“La verdad se está revelando”: Lorena Herrera respaldó a Paty Navidad y dijo que no se vacunará contra el COVID-19

Lorena Herrera mostró su apoyo a Paty Navidad y lamentó que sea atacada en redes sociales (IG: lorenaherreraoficial/patricianavidad)

Además de mostrar su respaldo a Paty Navidad, la actriz y cantante Lorena Herrera explicó sus motivos para no vacunarse contra el COVID-19.

En una entrevista transmitida en el programa Hoy, Lorena dijo que le encanta su paisana Paty porque ambs son “muy directas y decimos las cosas como las pensamos”.

A la actriz le parece lamentable que ataquen a Paty Navidad y que pidan el cierre de su cuenta de Twitter.

Ante los comentarios que hizo Lorena, Paty le envió un mensaje de agradecimiento por respetarla, a lo que Herrera le respondió con un tuit en donde dijo: “¡Gracias a ti bella! ¡Es importante lo que haces! Habrá personas no tan dormidas, que con lo que compartes se informarán por su cuenta, lo constatarán y empezarán a darse cuenta de todo el control y mentiras que se nos dicen. ¡Gracias por tu Valentía! ¡La verdad se está revelando!”.

Los mensajes que intercambiaron Lorena Herrera y Paty Navidad

Respecto del por qué no piensa vacunarse contra el COVID-19, Lorena explicó que se debe a los posibles efectos, pues ahora no se sabe ni siquiera de las consecuencias a corto o mediado plazo.

También enfatizó en que los famosos no son ni doctores ni especialistas y “no está padre” que los juzguen y critiquen por dar su opinión.

“Yo no me vacunaría, honestamente espero que no sea algo forzoso, porque no lo haría”, advirtió Herrera al inicio de la entrevista, según retomó el portal de People en Español.

“Mejor no digo nada porque esto va a crear polémica y ahora van a decir esta es una imbécil porque dice que las vacunas tienen aluminio y tienen mercurio. Mejor ustedes investiguen, yo no digo nada, (pero) yo no me vacunaría”.

Lorena no piensa vacunarse contra el coronavirus (IG: lorenaherreraoficial)

En la mira

Paty Navidad ha sido objeto de ataques en redes sociales desde hace meses por su postura respecto de la pandemia de coronavirus.

Si bien nunca ha negado la existencia del virus, la actriz está en contra del uso de cubrebocas, pues lo considera un bozal.

Además ha dicho que en lugar de pandemia se trata de una “plandeamia” orquestada por los líderes para controlar a la población y establecer un nuevo orden mundial.

Paty Navidad ha sido objeto de ataques en redes sociales por sus opiniones (Foto: Instagram@patynavidadbella)

En el caso de Lorena Herrera, la actriz había causado cierto revuelo hace unos días al recomendar el consumo de dióxido de cloro para curar el COVID-19.

“Se enfermaron mis sobrinas y a ellas les dieron dióxido de cloro y estuvieron recuperadas en tres días. Tengo dos amigos demasiado cercanos, uno con diabetes y 50 kilos de sobrepeso, él y su esposa que tiene 20 kilos de sobrepeso, los dos diabéticos, y con dióxido de cloro salieron en cinco días”, relató al programa Venga la alegría.

“Es cuestión de que cada quien, resuenas con esto o no, pero no critiques no juzgues si no se han informado antes”, añadió Lorena, quien dijo no saber por que los gobiernos han prohibido esa sustancia para tratar la epidemia pues ella sabe que la emplean en los hospitales para limpiar la sangre de los donadores.

“Yo no fui nunca de las personas que se encerró a piedra y lodo muerta de miedo. Sé que existe el coronavirus y mucha gente se está muriendo, pero sé que mucha gente se está muriendo por los malos protocolos”.

Pero sus declaraciones le trajeron críticas y ella se defendió en Twitter.

“No entiendo por qué nos hacen ese tipo de preguntas a gente del medio, que se las hagan a expertos. Y mal por los medios que sacan esas notas, ya que se confunde a la gente. Que cada quien se informe y decida. No vuelvo a tocar ese tema, solo con mis familiares”.

