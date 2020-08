13 series para ver de un atracón en un solo día

"I May destroy you", "Normal People" y "The Capture" entre las miniseries imperdibles para ver en un maratón

Hay dos tipos de televidentes en el mundo: aquellos que buscan un programa interminable con muchas temporadas para tener siempre algo que ver, y aquellos que les gusta la sensación de completar una historia. Esta lista es para el segundo tipo de persona. Desde comedias y dramas hasta documentales sobre crímenes reales.Todos estos títulos son fácilmente digeribles de ver en un día. Son series cortas, intensas y perfectas para hacer un maratón. No más de seis o siete horas para los que gustan de un inicio, desarrollo y desenlace. Son programas ideales para aquellos con poca paciencia y que quieren saber el final antes de que el termine el día. En pocas horas se puede disfrutar de grandes ficciones como “I May destroy you”, “Modern Love” o “Normal People”, con un potente relato, calidad narrativa y muy buenas actuaciones. En estos casos, menos es más. Una selección para enamorarse, reír, llorar o pensar sin tener que pasar semanas frente a la pantalla.

“Normal People” (Hulu)

La miniserie romántica "Normal People" se estrenó este año y se convirtió en un suceso en Europa

“Normal People” narra sobre las idas y vueltas del amor entre dos jóvenes irlandeses desde el colegio secundario hasta la adultez. Basada en la novela best seller de la joven escritora irlandesa Sally Rooney, la miniserie inicia cuando Marianne ( Daisy Edgar-Jones) y Connell (Paul Mescal) cursan el último año del colegio secundario en Sligo, una pequeña ciudad al noroeste del país. Durante los 12 episodios de media hora el espectador es testigo de una historia de encuentros y desencuentros. Fue todo un suceso en Europa y Mescal ha sido nominado a un premio Emmy por su protagónico en este drama.

“The Great” (Hulu)

"The Great" con Elle Fanning y Nicholas Hoult

Esta comedia dramática protagonizada por Elle Fanning (”Maléfica”) y Nicholas Hoult (”X Men”) se basa en la vida de “Catalina la Grande”, emperatriz de Rusia. La serie retrata en tono sarcástico la anticuada sociedad de la corte del emperador Pedro III, donde la joven Catalina llega llena de modernas ideas y en la que conseguirá imponerse, en un claro guiño al poderío femenino. Escrita por Tony McNamara (guionista de “La favorita”) esta sátira de época es ficticia pero “ocasionalmente real”. Se estrenó este año y tiene un total de diez capítulos. Fue tal éxito de “The Great” que ya se confirmó una segunda temporada.

“The Capture” (BBC ONE)

"The Capture" de BBC ONE fue todo un éxito en Reino Unido

“The Capture” es una serie de televisión de drama policíaco británico creada, escrita y dirigida por Ben Chanan, y protagonizada por Holliday Grainger, Callum Turner, Laura Haddock, Ben Miles, Paul Ritter y Ron Perlman. Es un tecno-thriller en formato miniserie sobre la era de la vigilancia constante y sus peligros. La historia centra su atención en las cámaras que vigilan las calles de Londres. Una de estas cámaras recoge la agresión que un soldado británico (Callum Turner) lleva a cabo en la calle contra una mujer. Es su abogada y estaban celebrando la absolución del primero tras un hipotético crimen de guerra. La agresión queda grabada, pero él asegura que es completamente inocente. Una detective del departamento de policía de Londres (Holliday Grainger) se hará cargo del caso creyendo lo que claramente muestran las imágenes. Pero pronto comienza a descubrir cosas que no encajan: extraños comportamientos en grabaciones de seguridad.

“I May destroy you” (HBO)

"I May Destroy You" está disponible en HBO GO

La serie creada, codirigida y protagonizada por Michela Coel es dolorosamente imperdible. Los 12 capítulos ya están disponibles en HBO y duran media hora. “I May Destroy You” retrata los momentos en que Michela Coe intenta reconstruir los sucesos de la noche en que fue violada, y lo hace a través del personaje de Arabella Essiedu. Tras visitar a su novio en Italia, regresa a Londres y solo quiere relajarse. Es así que sale a tener una noche de diversión junto a su amigo, pero se despierta al otro día sin recordar nada de lo que sucedió. Poco a poco Arabella recuerda lo que pasó la noche anterior. Todavía no tiene muy claro que fue lo que ocurrió, pero entre algunos recuerdos borrosos y algo tenebrosos, y la ayuda de algunas personas, descubre que fue drogada y violada. Es un drama tragicómico sobre la recuperación de las victimas de abuso sexual y muestra los desafíos personales que la protagonista debe enfrentar tras un hecho traumático.

