“Ya no podía”: Carlos Villagrán recordó cómo terminó su romance con Florinda Meza

El chavo del 8 y todo su grupo de actores sigue dando de qué hablar a más de 40 años de haberse emitido por primera vez, y cada vez salen a la luz más recuerdos de aquellos años en que la popular serie dirigida e interpretada por Roberto Gómez Bolaños lideraba los índices de audiencia en toda América Latina.

Luego del reciente anuncio por parte del director de Grupo Chespirito, Roberto Gómez Fernández, del fin de transmisiones de los episodios que cuentan las aventuras de un grupo de inquilinos de una vecindad, todo lo relacionado con sus integrantes se encuentra en medio del ojo público, saliendo a la luz roces y conflictos del pasado, así como anécdotas del programa y hasta los motivos que tuvieron algunos para separarse del grupo.

De entre todos los personajes, la arrogante Doña Florinda y su hijo, el malcriado y pedante niño Quico, lograron ganarse el cariño del público, pero no todos conocen que trás bambalinas entre los actores que los interpretaron se dio un romance temporal a finales de la década de los 70.

Florinda Meza también se relacionó con otro integrante del staff de Chespirito: Enrique Segoviano (Foto: Archivo)

Mantuvieron una relación al mismo tiempo que protagonizaban la serie, romance del cual Carlos Villagrán, el actor detrás de “Quico”, reveló aspectos recientemente, pese a ya haberlo hecho en distintas ocasiones a través de su trayectoria.

En una charla con el canal chileno Radio Mitre, el histrión mexicano recordó aquellos años en que se relacionó sentimentalmente con Florinda Meza, quien finalmente permaneció casada muchos años con el genio creador de toda la saga: Chespirito.

“Doña Florinda” y “Quico” llevan muchos años sin mantener ningún tipo de contacto, de hecho fue desde la salida del histrión del cuadro de actores de la compañía de Chespirito que perdieron toda relación, misma que no han retomado en la actualidad distanciándose por completo.

Según el actor, el romance fue muy breve y fue ella quien más se involucró (Foto: Archivo)

Villagrán expresó que “ya es un tema viejo”, sin embargo admitió que se ve obligado a recordarlo porque cada vez que lo entrevistan, el romance sale a la luz nuevamente:

“Es un tema añejo y hasta huele a azufre. Eso ya pasó hace más de cuarenta años. Medio siglo. Más bien fue una cosa más amigable que otra cosa. Te voy a decir algo que nadie me cree. Pero te lo voy a decir como fue. A mí me dicen ‘Tú anduviste con Doña Florinda’, y yo dije ‘No, Florinda anduvo conmigo porque ella fue la que me buscó’. Es muy raro que te digan eso, y les digo lo que pasó”, expresó en videollamada.

Ya en ocasiones anteriores, Villagrán ha declarado que el romance que sostuvo con la también intérprete de personajes como “Popis” y “La Chimoltrufia” fue, en sus palabras, “extramarital”; mientras que Meza se ha referido a la relación como “un error del que no se arrepiente”.

Carlos expresó que quien más se involucró en la relación fue la actriz, por lo que cuando él buscaba terminarla, lo platicó con Chespirito, quien lo apoyó en su decisión.

Tras salir del programa, Carlos Villagrán probó suerte con su propio show en Perú (Foto: Archivo)

Fue un corto tiempo. Anduvo también con Enrique Segoviano, el director del programa y con Chespirito, fue su esposa y lo respetamos como tal. Yo le pedí ayuda a Chespirito porque yo con esa relación yo ya no podía. No debería decirlo por caballero, pero pasó así. Le pedí ayuda a Chespirito diciéndole ‘Mira, termino con ella y hace un escándalo tremendo’. Me dice mira ‘ahorita, vamos a grabar, mantente en tu posición’ y cuando me dijo eso Roberto sentí que el aire era más puro, respiré, dije qué bueno que tengo un apoyo

El actor también mencionó que la forma en que Florinda tomó el fin de la relación incluso la llevó a parar al servicio médico de la empresa que produjo la serie de comedia.

“Entonces le dije que definitivamente no, y dicen que se enfermó, ahí en Televisa tenían primeros auxilios, clínica ahí, dentro de los estudios, y se suspendió la grabación y todo. Yo dije ‘ya pasó’”, reveló el actor quien al cuestionársele si en algún momento se sintió acosado por Meza, lo negó rotundamente.

“No, de ninguna manera, las cosas como son, cada quien su vida, cada quien sus cosas”, finalizó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Se me heló el cuerpo”: Carlos Villagrán, Quico, recordó cuando rechazó una suma millonaria por trabajar para Pablo Escobar

Carlos Villagrán, Miguel y más famosos que difunden teorías de conspiración

El veto, la estafa y la ruina que enfrentó Carlos Villagrán, Quico, tras salir de la vecindad del Chavo