Mon Laferte era su crush: la confesión de Christian Nodal que ahora pondría celosa a Belinda

Mon Laferte y Christian Nodal se conocieron en 2017, cuando coincidieron en una sesión de fotos (Foto: Instagram@monlaferte/@nodal)

La llamada “pareja del momento” ha acaparado los titulares de espectáculos en México, pues desde que Christian Nodal dio a conocer su relación sentimental con Belinda, los dos cantantes no han parado de estar en la boca del público.

Mucho se ha dicho alrededor de ellos, pues mientas algunos se alegraron por el flamante e inesperado romance, hubo quienes insinuaron que entre ellos había una estrategia publicitaria que ayudaría a sus carreras musicales y a los niveles de audiencia de La Voz México, reality show de talentos donde ambos fungen como coaches.

Periodistas famosos también han dudado de la autenticidad del noviazgo, así Daniel Bisogno y Martha Figueroa insinuaron que entre ellos había algo más que un verdadero romance.

Belinda y Nodal se fueron a la playa unos días para celebrar el cumpleaños de ella (Foto: Instagram)

Otro aspecto que ha llamado la atención es la diferencia de edades, pues mientras Nodal tiene 21, “Beli” cumplió 31 años el pasado 15 de agosto, según documentos oficiales presentados por El Universal.

Se dice que a Belinda la apena un poco la situación, por lo que hay quienes aseguran que mandó a modificar digitalmente su pasaporte para que en éste apareciera una presunta fecha de nacimiento en 1992 y quitarse esa etiqueta de “asaltacunas” que algunas personas ya le han asignado.

Y aunque para algunos la edad puede representar un problema en una relación, a Christian y Belinda parece no importante.

“Christian me ha demostrado ser un hombre muy maduro a sus 21 años de edad, es trabajador, atento, cariñoso, muy talentoso, sencillo y me demuestra que soy importante para él; además, no son muchos años de diferencia, son sólo seis. Nací el 15 de agosto de 1992, este año cumplo 28; no sé de dónde nació esta información, pero la verdad es algo que no me importa y tampoco a él. Ahora estamos enfocados en vivir esta hermosa historia de amor que existe entre nosotros”, reveló Belinda a la revista TV Notas.

El romance de Belinda y Christian Nodal ha sido motivo de algunas teorías (Foto: Instagram @lavozazteca)

El patrón en su gusto por mujeres mayores ha sido una constante en el cantante de De los besos que te di, y una antigua entrevista lo revela.

En 2017, el cantautor sonorense se presentó en el programa radial El bueno, la mala y el feo, en medio de la charla, en algún momento se programó un fragmento de una canción de Mon Laferte en la emisora, y de inmediato Nodal reaccionó positivamente:

“Para los que no conocemos, ¿quién es esta chava?”, le preguntó el locutor a Christian Nodal.

Ante lo cual el artista que en aquel momento era un menor de 17 años, mencionó que la cantante chilena Mon Laferte era su crush.

“Mi amor platónico. Se llama Mon Laferte, es mi esposa”, expresó el autor de temas como Desde abajo y Adiós, amor.

Mon Laferte actuó en febrero de 2020 en Viña del Mar, pocos días después comenzó la cuarentena (Foto: AFP)

Ante su respuesta, el presentador le mencionó a Christian Nodal que Mon Laferte en ese momento tenía 34 años, y que era muy grande para él, le duplicaba la edad, a lo que el intérprete de regional mexicano comentó que habitualmente siente atracción por las mujeres mayores.

“Sí, fíjate que nunca he tenido una relación (con una chica) más chiquita que yo. Siempre han sido mayores, pero (por) bastantitos años” , añadió.

A su respuesta, los locutores le preguntaron si ya conocía en persona a la cantautora chilena y él, audiblemente emocionado, dijo que sí y relató cómo fue su encuentro:

En noviembre de 2019 Mon Laferte asistió a la entrega del premio Grammy en Las Vegas, donde realizó una protesta de visibilización de la violencia contra manifestantes en Chile (Foto: AFP)

Estuvimos haciendo una sesión de fotos en la Ciudad de México y la conocí y le pedí una foto. En mi fanaticada puse: ‘Aquí con mi esposa, Mon Laferte’. La etiqueté y la subí en redes sociales. Se armó una revolución y mejor borré la foto

El ganador de Grammy latino comentó que probablemente la cantante que se caracteriza por su look retro y su cuerpo lleno de tatuajes ya estaba enterada de su atracción por ella.

“Yo creo que ya lo sabe por cuando vio la foto, yo creo que no sabía . Ella estaba trabajando (en la sesión de fotos) y no quería interrumpir”, finalizó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La lujosa vida de Christian Nodal: un jet privado, un Ferrari y una dentadura de oro

“Belinda no lo dejó”: la broma de Maluma al hablar de una colaboración con Christian Nodal

“Me siento estafado”: Christian Nodal y su lamento de madrugada en Twitter