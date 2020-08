Lea Michelle de “Glee” y su esposo Zandy Reich se convirtieron en padres de un niño

Lea Michele se convirtió en madre (IG: @leamichele)

Lea Michele de “Glee” se convirtió en madre por primera vez. La actriz estadounidense, de 33 años, y su esposo, Sandy Reich son ahora padres de un saludable niño, según reportó este domingo la revista People, que obtuvo la información en exclusiva.

“Están felices”, aseguró una fuente a la citada publicación. Aún no se ha revelado el nombre de su primogénito. Michele confirmó su embarazo el mes de abril y aseguró que ella y su esposo Sandy soñaban con convertirse en padres.

Michele ha mostrado a sus seguidores de Instagram varias imágenes de su embarazo.

Lea Michele anunció en abril que estaba esperando su primer hijo

La pareja inició su relación en julio del 2017 y desde entonces se volvieron inseparables. En abril de 2018 Reich le propuso matrimonio a Michele, sellando el compromiso con un impactante anillo. La actriz anunció con emoción su compromiso en su cuenta de Instagram. En aquella ocasión posteo una fotografía luciendo la costosa sortija.

Se casaron en marzo del 2019 en una ceremonia íntima y romántica en el norte de California. Entre sus 200 invitados se encontraban algunos compañeros de “Glee” como Darren Cris y Becca Tobin. En tanto, el productor Ryan Murphy ofició la boda.

Lea Michele y su esposo se casaron en marzo de 2019 (IG: @leamichele)

Nacida en el Bronx, la actriz , que usa su segundo nombre como apellido artístico, llegó a Broadway a los 8 años, interpretando a Cosette en la obra Les Miserables. En 2009, encontró fama en el popular programa televisivo, interpretando a Rachel Berry durante seis temporadas, antes de que el programa terminara en 2015. Su trabajo en el show se vio reconocido con dos nominaciones a los Globos de Oro y una candidatura a los Emmy. La actriz sufrió una terrible golpe cuando su coprotagonista de “Glee” y novio en la vida real, Corey Monteith, murió de una sobredosis de drogas en 2013.

Las últimas semana tampoco fueron fáciles para la actriz quien fue atacada públicamente por varios de sus ex compañeros de “Glee”. Fue acusada de tener “actitudes racistas” y de hacer un “infierno” la vida de varios de su ex compañeros. Tras los duras palabras de sus colehas, Michele publicó una larga reflexión al respecto en su perfil oficial de Instagram. “He escuchado estas críticas y sigo aprendiendo. Lo lamento mucho, seré mejor en el futuro”.

En medio de la polémica, la actriz Naya Rivera desaparecía durante un viaje en bote en un lago de California el pasado 8 de julio. Cinco días más tarde y tras una extensa búsqueda, las autoridades encontraron el cuerpo de Rivera. La autopsia determinó que murió ahogada.

El 13 de julio, día en que fue rescatado el cuerpo de la actriz , se cumplían también siete años desde la muerte de Monteith. En este día fatídico, Michele reapareció en redes sociales, mostró su solidaridad con sus ex compañeros de la ficción y rindió un emotivo y silencioso homenaje a Naya y Cory en su cuenta de Instagram.

