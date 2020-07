El Escorpión Dorado reclamó que una alcaldía de la CDMX plagió uno de sus logotipos

El youtuber e influencer Alex Montiel, mejor conocido como “El Escorpión Dorado”, acusó este jueves que la alcaldía Iztacalco, de la Ciudad de México, “plagió” el logo de uno de sus canales de video para promover un autocinema.

A través de su cuenta de Twitter, el comediante de 39 años señaló de forma irónica que el equipo del departamento de comunicación social de dicha localidad utilizó el logo de su canal sobre temas de cine y televisión, EstoES COMBO, sin previa autorización.

Cabe mencionar que el imagotipo fue fundado en el 2014, el cual consta de un bote de palomitas de maíz y un vaso de refresco con el icónico botón rojo de “play” de dicha plataforma. Asimismo, tiene escrita la palabra “Combo” debajo de los mencionados objetos.

Sin embargo, el pasado 29 de julio y en un esfuerzo por reactivar la economía en la alcaldía Iztacalco, las autoridades de la demarcación anunciaron en sus redes sociales la instalación de un autocinema en el deportivo Magdalena Mixhuca, así como una guía con lugares donde la gente podría comprar alimentos y bebidas para antes o después de la función.

Para ello, utilizaron un logo con las mismas imágenes y tonos al de “EstoES COMBO”, además de la misma tipografía para armar la oración “Arma tu combo”.

De inmediato varios internautas reaccionaron para emitir su juicio, pues aunque muchos apoyaron su reclamo, otros le recomendaron proteger sus activos visuales, argumentando que la línea entre inspiración y plagio es muy delgada. Estos fueron algunos de los comentarios:

“O alguien ahí es muy fan o solo googleo “combo”. ¿Eso en otros países es robo no?”, opinó Saldaña Ramos. “Aquí y en China” , respondió Montiel.

“Todos alguna vez han bajado un logo de Google y lo han ocupado sin saber realmente quién son. Alex, ¿en verdad te pondrás a pelear un logo? Crear uno sale como en 500 pesos, para lo que percibes , no debería molestarte”, escribió Alejandro Mejía. A lo que el influencer contestó:

Además, agregó que si la alcaldía de Iztacalco se lo hubiera pedido prestado, él lo hubiera aceptado.

Si lo pidiera prestado tal vez diríamos “está bien úsalo”, eso si me interesara que relacionaran mi canal con el gobierno con lo cual no me siento cómodo, así que no es cuestión de dinero amiguito