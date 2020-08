Estos son los estrenos que Netflix traerá en septiembre

Netflix tendrá muchas opciones para el próximo mes (Foto: Fernando Calzada)

Aún faltan algunos días para que agosto acabe, pero eso no importa para Netflix porque ya se encuentra preparando su catálogo de estrenos para el mes de septiembre. Y, por los pequeños adelantos que han ofrecido, parece que no decepcionará.

La plataforma tendrá mucho que ofrecer para el próximo mes ya que estrenará contenido para quienes busquen historias de acción, comedias, documentales y anime. “Lejos”, protagonizada por Hilary Swank, así como “Ratched” un proyecto de Ryan Murphy y estelarizado por Sarah Paulson, son los estrenos más esperados.

Mientras que series como “Keeping Up With the Kardashians” y “Grey’s Anatomy”, son algunas de las favoritas del público, por lo que agregarán nuevas temporadas de las series. Estas son la s series que llegarán a la plataforma:

Sarah Paulson volvió a ser equipo de Ryan Murphy para "Ratched" (Foto: EFE/ Netflix)

Pero las sorpresas no se detendrán ahí, debido a que la plataforma también añadirá filmes tanto de su producción. El thriller psicológico, “El diablo a todas horas”, parece que dejará ver las actuaciones más escalofriantes de Tom Holland y Robert Pattinson. “Pienso en el final” verá a Toni Collette regresar al género del horror. Pero, por otro lado, “Enola Holmes” explorará lo que hubiera sido de Sherlock Holmes si hubiera tenido una hermana menor, con su mismo ingenio.

Además, Netflix decidió agregar a grandes títulos que han sido nominados y premiados. “The Post: Los Oscuros Secretos del Pentágono” y “Lady Bird” dos grandes nominadas al Oscar, estarán disponibles. Aunado a esto, la gran ganadora de este año “Parásitos” también podrá verse a través de la plataforma.

También habrá algo para los amantes del anime ya que una de las producciones más importantes del año pasado por fin llegará: “The Promised Neverland”.

Los shows especializados o en formato documental también traerán mucho que ofrecer a las pantallas de los televidentes. Uno de los regresos más esperados es el del dúo dinámico del director Jon Favreau (“Iron Man”) y el reconocido chef Roy Choi, quieres estelarizarán una nueva entrega de “The Chef Show”.

Además de shows de comida, Netflix también tendrá disponibles algunos documentales de otro tipo de temas.

El próximo mes se llenará de nuevas aventuras (Foto: NETFLX)

Para los niños también existirán opciones para disfrutar en casa como producciones mismas de Netflix, u otros proyectos populares.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Así se ve Millie Bobby Brown como Enola Holmes, la hermana pequeña del detective más famoso de todos los tiempos

El creador de Marvel’s Spider-Man: “El corazón del juego es Peter Parker”

Uno de los protagonistas de “Stranger Things” decidió buscar trabajo ante el retraso en la grabación de la serie por la pandemia