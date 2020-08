Serrath volvió a exhibirse con poca ropa y de nuevo se desataron críticas en su contra

Serrath estuvo como invitada en "La Resolana", pero ahí no acudió con poca ropa, como en "Venga la alegría" (IG: serrathoficial)

La actriz y empresaria Serrath volvió a exhibirse con poca ropa y, otra vez, fue objeto de duras críticas.

En su cuenta de Instagram, la ex integrante de Enamorándonos y Survivor México compartió un clip en donde se le veía de espaldas semidesnuda.

De hecho, lo único que portaba Serrath era un sombrero negro y la famosa tanga negra que usó con frecuencia en Survivor.

“Oigan: alguien se robó mi tanga... #tangadeserrath (un video del recuerdo)”, escribió para acompañar el clip, en el que no hacía nada más que mostrar su figura vista desde atrás.

Serrath recibió duros comentarios por esta publicación en Instagram

Si bien recibió mensajes donde celebraban lo bien que luce, también hubo varios comentarios negativos. “De verdad qué desagradable, lo más asqueroso de Survivor... dejo de seguirte en este momento”, escribió una usuaria de Instagram, que recibió varias respuestas de apoyo.

“Ya tira la tanga, ya está más vista que el presidente”, “Yo soy tu fan, pero ¿por qué te exhibes de esta manera? Súper mal gusto”, “Ya chole con lo mismo ¿no tienes otro tema?, según tú te reinventas y no lo parece”, “Qué necesidad de mostrar su cuerpo...¿a quién le interesa?”, se leía entre los más de 900 mensajes que recibió la publicación de Serrath.

Y es que ya la semana pasada el tema de su atuendo le había traído cientos de comentarios negativos.

Serrath y Curvy Zelma fueron invitadas a "Venga la alegría" tras su paso por "Survivor México" (TW: VengaLaAlegría)

Después de ser expulsada de Survivor, Serrath acudió como invitada al programa matutino Venga la alegría, pero sorprendió al aparecer en el foro vestida únicamente con top y la tanga negra.

Las redes sociales del programa de TV Azteca se llenaron de quejas por la manera en que se presentó Serrath pues consideraban que no era adecuado, ya que algunos niños podrían verla a cuadro.

La presentadora Cynthia Rodríguez no ocultó su sorpresa al ver el atuendo de Serrath, quien orgullosa mostró su figura y señaló: “Porque ustedes lo pidieron. Me dijeron ‘Serrath, lleva tu tanga’ y lo que pida el público”.

Serrath lució gran parte de su figura por lo pequeño de su ropa (TW: @VengaLaAlegría)

En el matutino no sólo habló de su paso por el reality, también recreó con Curvy Zelma el enfrentamiento que tuvieron en una de las competencias.

La aparición de Serrath en Venga la alegría causó controversia y tuvo eco en otras emisiones.

En Ventaneando consideraron que estuvo fuera de contexto el look e incluso Pati Chapoy hizo un fuerte comentario.

“Llegó en nalgas... Espero que hayan desinfectado la silla después de que se levantó”, expresó la titular de Ventaneando, a lo que Daniel Bisogno dijo: “Se la llevó puesta”.

Pati Chapoy reaccionó a la aparición de Serrath en "Venga la alegría" (Captura de pantalla VLA y Ventaneando)

Serrat no dio mucha importancia a los comentarios y continuó con sus visitas a otros programas como Corazón Grupero, Los Protagonistas y La Resolana.

A esa última emisión, a cargo de “El Capi” Pérez, Serrath acudió la noche del domingo y en Instagram bromeó sobre el asunto de su ropa interior.

“¡Hey! Tranquilos, ya perdí mi tanga. Hoy si voy vestida a @laresolanamx ¡Pueden ponerse felices!”.

El fin de semana, a través de Instagram Stories, Serrath realizó más comentarios sobre su reciente participación en Survivor México.

Habló de los estragos de la competencia en su figura

Admitió que su cuerpo sufrió de estragos por las duras competencias y condiciones climáticas del lugar, aunque tuvo un pequeño error, pues en lugar de nombrar a Survivor dijo La Isla, otro famoso reality de TV Azteca.

“Claro que salió celulitis en La Isla. El no comer bien, estar expuesta al sol todo el tiempo, 35 grados y que me hinchó demasiado en todos los aspectos: cara, abdomen, piernas, era una locura. Quiero que vean estoy, apenas me estoy deshinchando. Tengo muchas marcas y lesiones porque tuve muchos golpes. Mi abdomen no estaba así, ustedes saben cómo estaba”, detalló.

