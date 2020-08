El hijo de Silvia Pinal dio una entrevista a Televisa: ¿llegó a su final el conflicto por la exclusividad?

Luis Enrique Guzmán fue señalado como el "culpable" del conflicto entre Silvia Pinal y Televisa (Foto: Instagram de Luis Enrique Guzmán)

A Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal, lo señalaron como “culpable” del conflicto entre la actriz y Televisa por el pago de su exclusividad, pero una reciente entrevista que dio a esa empresa podría ser el indicador del fin del desacuerdo.

Aunque en la entrevista que Guzmán concedió al programa Hoy se enfocó en hablar sobre el conflicto que tuvo con quien fuera chofer de Pinal, se trató del primer contacto público de Luis Enrique con Televisa desde que se desató el escándalo de las exclusividades, tema que no fue tocado en la charla.

“Ya no necesitamos seguir sobre ese tema, inclusive como que denigra un poco la imagen de mi mamá y eso no me gusta. Lo que pasó, pasó y el señor ya está fuera y nosotros también estamos más tranquilos”, comentó Luis Enrique, quien aclaró que el despido del chofer se hizo conforme a la ley y a través de un abogado, por lo que no existirían elementos para que el ex empleado los demandara.

En la breve charla, Luis Enrique añadió que se tomó la decisión de despedir al chofer de planta porque Pinal ya casi no sale.

Luis Enrique no ha contado en qué va el asunto de las exclusividades de Silvia Pinal (Foto: Instagram de Luis Enrique Guzmán)

El conflicto

Como se recordará, a finales de julio Luis Enrique reveló en una entrevista con Ventaneando, de TV Azteca, que Pinal -figura de la Época de Oro del cine mexicano- llevaba dos meses sin recibir el dinero correspondiente a sus exclusividades como actriz y productora, sin que ejecutivos de Televisa les hubieran dado una respuesta sobre el asunto.

Después, la revista TV Notas aseguró que el culpable del conflicto fue el propio Luis Enrique.

Según la publicación, la empresa se acercó a Pinal para tratar de negociar que le quitaran la exclusividad de productora, pues lleva más de una década sin realizar algún nuevo programa.

Hace meses Luis Enrique también fue involucrado en una supuesta agresión a una empleada de Pinal

“Luis Enrique se ardió porque los ejecutivos de Televisa no quisieron negociar nada con él, y obvio quería ver cómo sacar tajada. Entonces, Luis Enrique se lo manejó de una manera diferente; le dijo que le iban a quitar las dos exclusividades y que no respetarían ningún acuerdo, lo cual es mentira”, aseguró una fuente a TV Notas.

Se dijo además que a los ejecutivos de Televisa no les gustó la entrevista que Pinal dio a Sale el Sol, en donde dijo “tampoco puedes ir contra la corriente, creo que las cosas están muy claras y la ayuda que me daban está muy relativa y tampoco pienso ir contra la corriente ni que me traten como si fuera una limosnera ¿verdad?”.

En medio de esa información la familia Pinal enfrentó otro escándalo por el despido del chofer de la actriz.

Luis Enrique reveló a finales de julio que Pinal llevaba dos meses sin recibir el pago de sus exclusividades (Foto: Cuartoscuro)

Luis Enrique sugirió que él había sido responsable de filtrar de la familia Pinal a los medios y aunque en un principio advirtió que podría haber una demanda, finalmente se llegó a un acuerdo. “Desde hace mucho tiempo nos dimos cuenta que él vendía las notas y hacía otras cositas medio raras. Ya no puedo asegurar que sea Domingo (el ex empleado), pero es obvio que desde el momento en que se le despidió y se le levantó la canasta, pues está triste y sacado de onda porque ya no trabaja para la señora Pinal y ésta es su manera de desquitarse con una familia que le dio todo durante 24 años”, comentó en Ventaneando.

De lo que no hay información aún es sobre el estatus de las exclusividades de Silvia Pinal.

