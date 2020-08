El comediante Luis de Alba reveló quién fue el gran amor de su vida

El comediante Luis de Alba reveló que el gran amor de su vida fue Maribel Fernández, mejor conocida como “La Pelangocha”, esto durante una entrevista con Gustavo Afdolfo Infante, quien además es su gran amigo. En la conversación tocaron diferentes temas como el coronavirus y cómo enfrenta el artista su vejez, ante la cual se mostró de una manera muy optimista pues asegura que ahora hace todo lo que él quiere y que sigue teniendo muchas energías aunque el tiempo no ha pasado en vano. Así lo dijo el legendario comediante:

Hoy tengo más trabajo que nunca, tengo dos películas pendientes, pero esas no las grabo sino hasta septiembre. Tengo para trabajar en lugares de standup en las que ando de forma exclusiva, eso sí, con la mitad de la gente pero eso no me importa. Y creo que la mejor cura para el coronavirus es, bueno, Dios primero y a través de él, la risa