Yalitza expresa su origen triqui al vestir, la actriz oaxaqueña agradeció mención en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas

La actriz oaxaqueña, Yalitza Aparicio, es reconocida internacionalmente por su papel protagónico en la película Roma, dirigida por el conocido cineasta Alfonso Cuarón; sin embargo, a pesar de haber sido elegida por múltiples marcas de moda, la joven porta con orgullo prendas con bordados tradicionales en eventos y revistas, incluso antes de encontrarse en el foco de atención mediática.

“Muchas gracias @yasnayae por este hilo, y si, siempre portando con orgullo nuestras prendas.” , reconoció una mención en redes sociales.

A través de un hilo de Twitter, la escritora de origen mixe, Yásnaya Elena Aguilar, hizo un recuento de las ocasiones en las que la intérprete de Cleo luce vestidos y blusas bordados por manos oaxaqueñas, lo cual habla de la gran variedad textil en dicho estado de la República.

Yalitza Aparicio tiene raíces mixtecas y triquis (Foto: Twitter)

Aguilar Gil expresó que, tras el comentario de un amigo, había caído en cuenta que en general los medios y las redes sociales “no cubren detalles cuando ella usa textiles tradicionales y cuando usa diseños ‘occidentales’ ahí sí dan santo y seña del vestido.”

Así que agregaré fotos de ellas en eventos importantes, sesiones de fotos entrevistas (e incluso una de cuando era maestra) usando textiles artesanales

Detalló que Copala es un pueblo que ha sufrido una gran cantidad de desplazos, y acotó que hace años se declaró municipio autónomo. En Londres, por ejemplo, vemos una imagen de la actriz portando una bufanda hecha en telar por su abuela, refiere la lingüista.

“De @YalitzaAparicio se ha dicho que es indígena, otras que es mixteca, su papá lo es, pero casi nunca se habla de ella como triqui. Su mamá es triqui de Copala y su abuela materna es tejedora tradicional de telar donde se hacen los alucinantemente hermosos huipiles triquis”, señaló la también lingüista.

La actriz oaxaqueña porta diseños con bordados tradicionales de diferentes regiones de su estado (Foto: Twitter)

Algunas prendas incorporan bordados mixtecos, otros son de origen mazateco, de Jalapa de Díaz. En la presentación de la película Roma en Los Pinos, Aparicio portó una blusa que incorpora textil de telar de Cotzocón Mixe.

Las prendas que la joven oaxaqueña ha mostrado tanto en revistas como en eventos son un viaje por las regiones del estado, ya que van desde Tlaxiaco, en la región de la Mixteca, hasta los famosos bordados del Istmo. Además, ha utilizado atuendos con detalles en chaquiras, propios de la Costa Chica de Oaxaca.

La actriz es reconocida por su papel protagónico en la película Roma, dirigida por Alfonso Cuarón (Foto: Twitter)

“Acá en la presentación de la revista Vogue, si no me equivoco el cinto al parecer está hecho de chaquira como en la costa de Oaxaca (pero puede que me equivoque)”, señaló Aguilar Gil.

Por otra parte, escritora subrayó que Yalitza Aparicio ha hecho uso de los textiles tradicionales de la entidad del sureste del país antes de ser mundialmente conocida:

Y antes de ser famosa pues también ya usaba prendas con bordados artesanales!

Asimismo, criticó que en la publicación de la revista estadounidense The Hollywood Reporter no se profundice en los detalles de la prenda que porta la joven oaxaqueña, pues “solo dicen que se trata de una blusa oaxaqueña tradicional”

Antes de ser actriz, Yalitza impartía clases de preescolar (Foto: Twitter)

La joven nominada al Óscar como mejor actriz en la edición 2018, anunció que abrió su canal de YouTube, en donde contará sobre lo que hace, su forma de pensar, así como lo que defiende. A través de su cuenta de Twitter, expresó:

Lo que hago, lo que pienso y lo que defiendo...lo que soy”. Después de mucho trabajo el día de hoy abrimos las puertas de un nuevo espacio para seguir reflexionando juntos; conociendo nuevas historias, lugares y personas.

En su primer video, Aparicio habló de cinco mujeres de origen indígena que la inspiran. En la lista, la actriz incluyó a Yásnaya Elena Aguilar, a quien describió como “una lingüista mixe que se ha destacado por las investigaciones, el rescate y además la preservación de su comunidad.”

Además, comentó que su labor ha sido de suma importancia para las comunidades indígenas, “ya que después de la conquista no existían suficientes documentos académicos que demostraran o hablaran sobre la cultura mixe. Ella es una defensora de los derechos de los pueblos indígenas y de la preservación de los pueblos idígenas.”, dijo.

