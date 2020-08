Vocalista de la Banda MS criticó a Recoditos y los acusó de grabar videos “candentes” para tener más seguidores

El vocalista de la Banda MS, Oswaldo Silva, criticó a la banda conocida como “Los Recoditos” y los acusó de grabar videos sexualizados con el fin de tener más visitas.

El cantante se encontraba realizando una videollamada para el programa matutino Venga La Alegría, y platicaba alegremente con “La Chicuela”, una de las conductoras del programa, cuando esta les preguntó si se atreverían a grabar un video de forma similar al de la banda “Los Recoditos”, a lo que Silva dijo que no sería necesario pues ellos no tienen que recurrir a eso para que su música tenga éxito y declaró que, debido a que son una banda que toma en cuenta a su público, elos los repetan y los tratan como a su familia.

Sinceramente te voy a decir, no creo que haya persona que nos quiera ver desnudos a nosotros por nada (...) Cada quien es digno de hacer lo que quiere y cada quien se defiende en las situaciones cómo se pueda defender y eso es muy respetable (...) De nuestra parte como Banda MS hay mucho respeto hacía nuestro público, nuestros fans y nuestra familia

Sumado a esto, los vocalistas de la Banda MS afirmaron que tuvieron que transformar sus discursos y su temática en los videos para poder cumplir el objetivo de volverse aptos para más público, algo que ellos siempre buscaron:

Tú te puedes dar cuenta en los videos que hacemos como Banda MS<b>, yo creo que hace buen tiempo que no hacemos un video que abarque escenas fuertes, porque queremos llegar a todo tipo de público</b>

Sumado a esto, el también conocido como “Walo” dijo que también lo hace por su papel como padre, pues él no quiere ser un mal ejemplo para su hijo, por lo que respeta mucho las actuaciones y las letras que tiene la banda con el fin de dar un buen ejemplo:

Yo respeto muchísimo a mi hijo, no haría nada para atentar contra él y su manera de pensar, en la percepción que tiene mi hijo de mi como su padre

Oswaldo pasó por malos momentos en estos últimos meses pues se dio a conocer que dio positivo a COVID-19, ante lo cual padeció fuertemente los síntomas de la enfermedad. “Walo” también aceptó que al principio no quiso creer que se trataba del coronavirus sino que pensaba que se trataba de un caso de dengue que se había agravado, pero que un médico le confirmó que tenía la enfermedad:

Era de la gente que no creía en todo esto, me rehusaba a que estuviera pasando y se estuvieran tomando medidas tan drásticas y todo el rollo, pero desafortunadamente me tocó y ahora aquí estamos, diciendo que ahí está (el virus).