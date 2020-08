“Pepillo” Origel y su indirecta a Erika Buenfil en plena batalla: “Nunca me olvido de la gente mala”

Juan José "Pepillo" Origel no se quedó callado ante los ataques de Erika Buenfil (IG: juanjoseorigel / erikabuenfil50)

Aunque Erika Buenfil hizo un llamado a la paz, Juan José “Pepillo” Origel parece que no piensa terminar la guerra de declaraciones que han protagonizado en los últimos días y le envió una indirecta.

Para desear buenas noches a sus seguidores el domingo, el presentador de “Con Permiso subió a su cuenta de Instagram la frase “Yo nunca me olvido de la gente que ha sido buena conmigo, y muchos de la que ha sido mala...”.

El mensaje de Origel que parecía estar dedicado a Buenfil

Aunque no escribió el nombre de Buenfil, sus seguidores entendieron que el mensaje iba dirigido a ella e incluso en algunos comentarios le pidieron que ya se olvidara del asunto.

También hubo seguidores que aplaudieron su actitud, pues consideraron que Erika debe aguantar más las críticas si se dedica al mundo del entretenimiento.

A diferencia de Origel, Buenfil escribió en su Instagram “dale la vuelta a la página”, junto a una imagen para ilustrar la frase “a otra cosa mariposa”.

Buenfil reaccionó a unos comentarios de Origel y Martha Figueroa (IG: erikabuenfil)

El pleito

Origel y Buenfil intercambiaron fuertes declaraciones hace unos días.

Erika se desahogó con Fernanda Familiar en su canal de YouTube y dijo que le habían dolido mucho unos comentarios que “Pepillo” y Martha Figueroa hicieron sobre su hijo Nicolás, en su programa Con Permiso.

En medio de su dolor también habló fuerte contra Origel, a quien consideraba su amigo.

“No lo voy a perdonar. Que él reflexione y cuide el hocico antes de hablar y que a mi hijo no me lo toque, porque él no me paga ni un bistec o una colegiatura de Nicolás Buenfil”, señaló.

Fue Martha Figueroa quien habló del hijo de Buenfil (IG: juanjoseorigel)

Erika hizo referencia a unos comentarios de los presentadores donde se burlaron de ella como figura de TikTok.

De hecho, fue Martha Figueroa quien habló del adolescente al mencionarlo como “el pequeño Zedillo” (porque es sabido que su padre es Ernesto Zedillo Jr., hijo del ex presidente mexicano, pero nunca se hizo cargo de él), ya que es el joven quien ayuda a la actriz con sus videos para la plataforma.

Sin embargo, Erika se lanzó contra Origel y éste no se quedó callado.

En un video subido a su cuenta de Instagram la retó a demostrarle que él había hablado mal de su hijo y lamentó que los seguidores de la actriz lo estuvieran amenazando.

“No puedo hablar con ella porque me tiene bloqueado, pero aquí, de frente le voy a decir a la señora Érika Buenfil”, dijo en el video Origel.

El presentador retó a la actriz a que le demostrara que ha hablado mal de su hijo

“Erika, si me demuestras, me compruebas que yo haya hablado una palabra, una de tu hijo, una, bien o mal o lo que tú quieras, si yo he hablado de tu hijo en alguna ocasión entonces acepto las ofensas que me has dicho, porque tus seguidores ya me quieren matar, ya quieren matar a mis perros. Todos los días estoy recibiendo amenazas y porquería de parte de la gente que me echaste encima”.

“Pepillo” sostuvo que nunca ha hablado mal de Nicolás. “Por mi madre santa que está en el cielo, juro que nunca he hablado del hijo de Érika Buenfil, jamás, ni lo conozco ni tendría por qué hablar mal de él”.

Horas después de los comentarios de Origel, la actriz envió un mensaje de paz. “Pido paz y amor. Bendiciones. Que todo esto termine. Ya por mi pasó todo, por favor”, escribió. En un siguiente tuit dijo: “Cada quien su vida y sus carreras. En tiempos tan delicados. Besos con cariño a todos”. Pero “Pepillo” volvió a lanzarse a la carga con la indirecta que le envió este domingo por la noche.

