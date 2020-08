El hogar del famoso youtuber Jake Paul fue cateado por autoridades del FBI

El hogar de Jake Paul fue invadido por autoridades del FBI (Foto: Instagram@ jakepaul)

El youtuber Jake Paul ha vuelto a dar de qué hablar, ya que el pasado miércoles, agentes del FBI fuertemente armados catearon su hogar de Calabasas, California, como parte de una investigación en curso.

De acuerdo con la información obtenida por el portal de entretenimiento E! News, la agencia ejecutó una orden de allanamiento federal. La investigación está relacionada con “acusaciones de actos criminales que rodearon el incidente en Scottsdale Fashion Square en mayo de 2020”, informaron al sitio web. Por su parte, un portavoz de la unidad Phoenix del FBI agregó que también se ejecutó una orden de allanamiento en Las Vegas.

La redada en la casa del también actor de 23 años comenzó a las 06:45 horas (tiempo local) y los oficiales permanecieron alrededor de dos horas. En imágenes capturadas por la prensa local, se puede ver una gran unidad de oficiales vestidos con uniforme y equipo para realizar la búsqueda fuera de su casa. En ellas se aprecia como las autoridades sacaron grandes armas del hogar.

E! News reportó que se estima que cerca de 20 vehículos entraron a la propiedad de Paul y otros cinco se quedaron en la carretera.

“Tenemos entendido que esta mañana se ejecutó una orden de allanamiento en la casa de Jake en Calabasas, mientras él se encontraba fuera del estado. Todavía estamos recopilando información y cooperaremos con la investigación”, informó uno de los abogados del influencer al sitio de noticias.

Se encontraron grandes armas dentro del hogar del influencer (Foto: Twitter@aid8nn)

Jake Paul no ha declarado nada dentro de sus redes sociales, en las cuales no ha publicado desde el 31 de julio. Mientras que en su canal de YouTube, donde tiene un poco más de 20 millones de seguidores, publicó un video con su hermano Logan Paul el 2 de agosto.

Pero el influencer no es ningún extraño a la polémica, ya que el pasado 11 de julio fue fuertemente criticado por hacer una fiesta en medio de la pandemia, dentro de la misma casa.

Videos de los vecinos mostraban que los asistentes de la fiesta llenaron el hogar del vloguero, sin ninguna medida de distancia social, y mucho menos respetaron el uso de mascarillas. Después de que las grabaciones circularon en redes sociales, la alcaldesa de Calabasas, Alicia Weintraub, dijo que recibió numerosas llamadas telefónicas de electores enfurecidos.

“No fui solamente yo quien estaba indignada, fueron todos los que vieron el video. Están teniendo esta gran fiesta, sin distanciamiento social, sin máscaras, es solo un enorme desprecio por todo lo que todos están tratando de hacer para que las cosas vuelvan a funcionar. Realmente es solo una fiesta que actúa como COVID no existe, está actuando como si las empresas no estuvieran cerradas”, dijo indignada a Fox 11 Los Ángeles.

Alrededor de 20 autos entraron al hogar de Paul (Foto: Twitter@aid8nn)

Un mes antes de este escándalo, Paul fue acusado de allanamiento de morada y reunión ilegal por participar en una protesta que fue declarada ilegal. La policía también alegó que ingresó ilegalmente y permaneció dentro de un centro comercial de Arizona cuando estaba cerrado.

“Tras los disturbios y los saqueos que ocurrieron la noche del 30 de mayo de 2020 en el centro comercial Scottsdale Fashion Square, el Departamento de Policía de Scottsdale recibió cientos de pistas y videos que identificaron al influencer, Jake Joseph Paul, como participante en el motín. Nuestra investigación ha revelado que Paul estuvo presente después de que la protesta fue declarada una asamblea ilegal y la policía ordenó a los manifestantes que abandonaran el área”, dijo la policía en un comunicado en ese momento.

Paul se declaró inocente e incluso declaró que tanto él, como sus acompañantes simplemente estaban filmando lo ocurrido, y fue en ese momento en que los policías les arrojaron gas lacrimógeno.

Jake Paul quiso demostrar que apoyaba el movimiento de Black Lives Matter (Foto: Instagram@ jakepaul)

“Fuimos gaseados y obligados a seguir caminando. Filmamos todo lo que vimos en un esfuerzo por compartir nuestra experiencia y llamar más la atención sobre la ira que se siente en cada vecindario por el que viajamos; estábamos documentando estrictamente, no participando”, explicó en su cuenta de Twitter.

Paul continuó su declaración al condenar la violencia y los saqueos que hubo, pero agregó que comprende la frustración y enojo de la gente que marchó ese día.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

El dramático y oscuro cambio del youtuber Logan Paul: “Esto no es una fase”

El video del youtuber Logan Paul en el “bosque de suicidios” de Japón que desató el repudio global

Gemelos youtubers están en problemas legales después de haber organizado robos bancarios falsos