El estilista de Luis Miguel reveló una faceta poco conocida del cantante: “Es un tipo muy querible”

El cantante Luis Miguel reapareció hace unas semanas en redes sociales con una imagen renovada que pronto acaparó la atención en todo el mundo, pero a diferencia de lo que muchos piensan, El Sol es muy accesible, sin exigencias irreales y hasta detallista con sus fanáticas cada que acude a la estética en Miami, Florida.

Luis Bonomo detalló cómo ha sido su convivencia con el intérprete de Culpable o no, desde que se volvió su estilista de cabecera en 2017.

“Siempre con mucho respeto y no invadiéndolo, eso fue lo que causó una amistad con él. Manteniéndole su espacio”, dijo el especialista en cabelleras para el programa Despierta América hace unos días.

Según este testimonio, el cantante llega al establecimiento en Miami, Florida, cada que necesita un corte y no pide un trato especial, al contrario, se muestra muy cercano con las personas que le piden un autógrafo.

“Como persona es una persona muy calmada, muy respetuoso y responde a la gente que le viene a pedir una foto o un autógrafo con mucho cariño”, detalló Bonomo.

“Charlamos, siempre viene con su parlante escuchando música y en algún momento ha cantado también. Ha sido un gran privilegio para mí tenerlo acá en el salón y que cante un par de notas”,

Añadió que Luis Miguel nunca ha tenido una conducta inapropiada o pedido un trato especial por ser uno de los máximos exponentes musicales en México y toda Latinoamérica.

“No pide nada. Siempre llega y pregunta si tengo espacio para cortale el pelo, si no tengo espacio y tiene que esperar, se sienta y espera, y si no vuelve en un rato. No tiene la imagen que muchos creíamos, es un tipo muy querible”, señaló para sorpresa de muchos de los fanáticos del cantante, reconocido por sus interpretaciones de boleros, temas rancheros y baladas.

Luis Bonomo también fue muy sincero y confesó el tipo de corte que siempre le hace a El Sol, que en algunas ocasiones ha regalado mechones de su cabello a las fanáticas, que tiene un perfume muy especial y que es generoso a la hora de dejar propinas.

“Él siempre pide su look smoking, que es un look bien limpio, no le gusta nada extravagante”, indicó.

Al principio de este mes, el estilista publicó en su cuenta de Instagram una fotografía al lado de Luis Miguel, quien lució con su característica sonrisa, un look más casual y una cabellera recién arreglada.

Esta fotografía resonó en todo el mundo porque el cantante en pocas ocasiones se muestra tan accesible.

Luis Bonomo dio a conocer que la imagen fue captada en su negocio ubicado en Miami, Florida, unos meses antes de la pandemia por coronavirus.

El cantante apareció con el pelo medio alborotado en una tonalidad castaña, un atuendo casual conformado por una camisa azul desabotonada y un patalón beige, el cual completó con su eterna sonrisa que aún cautiva a las fanáticas que lo han acompañado desde que inició su carrera.

“La última visita antes de toda esta tormenta, espero volver a verte pronto mi amigo, siempre con la mejor onda”, escribió Bonomo en su cuenta de red social.

Ésta no es la primera vez que Luis Miguel confía su codiciada cabellera a su tocayo. La relación entre el cantante y el estilista comenzó en el verano del 2017, cuando éste último describió al artista como una persona “amable y bondadosa”.

La relación entre el intérprete y el estilista es cada vez más cercana. En la cuenta de Instagram del experto en belleza se ha convertido en el canal ideal para compartir sus momentos juntos.

Fue para octubre del 2018 cuando Luis Bonomo felicitó a su cliente por recibir un Latin Grammy por el disco ¡México por siempre! y para el que colaboró con la imagen.

“Felicitaciones @lmxlm por este premio tan merecido, gracias a Dios por esa oportunidad de haberme hecho parte de este regreso tan esperado, cortando tu pelo para la tapa del disco Mexico por Siempre, que marcaba la vuelta del mas grande”, escribió al lado de varias imágenes de El Sol. En aquella ocasión también resaltó que tenían un año de conocerse.

De acuerdo con su página de internet, Luis Bonomo tiene una amplia trayectoria en el mundo del estilismo y entre sus clientes destacan varios miembros de la farándula, como Marco Antonio Regil o Aylin Mujica.

