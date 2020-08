Serrath desató críticas por el pequeño atuendo con el que apareció en “Venga la alegría” junto a Curvy Zelma

Serrath y Curvy Zelma fueron invitadas a "Venga la alegría" tras su paso por "Survivor México" (TW: VengaLaAlegría)

Isis Serrath, quien fuera una de las integrantes más polémicas de Enamorándonos, fue objeto de severas críticas por acudir a Venga la alegría con un diminuto atuendo que dejaba ver su figura casi totalmente desnuda.

Tanto ella como Curvy Zelma fueron invitadas al programa matutino de TV Azteca para hablar de su reciente participación en Survivor México, emisión de la que fueron la séptima y octava eliminadas, respectivamente.

Pero la presencia de Serrath generó muchos comentarios porque acudió a la emisión con el atuendo que la hizo famosa en Survivor: un top con animal print y una tanga negra.

Cynthia Rodríguez mostró su sorpresa al ver a Serrath vestida así

Para la visita a Venga la alegría completó su outfit con tacones negros y un sombrero del mismo color.

La presentadora Cynthia Rodríguez no ocultó su sorpresa al ver el atuendo de Serrath, quien orgullosa mostró su figura y señaló: “Porque ustedes lo pidieron. Me dijeron ‘Serrath, lleva tu tanga’ y lo que pida el público”.

En la cuenta oficial de Twitter del programa se desataron los comentarios contra Serrath, pues consideraron que esa manera de vestir no era adecuada para una emisión matutina que puede ser vista por niños y algunos pusieron como ejemplo el hecho de que Curvy Zelma no hubiera acudido con las prendas con las que aparecía en Survivor.

Serrath y Curvy recrearon su enfrentamiento en "Survivor"

“Retiren esas tipas de la televisión”, “qué horror que permitan que Serrath vaya vestida así”, “son el ejemplo más claro de que entre más corriente más abiente”, “que alguien le preste ropa”, se leía en algunos de los mensajes.

Durante su participación, Serrath y Curvy compartieron su experiencia en Survivor México y además recrearon su famoso enfrentamiento en el reality, que terminó con la primera siendo sometida por la segunda.

Ambas se convirtieron en polémicas figuras del reality, en donde lo importante es superar cada reto y sobrevivir.

Las críticas se desataron por el atuendo de Serrath

“Jamás me hubiera visto comiendo una tarántula, sobreviviendo de esa manera, sufrí muchísimos cambios, estás desconectado de este mundo que a veces nos vuelve locos. Me gustó el decir ‘bueno, aquí estoy, puedo lograrlo’. Me voy contenta y satisfecha”, comentó Curvy después de su eliminación del domingo.

Reconoció que con el tema de la comida también tuvo un descubrimiento, pues notó que antes se comía sus emociones.

“Quizás me hubiera gustado quedarme otra semana. Es una locura, siento que ya me estaba volviendo loca”.

Curvy finalizó que con su participación en Survivor esperaba “ser inspiración para muchas personas que creen que no pueden. Me voy fuerte, me voy guapa, y al que no le guste, así soy”.

Curvy dijo que ya se estaba volviendo loca en la competencia (IG: survivormexico)

Quién es Serrath

La joven, nacida en febrero de 1991 en Hidalgo, saltó a la fama hace tres años gracias a su participación en el programa Enamorándonos, a donde llegó primero como “flechada” y terminó convirtiéndose en una de las “amorosas” más polémicas, pues con frecuencia desempeñó el papel de “villana” al meterse en otras relaciones y provocar problemas en otras parejas.

Aunque intentó tener un romance con Juan Carlos, la relación no floreció y después le molestó que el bailarín saliera en plan amorosa con Michelle.

Serrath lució gran parte de su figura por lo pequeño de su ropa (TW: @VengaLaAlegría)

También es recordada por haber acudido vestida de blanco a la boda de Vanda y Luis Fer, razón por la cual la presentadora Carmen Muñoz la corrió del foro.

La empresaria y actriz fue una de las elegidas para integrarse a Survivor México, donde su presencia no pasó desapercibida, ya que desde su llegada se presentó como una mujer sincera y sin filtros.

