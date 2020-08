Miguel Bosé convocó a una marcha en contra del uso de cubrebocas y no asistió

Miguel Bosé convoca a una concentración masiva en la Plaza Colón, Madrid (Video: Twitter@BoseOfficial)

El cantante Miguel Bosé decidió criticar el papel del cubrebocas y decidió hace un llamado a sus seguidores para que realizaran una marcha en contra de su uso bajo el argumento de que el coronavirus no es mortal y que todo se trata de una especie complot internacional.

Desde el inicio, la petición causó polémica en las redes sociales pues se vio como un acto de irresponsabilidad debido a la situación de la pandemia de COVID-19, pues para muchos fue catalogado como una herramienta que puede ayudar a reducir la tasa de contagios de la enfermedad, que hasta el momento ha costado la vida a más de 776,000 personas en todo el mundo. Y es que según Bosé, todo se trata de un conjunto de conspiraciones mundiales hechas por un conjunto de gobiernos de países poderosos y de famosos empresarios como Bill Gates o Elon Musk.

El cantante pidió a sus seguidores españoles que se reunireran en la Plaza Colón, ubicada en la ciudad de Madrid, capital de España. El objetivo era protestar contra el uso de cubrebocas, sin embargo, Bosé no asistió a su propio movimiento. Así lo dijo Bosé en video a través de su cuenta de Twitter:

Chicos y chicas, mañana (domingo 16 de agosto) ka concentración por fin será de 18:00 a las 19:00, sólo una hora, es decir de las 6:00 a las 7:00 de la tarde., no han dado más. Con lo cual, ahí nos vemos todos tranquilos, siven un movimiento raro, no se metan, nosotros somos pacíficos, va a ir todo bien.... Los espera a todos allá. Yo soy la resistencia

El cantante fue fuertemente criticado por no hacerse presente en el movimiento que él mismo convocó (Foto: Instagram @miguelbose)

El llamado de Bosé tuvo muchas respuestas positivas en Twitter por lo que cientos de ciudadanos de se movilizaron hacia la plaza de Colón , pero el gran ausente fue el mismo Bosé, quien dejó plantado a sus seguidores. Esto, por supuesto, hizo que le llovieran numerosas críticas al cantante pues puso en riesgo a muchas personas que corrieron el riesgo de infectarse con la enfermedad. Cabe aclarar que Bosé no ha dado declaraciones respecto a su ausencia en la marcha.

A pesar de las recomendaciones hechas por el servicio sanitario del gobierno español, muchos usuarios publicaron mensajes en contra de Miguel Bosé en las redes sociales:

“El responsable es Miguel Bosé, es el que convocó y está todos los días animando a que vayan. Eso sí, él no ha aparecido por allí”; mientras que otro usuario criticó que Bosé haya usado su fama como cantante para poner en riesgo a los demás: ”Si tú quieres creer esas cosas es asunto tuyo, no tomes medicamento, no vacunes a tus hijos, pero no uses tu fama como cantante para arrastrar a los demás”.

Y es que la polémica de los cubrebocas como herramientas que ayuden a reducir el nivel de contagios ha sido muy polémica, no sólo en España, sino en México mismo, pues uno de los motivos por los cuales las autoridades de salud desesitimaron el uso de cubrebocas para evitar que se contagie la población. Mientras que algunos de los detractores del presidente y del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, criticaron que no se haya dado un seguimiento a esta medida en especial.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha causado polémica pues ha decidido no hacer caso a las recomendaciones del uso de cubrebocas (FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

Uno de los mexicanos que ha tratado de impulsar la medida es el ganador del Premio Nobel de Química, Mario Molina, quien ha instado a las autoridades ha promover el uso de cubrebocas, mientras que las autoridades sanitarias de México han declarado que no se han presentado suficientes evidencias para poder dar un motivo fuerte que inste el uso obligatorio de cubrebocas.

