El “Capi” Pérez perdió duelo con Facundo y abandonó el foro de “Venga la alegría”: “Es lo peor que me han hecho”

Como un duelo épico, así presentó Venga la alegría el enfrentamiento de baile entre el “Capi” Pérez y Facundo, que terminó con el primero abandonando el foro de TV Azteca tras perder.

Pérez le pidió a Facundo una revancha, pues el titular de Tu pareja puede ya lo había derrotado en un anterior duelo.

Ambos se enfrentaron en la sección “Gánale al Capi”, que consiste en mostrar los mejores pasos de baile en diferentes ritmos musicales.

“Esto no es política, aquí no vas a andar acarreando gente con lástima”, le dijo Facundo al “Capi” segundos antes del duelo.

“A ver si no me tumba, como me tumba el rating los sábados”, le respondió Pérez.

Tras unos minutos de baile en los que ambos mostraron sus pasos para todo tipo de ritmos desde el pop hasta la samba, Roger González cerró el duelo y las votaciones.

Pérez se quejó de que el musicalizador le pusiera canciones "de festival de niño".

Se reveló que fue "Capi" quien le pidió a Facundo la revancha y que traían "rencillas" desde el Mundial de Rusia.

Finalmente Roger anunció que con 55% de los votos, Facundo volvió a derrotar al “Capi”.

“En tu casa, en tu hogar, no traes nada, en Rusia, en México, donde quieras, lárgate perdedor”, le dijo Facundo.

El "Capi", incrédulo, cargó una roca de utilería del programa y se enfiló hacia la salida del foro, pese a que el propio Facundo trató de detenerlo.

“No quiero saber nada, me voy a refugiar en la piedra una vez más, ya estoy harto de humillarme así”, comentó “Capi”.

Ya saliendo del foro, el “Capi” se encontró con Curvy Zelma y le dijo “me siento como tú en Survivor, traicionado”.

Facundo insistió al “Capi” que se quedara. “Cualquiera puede hacer tu chamba Capi, no te preocupes”, le gritó al ver cómo se iba Pérez.

“Es lo peor que me han hecho”, comentó antes de que el programa fuera a comerciales.

}Finalmente, y como todo era en tono de broma, “Capi” reapareció en la sección “Husmeando en las redes”, en compañía del propio Facundo, de Kristal Silva y de William Valdés.

Dejaron claro que son amigos y Facundo bromeó “aquí está el rating”.

Contra los “chairos”

Facundo fue noticia hace unos días por un comentario que hizo sobre el ex presidente Felipe Calderón. El presentador ofreció una entrevista a Javier Alarcón para su canal Entre camaradas, en donde habló de su hermano Hernán y su incursión en la política.

Las polémicas declaraciones de Facundo sobre el ex presidente de México

“Creo que decir algo en este país de repente se pone complicado... Yo la neta lo que le decía es que valoraba mucho cuando leía un artículo suyo criticando a la 4T, porque le decía que eso le iba a dar mucha credibilidad, por lo menos a mi manera de ver, porque igual lo defendías mucho y ahora atacas a un proyecto legitima mucho tu opinión, aunque te termines echando a muchos”, explicó

“Porque también hay mucho chairo de la política que todo, todo, todo, lo van a ver como bien y justificado y los malos y errores, son culpa de (Felipe) Calderón. Y siempre va a tener problemas de decir lo que piensa, pero a mí me parecía como lo más ching*n, que pudiera criticar algo que él defendía”, añadió sobre la labor de su hermano.

Su comentario lo convirtió en tendencia en Twitter, donde hubo gente que lo atacó, pero también lo apoyó.

