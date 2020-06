Miguel Bosé, Paty Navidad y más famosos que difunden teorías de conspiración

La versión de un terrible futuro para la humanidad que difunden algunos famosos ha sido el blanco de duras críticas (Foto: Instagram@patricianavidad/@miguelbose/@christophervuckermann/@carlos_kiko1)

A estas alturas de la pandemia mundial por coronavirus, no son pocos los famosos que creen y continúan sosteniendo que esta situación se trata de un invento mundial y una herramienta estratégica para que una élite no especificada se apodere del control de la humanidad. Entre teorías y elaborados planteamientos algunos personajes del mundo de la fama han compartido sus pensamientos con sus seguidores, quienes en varias ocasiones los han tildado de irresponsables al difundir información no comprobada que sólo provoca terror y ansiedad.

El público también ha señalado que los famosos que difunden teorías, dignas de un capítulo de la más descabellada historia de ciencia ficción, están demeritando el esfuerzo que hace el personal médico y científico para hacer frente a este padecimiento.

La oscura élite antes del fin del mundo

El caso más popular en México es el de la actriz Paty Navidad, quien lleva varios meses usando su cuenta de Twitter para difundir “sus verdades”. La también conductora de programas como Picardía mexicana ya había escrito controversiales mensajes sobre otros temas de actualidad, como el cambio climático y la tecnología 5G, pero sus aseveraciones en torno al coronavirus han desatado gran cantidad de reacciones negativas.

La actriz de La fea más bella aseguró que el nuevo virus fue creado por las farmacéuticas para controlar al mundo y provocar el exterminio de la humanidad.

El coronavirus es un virus creado por las farmacéuticas como parte del plan de la élite oscura, método de control masivo y reducción de la población: ‘Plan Kalergi. Una de las formas de genocidio es crear epidemias, desastres ‘naturales’ y exterminar gran parte de la humanidad

Paty Navidad ha sido criticada en varias ocasiones por su opinión acerca de diversos temas (IG: patricianavidad)

Navidad añadió que el negocio impulsado por las desarrolladoras de medicamentos es conocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), organismo que según ella estaría detrás de la creación de las epidemias mundiales.

Esta alianza, según la actriz de Televisa, ayudaría a crear las vacunas que facilitan la propagación de los virus mortales o difíciles de atacar, los cuales sólo se pueden combatir con fármacos desarrollados para ir contra los males y ganar dinero a costa de ellos: “La salud, gran negocio”.

Por medio de las vacunas buscan controlarnos, convertirnos en seres débiles y manipulables para ejercer mejor el papel de esclavos y al mismo tiempo estamos vulnerables a cualquier virus o epidemia creada por ellos. Coronavirus como método de reducción de la población y negocio

El llamado de Paty Navidad para salir a grabar hospitales

El pasado 16 de abril, Paty se mostró en contra del confinamiento y mostró su inconformidad con las recomendaciones del Doctor Hugo López-Gatell, Subsecretario de prevención y promoción de la salud.

Muy triste ver cómo el gobierno manipula y controla con miedo y mentiras a la mayoría de los mexicanos. Dice @HLGatell, México seguirá en cuarentena y aislamiento hasta el 30 de mayo y le aplauden. No hay duda que ‘un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción

La también cantante ha calificado la llamada nueva normalidad como “el nuevo des-orden mundial” en el que el planeta verá la llegada de seres del espacio exterior. “Están preparando algo grande a nivel mundial, después de una ‘aparente’ invasión alienígena, llegan hologramas de imágenes religiosas en el cielo, “Proyecto Blue Beam” o Rayo Azul. Despierten a la conciencia, todas las respuestas a nuestras preguntas están en nuestro interior”, aseguró.

Navidad saltó a la fama como actriz de Televisa (Twitter @ANPNL05)

Paty hace unos meses declaró que existía un proyecto llamado “HAARP”, que contaba con una tecnología para la creación de desastres naturales como terremotos y tormentas.