“Collateral” (Netflix)

"Colleteral", una miniserie con subtramas sociales y con un gran reparto

Otra miniserie de género policíaco con solo cuatro episodios y que podrás ver en solo una tarde. “Collateral” no solo es una historia de un asesinato sino que es una crítica a la política de inmigración y aborda diversos aspectos de la sociedad a través de los personajes que dan color al drama. Desde inmigración y el Reino Unido post-Brexit hasta machismo, abusos y posiciones de poder. Es una miniserie de BBC escrita por David Hare (‘The Hours’) y dirigida por S.J. Clarkson (‘Jessica Jones’, ‘The Defenders’). En ella se nos cuenta la historia de un asesinato, de su investigación, sus causas y sus consecuencias en la zona sur de Londres. Un repartidor de pizza es asesinado al salir de realizar una entrega en una casa. Se trata de un inmigrante ilegal sirio que es abatido por dos disparos de una endiablada precisión militar. El caso es asignado a la detective Kip Glaspie (Carey Mulligan). Tiene una sola temporada.

“Crashing” (Netflix)

“Crashing” es una comedia británica escrita y protagonizada por Phoebe Waller-Bridge

“Crashing” es una comedia británica de seis partes escrita y protagonizada por Phoebe Waller-Bridge, antes de la fama por la aclamada “Fleabag”. Los episodios duran de 23 a 24 minutos. En IMDB tiene una puntuación de 4 estrellas de 5. Su única temporada está disponible en Netflix y se puede terminar en 2 horas y 20 minutos. La serie muestra a un grupo de amigos veinteañeros que, por distintos motivos, termina conviviendo en un hospital abandonado de Londres. Ahí llega Lulu (Waller-Bridge), con su estilo compulsivo, su provocación, su incontenible capacidad para desubicarse, su desenfado y su carisma.

“Feel Good” (Netflix)

"Feel Good" está disponible en Netflix; una joya inglesa post “Fleabag”

El título de ‘Feel good’ es en sí mismo una especie de contradicción: no, esta no es una serie para hacerte sentir bien, aunque te hará reír a carcajadas. Tampoco es un drama lacrimógeno, aunque es capaz de lidiar con temas como la drogadicción y los problemas familiares de una forma honesta y emotiva. Es una serie corta, pero intensa, que te hará reír y llorar con su tragicomedia sobre la vida y las relaciones, liderada por la cómica canadiense Mae Martin. Los seis episodios de “Feel Good” se lanzaron el 19 de marzo de 2020. Según Netflix, el programa sigue la vida de una comediante mientras “navega por una nueva relación apasionada y desordenada con su novia, George, mientras enfrenta los desafíos de la sobriedad”. En primer episodio Mae (Mae Martin) y George (Charlotte Ritchie) se enamoran y mudan juntas. Pero lo interesante llega cuando sus secretos salen a la luz: George no le ha dicho a sus amigos que tiene novia (y que posiblemente es lesbiana) y Mae le ha ocultado a su pareja que es una ex-drogadicta en proceso de rehabilitación. A partir de ahí, ambas aprenden lo nocivo que es para una relación elementos como la desconfianza, las mentiras y sobre todo la dependencia. Las videollamadas con su madre, interpretada por Lisa Kudrow, son imperdibles.

“Modern Love” (Amazon Prime)

"Modern Love" tiene un elenco de lujo y ya fue renovada para una segunda temporada

Basada en las columnas del mismo nombre publicadas en The New York Times, la serie “Modern Love” se ha convertido en un título irresistible en el catalogo de Amazon Prime tanto por sus caras conocidas como por la facilidad de consumo con su formato de episodios independientes de solo media hora. Es una de esas ficciones ligeras con las que resulta sencillo dejarse llevar y presenta un elenco repleto de estrellas, que incluye a Anne Hathaway, Tina Fey, Dev Patel, Andrew Scott, John Slattery, Andy García, Brandon Victor Dixon y más. En tan solo 4 horas y 13 minutos se pueden ver los ochos episodios.

