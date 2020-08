Pedro Fernández respondió a las duras críticas sobre los cambios en su rostro

No es la primera vez que el cantante se enfrente a estos comentarios (Foto: Instagram@pedro.fer)

El cantante Pedro Fernández enfrentó los cuestionamientos de parte de usuarios de las redes sociales luego de su participación en una transmisión en vivo a través de un Instagram Live, a la que lo invitó su amiga de ya hace muchos años, Isabel Lascurain, del grupo musical Pandora.

Las interrogantes giraron en torno a que el también actor durante el confinamiento aprovechara el tiempo y se sometiera a algún tratamiento estético o se hiciera un “arreglito” en el rostro, pues a decir por múltiples comentarios el cantante de género ranchero lucía muy distinto.

Ante los múltiples comentarios, Pedrito se pronunció al respecto mediante la misma plataforma en un video de más de 35 minutos, “por cierto, vi una nota de me había hecho una cirugía y que me veía bien rarito y la verdad es que no me he hecho nada”.

“Si un día me llego a hacer algo, créanme que se los voy a decir, lo que pasa es que me estoy haciendo grande, me estoy haciendo viejo, entonces estoy cambiando pero no me he hecho nada”, señaló en el clip.

El "Live" duró más de 35 minutos donde el también actor saludó a sus "followers" (Foto: Instagram@pedro.fer)

Además, Fernández se dio el tiempo de bromear acerca de las presunciones en tono irónico “un día de estos me estiro los cachetes o algo, pero todavía no me hago nada, un día” y terminó riéndose para luego pasar a seguir leyendo más comentarios de las personas conectadas en la transmisión en vivo.

Por su parte, la integrante del grupo Pandora compartió una imagen del encuentro que sostuvo con El aventurero de América, “Gracias Pedro por estar en el Live, qué pena que se cortó pero ya me rescataron toda la plática completa, ufff, qué suerte. Te quiero mucho, mucho”, fue el texto con el que la integrante del trío de balada pop compartió la imagen polémica.

Dicha imagen fue publicada el 11 de agosto y ya alcanzó casi los 11,000 “me gusta” acompañados de casi 300 comentarios, mucho más que el promedio de sus fotografías compartidas.

En los comentarios a la publicación se puede leer la ola de seguidores se preguntaron “¿Qué le pasó a Pedrito Fernández”, “No lo reconocí”, “Se ve extraño”; incluso no faltó quien lo comparara con otro contemporáneo suyo, quien también inició su carrera a inicios de la década de 1980: “se destruyó el rostro como Luis Miguel”.

La publicación ya alcanzó casi los 11,000 corazones en Instagram (Foto: Instagram @isabel_lascurain)

Ésta no ha sido la primera vez que la apariencia de Pedrito Fernández llama la atención por su aspecto, y particularmente su rostro, pues en febrero pasado el cantante fue invitado al programa La Academia, donde fue blanco de críticas por presuntamente haberse inyectado botox o sometido a algún procedimiento estético.

Internautas de redes sociales coincidieron en que el cantante lucía “un poco inflamado” y lo mencionaron en comentarios como: “¿Pedro Fernández o Ninel? Ya abusó del botox y las cirugías”, “como que ya le pusieron su botox a Pedro Fernández”, “el botox de Pedro Fernández me distrae mucho” y “se le nota la cirugía a Pedro Fernández ahí en la oreja oye”.

Recientemente, el cantante se ha sumado a la fiebre de TikTok, donde una de sus publicaciones más populares provocó la nostalgia de sus seguidores, pues se trata de un clip donde aparece de niño cantando el éxito que le dio fama hace casi 40 años: La de la mochila azul, intercalándolo con otro video donde aparece en la actualidad interpretando la misma canción ante un público que lo ovaciona en una fiesta.