Los feminicidios, las protestas sociales, la ideologia de género y el calentamiento global son algunos de los tópicos para los que Navidad tiene una postura que defiende mordazmente: “Sí estoy loca, y mi locura no tiene cura”.

Un rebelde contra el sistema

Christopher Uckermann es parte de esta peculiar lista: el actor, popular por haber participado en la telenovela Rebelde, aseguró que la actual pandemia de coronavirus es una mentira e instó a sus seguidores a, según él, darse cuenta de la realidad.

Desde finales del marzo, el ex RBD ha publicado múltiples mensajes que intentan poner en duda la veracidad de la emergencia que azota al mundo.

A principios de mayo compartió un vídeo donde aparece personal sanitario higienizando lugares públicos en la Ciudad de México, y aseveró que es muy sospechosa la manera en que están actuando las autoridades para llamar la atención de la población “A plena luz del día para que sea más llamativo y obvio...¿qué piensan?”

Christopher Uckermann ha compartido múltiples videos donde se profundiza en las teorías en cuestión (Foto: Instagram @ChristophervUckrmann)

Uckermann comentó que todo el entorno se ha tornado muy extraño, y pidió a sus seguidores que “despierten” y se den cuenta de lo que ocurre. Incluso ha criticado las infografías que publica la Secretaría de Salud de México, asegurando que están ocultando una verdad.

El protagonista de la serie Abra Cadabra puso en duda el alcance y la veracidad de la enfermedad, y al ser señalado por los usuarios de Twitter por difundir fake news las justificó calificándolas como “libertad de expresión”.

El ex RBD ha puesto en duda los datos presentados por la Secretaría de Salud (Foto: instagram @Christopher Uckermann)

El actor también ha compartido vídeos en los que diversos conferencistas aseguran que la enfermedad es parte de un plan de las élites “para tomar el control de nuestras vidas, libertad y salud” y un tuit con un desconcertante mensaje:

Los “no despiertos” y los “sin darse cuenta” incluso se enojan y critican a aquellos que intentan mostrarles la verdad. Han sido muy bien entrenados para ser fieles ovejas, incluso guerreros del gran engaño, gracias a las frecuentes técnicas de control mental. La mayoría de las personas van a trabajar a diario y vuelven a casa para ver sus televisores de lavado de cerebro para persistir dentro del ciclo perpetuo de su sistema de esclavitud de la deuda, que está muy lejos de la realidad, por decir lo menos.

El actor participa en la serie "Diableros", centrada en asuntos paranormales (Foto: Twitter)

“La estafa del virus”, “Las verdaderas razones detrás del encierro”, “El plan de borrar la interacción humana”, “La corrupción del sistema médico”, “El plan secreto de nuestros gobiernos para convertir Occidente en China” y “Vacunas y nano bots” son los nombres de los vídeos y artículos que ha compartido el ex RBD.

Lejos de verse apoyado por su casi más de un millón de seguidores en Twitter, el actor generó una lluvia de críticas.

“De verdad si no entiendes el tema no deberías salir por ahí diciendo tanta mierda! Hay personas muriendo por el puto virus, enfermeros, médicos arriesgando sus vidas para ayudar lo máximo de personas que puedan! Mejor cállate o pide a Alfonso que te dé clases”, “La gente muere, deja de ser tonto y grosero, por favor. Estás influenciando a otras personas cállate”, “Se ha convertido en un enajenado, en lugar de usar su influencia para el bien, pasa su tiempo creando teorías locas”, “¿No será hijo de Paty Navidad?”

Christian Chávez, su amigo desde Rebelde, salió en su defensa: “Ese es un tema muy delicado, yo respeto la ideología de cada persona, si él tiene esa creencia pues que la defienda, pero sí te puedo asegurar que yo no comparto esa ideología”.

