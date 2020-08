Landon Clifford y otras impactantes muertes de youtubers

Las muertes de estos personaje de YouTube fueron impactantes para su comunidad (Foto: istock)

La muerte del Youtuber Landon Clifford tomó al mundo por sorpresa el pasado 21 de agosto, pues contaba tan solo con 19 años de edad y su esposa Camryn, acababa de dar a luz a su segunda hija el pasado 14 de mayo.

Aunque no se reveló la causa de su muerte, su esposa sí dio a conocer a sus seguidores que Landon estuvo en coma por seis días desde mediados de agosto, y unos días después, falleció.

Landon y Camryn eran los protagonistas del canal de Youtube “Cam & Fam” (con más de un millón 300.000 suscriptores), en donde relataban el día a día de su rápida transformación de adolescentes a padres, de ser un matrimonio joven y una familia de youtubers.

Lamentablemente, este es solo uno de los ejemplos de inesperadas e inexplicables muertes que ha habido en el medio de los influencers, y vloggers alrededor del mundo. A continuación presentamos los más trágicos eventos que tomaron al mundo del internet por sorpresa.

Clifford tenía apenas 19 años de edad (Foto: Archivo)

Corey La Barrie

Uno de los accidentes más recientes fue el de la estrella de la plataforma de videos Corey La Barrie. El joven que cumplió 25 años el pasado 10 de mayo, falleció ese mismo día en un accidente automovilístico.

De acuerdo con el la página en línea de TMZ, su amigo Daniel Silva del show “Ink Master” iba conduciendo el auto deportivo en el que ambos estaban, cuando se estrellaron con un árbol.

Pero videos en redes sociales mostraron a La Barrie bebiendo y bailando en su casa de Los Ángeles temprano el domingo, mientras que fuentes le dijeron al sitio que ambos habían estado en una fiesta y que Silva había sido visto bebiendo.

Corey La Barrie falleció a los 25 años (Foto: Instagram@coreylabarrie)

Etika

Desmond Daniel Amofah, verdadero nombre del youtuber y gamer, desapareció la noche del 19 de junio de 2019, misma fecha en la que encontraron sus pertenencias en el puente de Manhattan. Sus familiares lo reportaron como desaparecido al día siguiente, y ese mismo día apareció una carta de despedida en su canal de YouTube. Cuatro días más tarde, su cuerpo fue recuperado a casi un kilómetro de donde encontraron sus cosas.

Amofah acumuló un millón 300.000 suscriptores gracias a sus transmisiones y videos centrados en Nintendo. Pero tuvo diversos problemas con la plataforma debido a que subió pornografía a su canal en octubre de 2018. Después de que su canal fuera desactivado, comentó que era “hora de morir”.

El joven luchó públicamente con su salud mental por un gran período de tiempo. En abril de 2019, Amofah transmitió en vivo un enfrentamiento con la policía de Nueva York, provocado por varios tuits erráticos, incluido uno que incluía una foto de él mismo posando con una pistola. Más tarde fue trasladado a un hospital de Brooklyn.

Jonathan Grant Thompson

Conocido por su canal de YouTube como “The King of Random”, falleció en un accidente de parapente en julio de 2019. De acuerdo con el diario The Washington Post, el hombre que tenía 38 años de edad, había comenzado a practicar esta actividad casi cinco meses atrás.

El 29 de julio decidió aventurarse en el parque Estatal Sand Hollow en Hurricane, Utah y despegó de un planeador, pero después de no haber regresado, las autoridades encontraron su cuerpo gracias a un GPS que tenía el parapente.

Jonathan Grant Thompson falleció debido a un accidente de parapente (Foto: Twitter@chapoisat)

Su canal de experimentos extremos y explicaciones sencillas, fue creado por la misma curiosidad de Thompson por aprender de las necesidades de la vida moderna durante la crisis financiera de 2008. Con los años, su canal fue creciendo, y Thomson consiguió ayuda para tener más contenido en su canal. Al momento de su muerte, contaba con 11 millones 600.000 suscriptores. Ahora, sus colegas mantienen la página a flote y cuentan con 900.000 suscriptores más.

Emily Hartridge

La youtuber, convertida en presentadora de TV, fue la primera persona en morir tras un accidente de patín eléctrico en Gran Bretaña también en julio del año pasado. La mujer de 35 años se encontraba en una glorieta de Queen’s Circus en Londres en un carril diseñado para ciclistas que había sido criticado por su confuso diseño. Debido a este, un camión que circulaba cerca no vio a Hartridge y la atropelló.

En este país el uso de los patines, los Segway, Go-Ped o monociclos motorizados están prohibidos en las calles, ya que nos son considerados vehículos de transporte apropiados.

La mujer creó su canal en 2012, ahí hacía videos de listados llamados “10 razones por las que...” en donde hablaba de la vida con su sentido del humor. Después de amasar 3 millones de visitas en sus videos, se convirtió en presentadora e incluso entrevistó a actores como Eddie Redmayne y Hugh Jackman.

Ryker Gamvle, Alexey Lykah y Megan Scraper

Este caso de 2018 dos youtubers canadienses y una de sus acompañantes murieron el 3 de julio después de que fueron arrastradas por una cascada de 30 metros en Shannon Falls, cerca de Columbia Británica, de acuerdo con CBC.

Ryker Gamvle, Alexey Lykah y Megan Scraper fallecieron después de caer en unas cataratas(Foto: Go FundMe)

Gamble y Lyakh, que eran dos de los creadores del popular canal de viajes de YouTube High On Life, se sumergieron adentraron a las cataratas en un intento por salvar a Megan “Mindy” Scraper, pareja de Lyakh y quien se había resbalado en el agua. Scraper tenía 29, mientras que Lyakh y Gamble tenían 30.

Ambos hombres eran miembros del colectivo canadiense de YouTube que publica videos y fotos de ellos mismos haciendo atrevidas acrobacias en lugares exóticos. Desde 2011, sus hazañas les ganaron más de medio millón de suscriptores en YouTube.

Debido a sus videos y hazañas, el grupo no estuvo exento de controversias ya que en 2016, hicieron un viaje por carretera a través de Estados Unidos que los llevó a través de Yellowstone, donde abandonaron ilegalmente el camino trillado para filmarse cerca de Grand Prismatic Spring. Un año después, las autoridades estadounidenses los acusaron de una serie de infracciones por violar las leyes en algunos parques nacionales diferentes. Al final, Gamble y Lyakh regresaron a Wyoming y fueron condenados a una semana de cárcel, además de pagar miles de multas. También se les prohibió el acceso a Estados Unidos durante cinco años.

El canal sigue activo, e incluso hace poco más de un año, los viajeros decidieron explorar las ruinas mayas que se ubican al sur de México.

