a Carol Hathaway, una enfermera que tenía una tórrida relación con el personaje de George Clooney, el Dr. Doug Ross. En una entrevista con Seth Meyers, Margulies reveló que el hombre que fue su interés romántico en el programa resultó ser un gran compañero y, ahora, un amigo para toda la vida. Margulies atribuye parte de su éxito a Clooney. “Le debo mi carrera a George Clooney porque mi personaje moría en el piloto de ’ER’”, compartió la estrella de “The Good Wife”. Al conocer su destino en el show, la actriz tuvo que encontrar trabajo. “Estaba a punto de firmar en una comedia no muy buena”. Por suerte para ella, Clooney le compartió información ultrasecreta que cambió el curso de su carrera: “Me llamó de la nada y me dijo: ’Escuché que tu personaje salió bien, y si yo fuera tú, no aceptaría otro trabajo porque creo que van resucitarla’”, recordó la actriz. Y así fue. Margulies pasó a protagonizar seis temporadas de “ER”, haciendo una recordada reaparición con Clooney en la temporada 15.

Steven Spielberg, el hombre que eligió a Vin Diesel

Steven Spielberg dirigió a Vin Diesel en el "Salvando al soldado Ryan" (Shutterstock)

Vin Diesel ha realizado muchas películas a lo largo de los años, incluidas todas las producciones de la saga de acción “Rápido y Furioso”. Pero Diesel también es director y, mejor aún, Steven Spielberg lo reconoce como uno de los buenos. El tema de la carrera como director de Diesel surgió mientras el actor hablaba con The National mientras promocionaba su película “Bloodshot”. El currículum de Diesel detrás de cámara es corto considerando que su carrera se extiende a lo largo de casi tres décadas. El primer papel acreditado del actor fue en un cortometraje de 1995 que dirigió, “Multi-Facial”, antes de su único largometraje, “Strays” de 1997, que debutó en el Festival de Sundance. Desde ahí, el actor solo ha dirigido algunos otros cortos y un episodio de una serie de TV de 2012 llamada “The Ropes”. Pero su rol de cineasta le valió al actor un pequeño papel en la película ganadora del Oscar, “Salvando al soldado Ryan” de Spielberg. A partir de ahí la carrera de Diesel disparó y hoy es uno los actores mejor pagos del cine. En marzo, Diesel contó una conversación reciente que tuvo con el director ganador del Oscar. “Lo vi recientemente y me dijo: ’Cuando escribí el papel para ti en ’Salvando al soldado Ryan’, obviamente estaba empleando el actor, pero también estaba defendiendo en secreto al director que hay en ti, y no has dirigido lo suficiente. Debes volver a la silla de dirección’”.

Nicolas Cage y un juego de monopoly que cambió la vida de Johnny Depp

Nicolas Cage convenció a Johnny Depp para que haga una audición y el resto es historia

En una entrevista a The New York Times Magazine, Nicolas Cage dijo que él fue el encargado de convencer a su amigo Johnny Depp para que se iniciara en el mundo de la actuación. “Éramos buenos amigos, estábamos jugando al Monopoly y él iba ganando. Lo miré y le dije: ‘¿Por qué no intentas actuar?’”. Al principio, Depp se negó. Su sueño era dedicarse a la música y ser una estrella del rock, pero algo lo hizo cambiar de opinión. “En ese momento él quería ser músico y me dijo: ‘No, no puedo actuar’. Entonces lo mandé a ver a mi agente’”, recordó Cage. “Mi representante lo envió a su primera audición, que fue ’Pesadilla en lo profundo de la noche’. Obtuvo el papel ese mismo día’”, detalló el actor sobre la película con la que debutó su amigo en cine, en 1984, con solo 21 años. Después llegaría “El Joven Manos de tijera” y mucho más adelante la saga de “Piratas del Caribe” que llevaron a Johnny a ser uno de los que más factura en Hollywood.

Tom Hanks “salvó” a Charlize Theron

Charlize Theron besa a Tom Hanks en los premios Oscar 2020 (Reuters)

Tom Hanks es sin dudas una de las estrellas más queridas por el público y por sus compañeros de la industria. Para Charlize Theron él representa mucho más. En los últimos Globos de Oro, la actriz sudafricana - encargada de entregarle el premio honorifico Cecil B. DeMille-, reveló el gran gesto que tuvo el actor y director en su audición en “Eso que tú haces” (1996), cuando era una recién llegada en Hollywood. “Después de la primera lectura creía que lo había arruinado todo. Se me había olvidado respirar y Tom me miró y dijo: ‘Lo siento, ¿puedes darme cinco minutos? Tengo que salir, pero cuando regrese repetiremos esta escena de nuevo’. Tom no necesitaba cinco minutos, yo necesitaba cinco minutos. Esos cinco minutos fueron un regalo para mí porque vio a una joven actriz, sudando e intentando ocultar su ataque de pánico. Ese es el tipo de hombre que es y por eso amamos a Tom Hanks”.

Daniel Radcliffe: “Maggie Smith me consiguió el trabajo en Harry Potter”

Daniel Radcliffe y Maggie Smith en 2005 (Shutterstock)

“Me consiguió el trabajo en Harry Potter así que para cualquiera que no conozca esa historia, básicamente le debo todo a Maggie Smith”, reconoció el actor británico que protagonizó las ocho películas de la saga. Con tan solo 11 años, se convirtió en una figura mundial en 2001. Radcliffe había trabajado con la veterana actriz un telefilme sobre David Copperfield de la BBC. Y luego llegaría el papel del mago más famoso del mundo. Smith le recomendó al director Chris Columbus que le diera la oportunidad a Radcliffe. “Necesitas audicionar a este chico”. En agosto de 2000 -después de varios castings por las que pasaron cerca de cuarenta mil aspirantes- Radcliffe consiguió el papel protagónico en el largometraje basado en los libros de J. K. Rowling, quien entonces se declaró sentirse contenta por la elección de Daniel.