Un ventaneo a la conspiración

Pedro Sola fue más moderado en sus aseveraciones (Foto: Youtube Pedro Sola)

Pedro Sola se suma discretamente a la lista de personajes del entretenimiento que ponen en duda la verdad oficial. En días pasados y tras una reflexión, el conductor de Ventaneando sugirió en su canal de YouTube que el COVID-19 podría tratarse una estrategia del gobierno chino para controlar su población: “Se originó en China, un país con miles de millones de habitantes, muchos de ellos hacinados, que tienen unas costumbres muy extrañas y hay un control estricto por parte del gobierno. Hay teorías de conspiración de que los chinos están diciendo que desarrollaron esta enfermedad para diezmar a la población, no lo sé, puede ser…”.

El presentador que ha fungido también como DJ en fiestas gay, justificó el origen de la enfermedad, un mercado de Wuhan, diciendo que los chinos se comen prácticamente todo.

El consejo que el influencer le dio a su público fue sencillo: “Hay que rezar para que no nos pegue”.

Quico en La vecindad del chisme

Carlos Villagrán a sus 75 años ya no interpreta a Quico (Foto: Captura de pantalla Televisa)

El conocido veterano Carlos Villagrán demostró que la creencia en este tipo de teorías es intergeneracional, pues quien fuera integrante de la compañía de humoristas de Chespirito, aseguró que el coronavirus no existe y afirmó que se trata de una forma de controlar a la población mundial. En una entrevista para la televisión, Quico explicó que el coronavirus es un invento de los masones y que el empresario Bill Gates está detrás de su creación, aunque también aceptó que está tomando las medidas necesarias para no contagiarse: “Las brujas no existen, pero de que vuelan, vuelan”.

A mí me parece un engaño, lo que están haciendo del COVID-19 es un engaño, en el mundo no existe el COVID-19. Lo que pasa es que a través del miedo, el caballo negro, nos espantaron y todo el mundo nos encerramos. Después de encerrarnos, pues ellos empezaron a poner antenas para el 5G, que llevan miles de antenas colocadas en universidades, escuelas, en todo y satélites a baja altura de más de 6 mil satélites. Entonces quieren hacer una red para el 2030, para controlar lo que se llama la población mundial

Quico aseguró tomar precauciones para no contagiarse, pues aseguró que "mientras son peras o son manzanas" haría lo propio (Foto: archivo)

Al ser cuestionado por quien estaría detrás de tan alarmante plan, el comediante dio el nombre del gigante de la computación.

“Es un culto que lo lleva la masonería y Bill Gates que está detrás de todo esto, y mucha gente detrás de él”. Quico dijo no temer por las críticas y la posible agresión que desatarían sus comentarios: “No tengo miedo a que me hagan algo. El miedo debilita al sistema inmunológico, entonces cuando la gente se dé cuenta y no haya tantos analfabetos y tanta ignorancia en el mundo, la gente se va a dar cuenta de todo”

“Como un lobo” defendiendo su verdad

Miguel Bosé ha abierto largos hilos en Twitter donde comparte con sus seguidores su versión de los hechos respecto a la pandemia, su origen y alcances. El cantante de Amante bandido reflexionó acerca de los daños que este nuevo padecimiento ha ocasionado en muchas naciones, no únicamente en la salud de las personas, sino también en la economía como engrane importante del funcionamiento integral de una sociedad.

Bosé se encuentra en la Ciudad de México, país en donde se instaló desde hace unos meses (Foto: instagram Miguel Bosé)

A principios de mayo, el artista colgó una serie de imágenes de las calles madrileñas luciendo completamente vacías y desoladas, puesto que en aquel momento el confinamiento era casi obligatorio para la población en la ciudad europea, como resultado de las disposiciones de las autoridades sanitarias hacia la población en aras de frenar la propagación del nuevo virus y de mantener a raya los posibles nuevos contagios comunitarios.

