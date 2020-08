La fría respuesta de Belinda a un mensaje de amor de Christian Nodal

Algunos creen que Belinda no está tan enamorada de Christian Nodal (IG: lavozazteca)

Con los ojos puestos en su recién ventilada relación amorosa, cualquier cosa que hagan Belinda y Christian Nodal generará reacciones, como ocurrió este fin de semana con los mensajes que intercambiaron a través de Instagram.

Y es que Belinda subió a la red una imagen de la sesión que hizo para la revista Badhombre, y que la propia intérprete definió como la mejor serie de fotos de su carrera.

Lo peculiar de la foto en blanco y negro que generó las reacciones de los usuarios en la red fue que Belinda tenía pintados unos bigotes.

Así que Nodal, de manera muy cariñosa, le escribió “te amo, mi bigotona de revista”, junto a un emoji de corazón.

Christian Nodal se mostró muy cariñoso con su novia

Sin embargo, Belinda no respondió con la misma intensidad. Apenas le puso unos emojis de una carita divertida, pero ninguna palabra de amor o cariño.

El gesto fue notado por los usuarios que no tardaron en señalar la frialdad de la cantante con su novio.

Y así la respuesta de Belinda al comentario amoroso de Nodal

“Amigo, date cuenta”, “ni los limones de la taqueria son tan secos”, “no se metan con él, anda enamorado”, decían algunos de los más de 1,500 comentarios a la respuesta de Nodal.

Entre los mensajes también había decenas advirtiéndole que sufrirá por Belinda y otros más ya ansiosos por las canciones de despecho que Nodal escribirá una vez que termine el idilio con la intérprete.

No es la primera ocasión que Nodal le deja un mensaje a su ahora novia.

Cuando Belinda dio a conocer la sesión para la revista, Nodal escribió “la ratoncita más bella que hay en el mundo”, a lo que la intérprete respondió únicamente con un emoji de corazón.

(Foto: Especial)

Pero días antes se mostró más fría cuando compartió un video en el que aparecía besando su reflejo en un espejo y Nodal le puso un emoji de ratón junto a un corazón, pues Belinda en esa ocasión ni siquiera le respondió.

Desde el destape de su romance en redes abundaron los comentarios respecto de que Nodal es el más enamorado.

A este mensaje de Nodal, Belinda ni siquiera respondió

Y es que fue él quien dio a conocer la relación en una publicación de Instagram stories donde compartió imágenes junto a Belinda y la frase “te amo”.

En la cuenta oficial de La Voz Azteca también se confirmó el romance de los “coaches”, a lo que Belinda reaccionó con unos emojis de corazón.

Sin embargo, hasta ahora Belinda no ha compartido fotos en sus redes relacionadas con el romance con Christian Nodal, quien es diez años menor que ella.

Cristian Nodal y Belinda (Foto: Instagram@ nodal)

Tampoco le ha dedicado palabras de amor a su novio, por lo que especulan que podría romperle el corazón.

Y es que al darse a conocer el romance con Nodal de inmediato se recordó su relación con Lupillo Rivera, que ella nunca confirmó.

Aunque era evidente la química entre ambos y se les vio en distintos lugares juntos, solo Lupillo habló abiertamente del amor que le tuvo a Belinda. Fueron cinco meses y fue una mujer que amé locamente, fue una mujer que realmente quise, una mujer que yo la verdad honestamente le hubiera bajado el cielo y las estrellas, nunca había amado a una mujer tanto en mi vida, así de fácil”, confesó Lupillo al programa Chisme No Like.

“Yo soy una persona que me concentro en mi trabajo, no me gusta dar de qué hablar, por eso no hablo de mí, mi vida privada o mis cosas, por eso me concentro en mi trabajo, porque a eso me dedico. Entonces que hablen lo que quieran, yo estoy feliz, ganando como siempre”, respondió Belinda.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Por qué el romance de Belinda con Christian Nodal es muy distinto al que tuvo con Lupillo Rivera

Martha Figueroa tampoco cree en el romance de Belinda y Christian Nodal: “Es un montaje”

“De los besos que te di”: Belinda y Christian Nodal se pondrán románticos en “La Voz”