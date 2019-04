CAMIL: Estaba en un país latinoamericano donde había misoginia; la manera en que los hombres ven a las mujeres es horrible. Esa generación de la que formé parte ni siquiera sabía cómo funcionan los pañales. Llegan a casa después del trabajo y dicen: "Hola, cariño. Trae al niño porque quiero presumirlo con los amigos y la sociedad". Y ella dice: "No, no, no. Está tomando una siesta. No puedo despertarlo". "Ay, ya. No digas tonterías. ¡Trae a mi chamaco! Despiértalo. Eso le dará carácter. Eso lo convertirá en hombre".