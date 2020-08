Detuvieron a un sirviente de la reina Isabel II por robar una medalla en el Palacio de Buckingham y subastarla en Ebay por 350 libras

La Reina Isabel II junto a Tony Johnstone-Burt, propietario de la medalla que fue robada en el Palacio de Buckingham y Master of the Household del Palacio de Buckingham (Foto: Grosby Group)

Tras un 2019 turbulento, y un inicio del 2020 marcado por la renuncia del Príncipe Harry y Meghan Markle a sus títulos nobiliarios, la familia real británica enfrenta ahora un contratiempo inesperado.

Un empleado que llevaba seis años trabajando para la Casa de Windsor fue detenido este viernes, después de que desapareciera del Palacio de Buckingham la medalla de un vicealmirante, e intentaran venderla en una subasta en Ebay por 350 libras (USD 458).

Ya a principios del 2020, el personal de la corona detectó que habían desaparecido objetos de valor del castillo, según informó una fuente al diario Daily Mail. Entre estas piezas, se encontraban copas de cristal grabadas a mano, material de oficina Smythson, y cuadros hechos a medida con la insignia del Príncipe Harry.

Aunque es común que en las salas de Buckingham se extravíen algunos objetos y pertenencias, que se atrevieran a llevarse la medalla, recalcó la fuente, resultó “insólito”.

La persona que sustrajo la medalla intentó venderla en la web de Ebay (Foto: Especial)

Esta condecoración de la orden de caballería “Order of the Bath”, fue concedida al vicealmirante Tony Johnstone-Burt, un ex oficial de la Marina de 62 años que trabaja ahora como “Master of the Household”; es decir, ostenta el segundo cargo de mayor rango dentro de la jerarquía de palacio, sólo por detrás del “Lord Chamberlain”.

Desde su puesto, al que accedió en 2013, Johnstone-Burt es responsable de 250 empleados que cubren el servicio de limpieza, comidas, entretenimiento, mantenimiento y administración. Además, también se encarga de los actos ceremoniales, como las investiduras.

Tras la desaparición de los objetos, se denunció el robo a las autoridades. Los investigadores descubrieron entonces el listado de subastas en Ebay, y las pesquisas siguientes llevaron al arresto de un hombre de 37 años que trabajaba como “asistente” de la Casa Windsor.

El sospechoso fue detenido el viernes en su casa, ubicada en el histórico Royal Mews, una zona en la que residen mozos de cuadra y personal real, y que se localiza dentro de los terrenos del Palacio de Buckingham.

Imagen de Royal Mews, la zona en la que residen mozos de cuadra y personal de la familia real (Foto: REUTERS/Victoria Jones/Pool)

Aunque no desvelaron el nombre del acusado, el Daily Mail informó que a través de sus redes sociales el sirviente mostraba frecuentemente imágenes de su actividad como miembro del staff de la monarquía, y alardeaba de sus visitas a propiedades de la realeza, como Balmoral o Sandringham. Además, en 2018, presumió de sus invitaciones a la boda del príncipe Harry y Meghan Markle, y al enlace de la princesa Eugenie y Jack Brooksbank.

En declaraciones al mismo diario, la tía del detenido se sorprendió por el arresto y contó que esa conducta no era propia de su sobrino.

“No es propio de él. Es absolutamente encantador. Lleva seis años trabajando en el palacio. No sé exactamente qué hace allí”, contó.

Aunque hasta el momento la Casa Real no ha emitido ningún comunicado al respecto, la aprehensión fue confirmada por el diario Scotland Yard. El acusado fue puesto en libertad bajo fianza, y la investigación sigue en curso.

La Orden del Baño

Palacio de Buckingham - Reino Unido (Foto: Shutterstock)

La condecoración que fue robada del Palacio de Buckingham era una medalla de Compañero de la Orden del Baño, en inglés, Order of the Bath, fundada en 1725 por Jorge I de Gran Bretaña, rey del país entre 1.714 hasta su muerte en 1.727.

La Orden de caballería debe su nombre al “baño” simbólico que formaría parte de la preparación de un candidato, y quienes entran a formar parte de ella, obtienen uno de los siguientes tres rangos: Caballero Gran Cruz, Caballero Comandante y Compañero.

En 2013, el vicealmirante Tony Johnstone-Burt recibió la distinción de Compañero. Y ese mismo año, se convirtió en Master of the Household (o Amo de la Casa) en el Palacio de Buckingham.

