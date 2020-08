Belinda aclaró el misterio sobre su edad: “Nací en 1992 y este año cumplo 28”

A Belinda y Christian Nodal no les importa la diferencia de edades (Foto: Instagram@ lavoztvazteca)

La cantante Belinda salió al paso de las versiones que han circulado sobre su edad y aclaró que no tiene 30 años.

En la extensa entrevista que concedió a TV Notas, en donde reveló cómo surgió el romance con Christian Nodal y cómo el cantante le pidió que fuera su novia, Belinda salió al paso del tema sobre la diferencia de edades entre ella y su compañero en La Voz.

Y es que para muchos era un hecho que Belinda nació el 15 de agosto de 1989, tal como lo indica su biografía en Wikipedia, luego se dijo que la estrella en realidad habría nacido en 1990, pero esta semana comenzó a viralizarse una foto del supuesto pasaporte la cantante en donde se indica que nació en 1992.

Como nunca antes, Belinda ofreció abundantes detalles sobre su vida amorosa con Christian Nodal

Y es que el tema de su edad cobró relevancia debido a su romance con Nodal, pues el joven nació en enero de 1999, por lo que hace meses cumplió 21 años. De esa manera, y con base en lo que dice Wikipedia, Belinda sería diez años mayor que él.

Sin embargo, la cantante de Amor a primera vista aprovechó para aclarar el asunto de su fecha de nacimiento.

“En lo absoluto nos importa la diferencia de edades” , dijo sobre su romance con Nodal. “Yo el próximo 15 de agosto cumplo 28 años... aparte, Christian me ha demostrado ser un hombre muy maduro a sus 21 años de edad, es trabajador, atento, cariñoso, muy talentoso, sencillo y me demuestra que soy importante para él; además, no son muchos años de diferencia, son sólo seis”.

Belinda destacó las virtudes de Christian Nodal (IG: lavoztvazteca)

Cuando le preguntaron que se manejaba que nació en 1990, Belinda expresó:

“Nací el 15 de agosto de 1992, este año cumplo 28 ; no sé de dónde nació esta información, pero la verdad es algo que no me importa y tampoco a él. Ahora estamos enfocados en vivir esta hermosa historia de amor que existe entre nosotros”.

De esta manera, cuando Belinda debutó en la televisión, en Amigos x Siempre, en enero de 2000, tenía 7 años y no 11, como habría sido en caso de haber nacido en 1989.

Pero más allá de su edad, de lo que se ha hablado en los últimos días es de su sorpresivo romance con Christian Nodal.

La semana pasada se destapó el romance entre los "coaches" de "La Voz" (IG: lavozazteca)

Y es que, a diferencia de lo que ocurrió con Lupillo Rivera (con quien se le relacionó el año pasado en La Voz), esta vez Belinda ha sido muy abierta.

De hecho ella nunca confirmó el romance con Lupillo, fue él quien aseguró que la relación duró cinco meses y estuvo muy enamorado de Belinda.

Sin embargo, la estrella lo definió solo como amigo.

En el caso de Nodal, Belinda no sólo ha expresado vía redes sociales su cariño hacia él, sino que aceptó una entrevista en la que contó detalles de su romance, algo inédito para ella.

Belinda se comportó de manera muy distinta con Lupillo Rivera a como lo está haciendo con Christian Nodal (IG: nodal/belindapop/lupilloriveraofficial)

Como la propia Belinda lo explicó a TV Notas, esta vez decidió hablar porque Nodal es “digno” de su amor.

“Tengo más de 10 años que no había llegado a mi vida un hombre digno de mi amor, de mi corazón, y puedo asegurarte que Christian lo es, ése es el motivo por lo que ambos decidimos hablarlo” , comentó.

Belinda también respondió a las especulaciones respecto de que su romance sería un truco publicitario para elevar el rating de La Voz.

“Christian y yo acordamos que no nos enfocaríamos en lo que la gente dice, es algo que estamos viviendo nosotros y créeme que la verdad ninguno de los dos nos prestaríamos a algo así, lo que estamos viviendo es algo real”.

