“40 minutos de terror”: Jaime Camil y Álex Montiel relataron los angustiosos momentos que vivieron en el mar de California

El actor Jaime Camil y el youtuber Álex Montiel, mejor conocido como “Escorpión Dorado”, vivieron momentos de angustia cuando las olas del mar de California les jugaron en contra y estuvieron por más de 40 minutos expuestos a los movimientos turbulentos del océano en Estados Unidos.

“Estamos vivos que es bueno, porque casi perdemos la vida en la mar”, confesó el protagonista de La fea más bella en un video para el canal de YouTube La Lata, del influencer Álex Montiel.

Ambos personajes relataron que el episodio ocurrió durante un paseo que realizaron junto a sus familias y en algún momento sí temieron por sus vidas por las condiciones del mar en California.

De acuerdo con Jaime Camil, quien ya tiene una amplia experiencia en el manejo de barcos e incluso cuenta con una certificación para hacerlo, el mar aquella ocasión “estuvo muy movido” y muy alejado a lo que siempre ha vivido en México.

“Nos la pasamos muy bien de ida”, añadió Montiel, quien contó que durante su paseo pudieron ver gaviotas, focas y otras especies animales.

Jaime Camil aceptó que fue alertado sobre las condiciones en el mar, pero jamás imaginó que se le complicaría tanto navegar con seguridad.

“Las olas nos pegaban de lado... (íbamos) contracorriente, contra el viento y contra la marea”, precisó.

La primera ola encendió las alarmas en la embarcación, ya que el impacto si preocupó a los famosos y sus esposas, quienes viajaban con sus respectivos hijos.

La primera indicación que dio Jarme Camil fue que todos sus tripulantes se movieran de sus lugares: “A contar chamacos, no perdimos a nadie... y digo ‘todos para atrás’ porque donde menos brinca es en la popa. Pero el movimiento de pasarnos para atrás es complicado y yo pues a navegar el barco y a buscarle cómo surfear las olas para que no te meneen”.

“Veníamos en el peor ángulo para la marea, para la corriente, para el viento”, añadió el actor de 47 años.

Camil indicó que su experiencia los ayudó a sobrevivir el complicado momento. “En absoluto control, procurando la salud y bienestar de mis tripulantes... y aquí te caes y me despido porque te come un tiburón. En California te caes y te come un tiburón”, añadió.

Entre bromas, ambas personalidades, contaron lo que pasaría si Montiel se desplomara al océano de California.

Los protagonistas de este episodio también contaron las experiencias de sus hijos y esposas. Para los niños fue en inicio muy divertido, pero conforme avanzaron los minutos el miedo los invadió.

Quizá el más temeroso fue el hijo menor de Álex Montiel, quien sí imaginó lo peor en medio de la adversidad. Fue el youtuber mexicano el que hizo malabares para sostenerse en medio de la turbulencia, sujetar a su esposa y a su pequeño, al que además debían distraer para que no pensara en lo peor.

“El problema son los empujones de lado que nos daban las olas, y con todo y eso, ahí lo que tienes que hacer es apagar el piloto automático y con la experiencia que tengo de muchos años en Acapulco manejando lanchas, manejando barcos pequeños y grandes, con esa experiencia tratas de brincar lo menos posible y cuando viene la ola la surfeas, pero puedes sufear seis o siete, pero 45 minutos de olas”, agregó Jaime Camil, quien indicó que ya había vivido experiencias similares, pero jamás con olas tan grandes.

“No va a pasar nada siempre y cuando tengas la experiencia de cómo llegar y entrar a las olas, pero si no sabes sí puedes romper el casco (del barco)”, precisó.

Cuando lograron sortear el poder del mar, encontraron una zona tranquila y pudieron concluir de manera satisfactoria su viaje.

“40 minutos de terror”, concluyó el actor.