“Guardaespaldas”(Netlix)

La miniserie "Bodyguard" con Richard Madden está disponible en Netflix. Es una sola temporada con seis episodios. Tiempo de maratón: Seis horas

Es otra serie corta, de apenas seis episodios, que se puede ver tranquilamente en una tarde gracias a que solo tardarás unas cinco horas y algo en terminarla por completo.Totalmente adictiva con una trama que te engancha en el primer minuto y que no podrán dejar de verla hasta el final. Es una de las más populares del Reino Unido en los últimos años. Un thriller rápido y dinámico. “Bodyguard” cuenta la historia de un veterano de guerra, David Budd (Richard Madden), que es asignado a un nuevo puesto, el de protección personal de la ministra Julia Montague (Keeley Hawes), objetivo de amenazas terroristas. La tensión sexual entre ambos personajes y la adrenalina en todo sus capítulos convierte este programa en un titulo interesante para los que quieren algo rápido de digerir.

“Catalina la Grande”(HBO)

La serie "Catalina la Grande" está disponible en HBO

Otra opción para los amantes de las historias de época. En sólo cuatro episodios que podrás ver en menos de cuatro horas, la miniserie nos cuenta los últimos años del reinado de “Catalina la Grande”, interpretada por la gran Helen Mirren en la piel de la monarca que gobernó el imperio ruso. Esta coproducción entre HBO y Sky se enfoca, además, en la apasionada aventura que Catalina vivió con Grigori Potemkin (Jason Clarke), un militar que, además de su amante y confidente, llegó a ser Comandante en Jefe del Ejército Imperial.

“I Am Not Okay with This”(Netflix)

“I Am Not Okay with This” es la nueva comedia juvenil dede Netflix de los creadores de "Stranger Things" y el director de "The End of the F *** ing World"

La joven Sydney Novak (Sophia Lillis) vive traumatizada por el reciente suicidio de su padre y porque le gustan las chicas y no los chicos. Al mismo tiempo tendrá que lidiar con sus problemas en el colegio, su familia, sus amigos y los misteriosos superpoderes telequinéticos que comienzan a despertar en ella de repente. En algunos momentos puede recordar a “Stranger Things” o “The End of The F*cking World” ya que los productores de ambos programas están detrás de este nuevo título para entretener al público juvenil. Desde su estreno este año recibió muy buenas críticas de la prensa especializada. Tiene una temporada (una segunda en camino) de siete capítulos de media hora.

“Unorthodox” (Netflix)

"Unorthodox", uno de los títulos imperdibles de Netflix

Una de las mejores miniseries que se pueden ver en Netflix es “Unorthodox”, este drama basado en las memorias de Deborah Feldman, una mujer que abandonó la comunidad jasídica de Nueva York y que se convirtió en uno de los grandes éxitos de la pantalla chica este 2020. Es la historia, en la ficción, de Esther Schartz o Esty (Shira Haas), una joven judía que decide huir de su vida planificada de una comunidad ultraortodoxa de Brooklyn. Esty decide dejar un matrimonio que ni siquiera ella ha elegido y se mudará a Berlín. Pero escapar no le resultará fácil. Es uno de esos programas perfectos si estás buscando calidad y algo corto que verás en menos de cuatro horas.

Las cintas de Ted Bundy (Netflix)

El documental de "Ted Bundy" está disponible en Netflix y tiene una duración de cuatro horas

Ted Bundy fue uno de los asesinos en serie más conocidos. Después de más de una década negándolo, confesó que mató a 36 mujeres entre 1973 y 1978 en Estados Unidos. El número real de víctimas es desconocido. Esta serie cuenta su vida, sus crímenes y profundiza en la figura de Bundy, que está lejos de ser un asesino oscuro y tenebroso: era un estudiante modelo, un universitario con aspecto cuidado. Y, como vemos en las cuatro horas de la miniserie, un psicópata. Además, será él mismo el que cuente sus asesinatos en estos cuatro episodios. La serie de basa en audios grabados por Bundy mientras estaba en la cárcel y antes ser ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989.

