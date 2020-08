Quién es Flor Susana Aguilar, la nieta de Flor Silvestre que destacó por su belleza

Si bien es cierto que el talento artístico parece correr por las venas de la familia Aguilar Silvestre, la belleza no parece quedarse atrás, pues recientemente se dio a conocer una foto en la que aparece Flor Silvestre acompañada de su nieta Flor Susana Aguilar, quien luce su espectacular belleza y rasgos similares a los que tuvo la actriz en su juventud.

Flor Susana es la hija de Pepe Aguilar Jr., el hijo mayor del matrimonio entre Pepe y Flor Silvestre; sin embargo no tiene la fama que sí tienen Ángela, Majo o Aneliz, quienes son las más famosas integrantes de esta nueva generación de la familia.

Susana no se dedica al ámbito musical, más por decisión propia que por falta de apoyo por parte de su familia y sobre todo por el impulso que ha intentado darle Flor Silvestre para que se dedique a la vida artística.

Como prueba está la cantidad de seguidores que tiene en su cuenta de Instagram, ya que casi alcanzó los 20,000 y en la que se enfoca en publicar momentos familiares y por supuesto no pueden faltar las fotos en las que aparece en compañía de Pepe Aguilar y de Flor Silvestre. Y es que hace sólo una semana se festejó el cumpleaños número 90 de su abuelita, por lo que toda la familia se reunió para poder celebrar. Susana le dedicó el siguiente comentario a Flor:

En una ocasión, Pepe Aguilar Jr. y Guillermina Jiménez Chabolla (el verdadero nombre de Flor Silvestre) fueron invitados al programa de Don Francisco, por supuesto que fueron acompañados pro Majo y por Susana, que en ese tiempo eran unas niñas y dieron una muestra de sus talentos al cantar juntas, algo que generó mucha expectación en el público. Inclusive, algunos usuarios se refirieron sobre su talento de la siguiente forma:

Cantan muy bonito estas niñas, me puedo atrever a decir que me gusta más como canta Majo Aguilar que Ángela Aguilar, cantan mil veces mejor que Ángela Aguilar, reconozco que también tiene lo suyo, pero las voces de estás niñas son contagiosas como la de la Sra. Flor Silvestre, algo que no me pasa con la otra chica, que hermoso cantan, heredaron el talento