"El dolor y la frustración que siento viendo esto y sabiendo todo lo que hay detrás, desde el esfuerzo de las familias hasta el esfuerzo solidario de los profesionales del orden público y hospitalario, me indigna de tal manera que lo único que deseo es ver el fin de tanto pesar. El gobierno del país no da la talla, pero eso ya lo sabíamos. Aquí en México el ataque apenas está empezando. Lo peor está aún por llegar. Estoy con todos y cada uno de vosotros. Fuerza y aguante. Os quiero.”

Tras esa alerta, unos días después el cantautor mencionó la supuesta falsedad de la pandemia.

“Suiza como los países nórdicos de Europa saben desde el principio de la gran mentira de los gobiernos, el de España incluido”, posteó junto con un video que compartió un cibernauta quién asegura que es Suiza y dónde se ve a las personas compartiendo sin ninguna medida se sanidad.

Miguel Bosé Afirma que las vacunas implantan chips diminutos en el organismo humano a fin de dejarlo vulnerable a un control externo (Foto: EFE/Giorgio Viera/Archivo)

La afirmación del español no dejó de sorprender, pues es sabido que su madre, Lucía Bosé, fue una de las víctimas mortales del coronavirus en marzo pasado e incluso, después del deceso, Miguel creó la campaña #AzuldeLucia con la que recaudó cubrebocas decorados para donar a instituciones sanitarias

La declaración de Bosé pareciera contradictoria, pues también ha enviado varios mensajes a sus fans en donde los invita a cuidarse y quedarse en casa.

Ante esta hilo los comentarios se dispararon, la mayoría en contra de su larga explicación e incluso le contestaron con imágenes de médicos que solicitan voluntarios excépticos de la existencia del virus, para que los ayuden en los hospitales.

Apenas este martes, el cantante de Este mundo va dio a conocer una nueva teoría en un thread que se viralizó y en él responsabiliza a Bill Gates de fraguar un plan mundial y al presidente de España, Pedro Sánchez, de ser cómplice.

Lucía Bosé perdió la vida por complicaciones derivadas de una infección por coronavirus (Foto; Instagram)

La farmacéutica GAVI, para quien no lo sepa, es propiedad de la fundación BILL & MELINDA GATES, los especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo. India les ha expulsado y denunciado. África aún acarrea sus consecuencias. Kenia ha destapado sus atrocidades

En su largo mensaje, el también actor, cuyo nombre completo es Luis Miguel González Bosé, acusó al magnate de la informática de idear un plan con fines de extender un dominio sobre la humanidad.

“BILL GATES, el eugenésico, se olvida de la existencia de la maldita hemeroteca, y en el pasado habló reiteradamente de más, sobre su proyecto de vacunas que portasen micro chips o nano bots, para obtener todo tipo de información de la población mundial con el solo fin de controlarla”, insistió el músico.

A estas (vacunas) se les podrían añadir también diversos metales, aún más tóxicos de los que ya incluyen, adyuvantes ilegales o el llamado “polvo inteligente”, todos ellos atentando contra nuestra salud y sin nuestro consentimiento. Llevada a cabo esta fase, y una vez que activen la red 5G, clave en esta operación de dominio global, seremos borregos a su merced y necesidades

Miguel Bosé minutos antes de presentar a Maná en los Latin Grammy 2019 (Foto: Getty Images)

El presidente de España tampoco salió bien parado tras los mensajes de Bosé, quien aseguró que Sánchez está actuando en contubernio con Gates y GAVI.

Pedro Sánchez “El Salvador”, en nombre del Gobierno de todos los españoles, acaba de hacerse cómplice de este plan macabro y supremacista, como de costumbre sin el permiso de la ciudadanía. Solo pretendo informar sobre la situación anunciada hacia la cual, entre otras fechorías, se nos está conduciendo. YO DIGO NO A LA VACUNA, NO AL 5G, NO A LA ALIANZA ESPAÑA/BILL GATES. #YoSoyLaResistencia

