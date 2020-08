Niurka contra Lorena Herrera y Paty Navidad: respondió fuerte a sus posturas sobre el COVID-19 y la comunidad trans

Niurka se pronunció en contra de las polémicas declaraciones de Paty Navidad y Lorena Herrera (IG: niurka.oficial)

Tan irreverente y explosiva como siempre, Niurka Marcos se pronunció en contra de las polémicas declaraciones que tanto Paty Navidad como Lorena Herrera han realizado sobre la existencia del coronavirus y sus remedios.

Acompañada de la actriz Rosita Pelayo, Niurka fue cuestionada sobre las declaraciones de Herrera y Navidad, y por las que han sido criticadas en múltiples ocasiones.

La vedette cubana fue franca y se posicionó en contra del uso del dióxido de cloro, recomendado por Lorena Herrera para combatir en coronavirus, y apoyó a la comunidad LGBTTT, después de que Paty Navidad reprobó los cambios de género.

Fue hace unas semanas cuando Lorena Herrera causó revuelo al recomendar el consumo de dióxido de cloro para curar el COVID-19 y aunque en esta ocasión Rosita Pelayo mencionó que sí lo ha consumido sin mucho éxito, Niurka no fue tan benevolente con sus comentarios.

La vedette cubana fue franca y se posicionó en contra del uso del dióxido de cloro (Foto: Instagram de Niurka)

“Es un veneno. ¿Cómo te va a caer bien? Imagínate, lo echas en la alfombra y queda blanca. Pues has de tener la conciencia muy blanca”, resaltó.

Niurka también se pronunció sobre la existencia del coronavirus, la implantación de un chip a través de la vacuna y el uso del cubrebocas, temas que ha criticado muchas ocasiones Paty Navidad.

“Sólo abre el hocico cuando tengas una prueba para demostrarlo, lo demás son bla bla bla, conversaciones que has escuchado, comentarios que han leído en internet. No hay certeza de nada... No tienen que ponerte chip en ningún lado, si estás tan embelesado con el celular, que ya ni el celular te tiene localizado”, dijo contundente.

Destacó que no puede usar un cubrebocas mientras se ejercita porque le faltaría la oxigenación.

La famosa cubana tampoco coincidió con Paty Navidad sobre sus recientes comentarios sobre la comunidad transexual.

“La elección de ser o no hombre o mujer está en el alma, en la mente. No somos nadie para juzgar”, concluyó.

Paty Navidad ha recibido varias críticas por sus comentarios (IG: patricianavidad)

Pero no todos los comentarios de Niurka fueron malos, ya que también defendió a su ex compañera en la telenovela La fea más bella.

“Es una reina... esta nota ya la hizo recorrer toda la industria, estuvo bien aunque habló mier...” resaltó.

Desde hace varios meses Paty Navidad se ha pronunciado sobre el coronavirus como un plan para cambiar el orden mundial, además ha pedido no utilizar cubrebocas y no respetar el confinamiento.

Estos comentarios le valieron varias críticas en redes sociales, donde no dejan de desacreditarla por sus comentarios que afectan a la salud pública.

En el caso de Lorena Herrera, la actriz había causado cierto revuelo hace unos días al recomendar el consumo de dióxido de cloro para curar el COVID-19.

“Se enfermaron mis sobrinas y a ellas les dieron dióxido de cloro y estuvieron recuperadas en tres días. Tengo dos amigos demasiado cercanos, uno con diabetes y 50 kilos de sobrepeso, él y su esposa que tiene 20 kilos de sobrepeso, los dos diabéticos, y con dióxido de cloro salieron en cinco días”, relató al programa Venga la alegría.

Lorena Herrera mostró su apoyo a Paty Navidad y lamentó que sea atacada en redes sociales (IG: lorenaherreraoficial/patricianavidad)

Sus polémicas opiniones pronto coincidieron y desde sus cuentas de Twitter mostraron sus acuerdos, incluso coincidieron en que no se vacunarían contra el COVID-19.

“Yo no me vacunaría, honestamente espero que no sea algo forzoso, porque no lo haría”, advirtió Herrera al inicio de la entrevista, según retomó el portal de People en Español.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“La verdad se está revelando”: Lorena Herrera respaldó a Paty Navidad y dijo que no se vacunará contra el COVID-19

Lorena Herrera se defendió tras revelar supuesto remedio contra el COVID-19: “No vuelvo a tocar el tema”

Paty Navidad defendió su derecho a la libertad de expresión luego de ser considerada ‘un riesgo sanitario’