Por qué el romance de Belinda con Christian Nodal es muy distinto al que tuvo con Lupillo Rivera

Convivió con ambos en el programa La Voz México, pero el romance que Belinda tuvo con Lupillo Rivera y el de Christian Nodal se desarrolló de manera muy distinta.

Si con Lupillo todo fue misterio y especulaciones alrededor, con Christian Nodal ya hubo una confirmación oficial.

La química con Lupillo era evidente durante las transmisiones del programa de TV Azteca. Luego fueron captados de viaje y en alguna celebración juntos, e incluso Rivera se tatuó el rostro de Belinda en el brazo, pero la estrella siempre habló de él como un amigo.

“Somos amigos y es de las personas más increíbles que he conocido, es un gran ser humano y espero que sea amigo para toda la vida. Lo quiero mucho, es un gran compañero, igual que los (otros) tres coaches.Dijeron (que tengo un romance) con Lupillo porque nos llevamos muy bien y estamos sentados juntos y a la gente le da mucha risa. Piensan que pueden hablar y decir de más. No es cierto”, dijo la intérprete a People en Español cuando los rumores de romance ya eran más fuertes.

Se decía, por ejemplo, que Lupillo la acompañó a la grabación de su disco con Los Ángeles Azules.

También Rivera fue visto llegando a la casa de Belinda, pero nunca se les captó en actitud cariñosa ni ellos hablaron en aquel momento de algo más que una amistad.

El panorama cambió, sin embargo, en octubre del año pasado, cuando el propio Lupillo confirmó lo que ya muchos sospechaban: sí tuvo un romance con Belinda.

“Yo conocí a Belinda en La Voz en marzo. El 27 de marzo fue un día muy bonito, especial y el 27 de agosto fue el final. Fueron cinco meses y fue una mujer que amé locamente, fue una mujer que realmente quise, una mujer que yo la verdad honestamente le hubiera bajado el cielo y las estrellas, nunca había amado a una mujer tanto en mi vida, así de fácil”, confesó Lupillo al programa Chisme No Like.

Ya en ese momento el cantante preveía una reacción negativa de Belinda. “Ya si ella me reclama por decir lo que estoy diciendo pues ya me arreglo yo con ella”, señaló.

Y parece que Belinda no tomó nada bien las declaraciones de Rivera, pues primero decidió guardar silencio y semanas después, cuando se vio obligada a hablar, sin siquiera mencionar el nombre de su ex compañero en La Voz dijo ante los medios: “Yo no hablo de nadie nunca, porque yo hablo por mí y de mí. Yo soy una persona que me concentro en mi trabajo, no me gusta dar de qué hablar, por eso no hablo de mí, mi vida privada o mis cosas, por eso me concentro en mi trabajo, porque a eso me dedico. Entonces que hablen lo que quieran, yo estoy feliz, ganando como siempre”.

“Siempre hay personas así, yo estoy feliz con mi trabajo, no tengo nada malo que decir de nadie, nada que hablar. Hay cosas tan padres pasando a mi alrededor que es en lo único en que me puedo concentrar”, añadió.

El romance con Nodal

A diferencia de lo ocurrido con Lupillo, Belinda sí se dejó ver cariñosa con Nodal y en redes sociales se desató un gran revuelo luego de que el propio intérprete de regional mexicano confirmara la relación.

Nodal subió a sus historias de Instagram un par de imágenes con Belinda acompañadas por la frase “Te amo”.

Y es que en los últimos años la cantante ha sido totalmente hermética respecto de su vida personal.

No se sabía, por ejemplo, que tenía una relación amorosa con el cirujano plástico Ben Talei hasta que aparecieron por sorpresa varias imágenes de la pareja en el Instagram de la cantante.

La encargada de prensa de Belinda aseguró que el cirujano hackeó el teléfono de la cantante para hacer públicas las fotos.

Semanas después de aquel incidente el romance, que había permanecido oculto ante los medios, se terminó.

Pero esta vez, Belinda no sólo se permitió que Nodal publicara el amoroso mensaje, también en la cuenta oficial de Instagram de La Voz México se publicó una foto de ambos y un mensaje confirmando el romance, al que Belinda respondió con unos emojis de corazón.

El mensaje oficial de su romance

Lo único que no ha cambiado es el silencio de Belinda que-parece- prefiere guardarse totalmente los detalles de sus relaciones románticas.

Ahora habrá que ver si su relación logra trascender a la reciente temporada de La Voz México.

