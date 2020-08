Yolanda Andrade reveló detalles sobre su viaje a París con Verónica Castro

La presentadora Yolanda Andrade reveló algunos detalles sobre la foto en la que aparece a lado de su entonces pareja, Verónica Castro, cuando las dos hicieron un viaje a París, Francia, el que causó mucha polémica ya que, según algunos rumores, fue cuando ambas contrajeron matrimonio en secreto.

Después de años juntas, la relación entre Yolanda Andrade y Verónica Castro fue desgastándose, pues los conflictos no permitieron que continuara y ambas prefirieron seguir caminos separados. Andrade dijo al porgrama Sale el sol que, a pesar de no recordar específicamente el viaje de la foto, pues según la conductora, ellas viajaron muchas veces a la “ciudad del amor”, cuando la identificó dijo que se trata de un bello recuerdo, como lo fue gran parte de su relación, y que han tenido una comunicación constante.

Relacionado con ello, Andrade dijo que en estos momentos “es necesario que las mujeres se mantengan unidas” con el fin de evitar que se normalice la violencia machista y la que constantemente cometen otras mujeres contra las de su mismo sexo.

Y es que, al parecer, la relación entre Verónica Castro y Yolanda Andrade se rompió cuando el cantante Cristian Castro, agredió físicamente a su madre en una fuerte discusión familiar que tuvieron. “Vero” fue a refugiarse en los brazos de Yolanda, quien confrontó a Cristian, sin embargo, Verónica no se tomó a bien la actitud de Andrade.

Cristian minimizó la violencia contra Verónica

El que fue el episodio más polémico entre la relacióin entre los Castro y Yolanda Andrade, fue el episodio de violencia entre Cristian y Verónica, pues es conocido que los dos se critican fuertemente y que en ocasiones han llegado a perder el control, lo que ha terminado en enfrentamientos verbales. Pero en aquélla ocasión, “el gallito de oro” se fue directamente a los golpes contra su madre, dejándola severamente lastimada, algo que por supuesto, causó el enojo de Andrade.

Sin embargo, más allá de la discusión y la fractura de las relaciones, algo que destacó fue que Cristian Castro minimizara el incidente de violencia contra su madre. Pues así se refirió a las constantes peleas que ha tenido con Verónica:

He tenido mil peleas con mi mamá y he tenido mil peleas con todos los integrantes de mi familia (...) Esa peleíta de jaloncillos y gritadas fue hace 15 años(....) Ya salió la noticia, siempre el revival de las cosas de que me jaloneé con mi ex esposa o me jaloneé con mi mamá, jalones siempre va a haber. Es una locura que alguien no diga groserías, a veces groserías entre parejas o se digan groserías a los parientes, puedes decirlas y luego pides perdón