“Creía que me moría”: la actriz Alyssa Milano habló de su dura experiencia al contraer COVID-19

Alyssa Milano tuvo COVID-19 y contó su horrible experiencia con la enfermedad (AP)

“Nunca había estado así de enferma”, escribió Alyssa Milano en su última publicación de Instagram. En una impactante fotografía, la actriz aparece con un respirador en la cara. “Esta soy yo el 2 de abril, después de pasar dos semanas enferma”.

“Me dolía todo el cuerpo. Perdí el olfato. Sentía como si un elefante se estuviera sentando encima de mi pecho. No podía respirar. Vomitaba todo lo que comía. Perdí más de cuatro kilos en dos semanas. Me sentía desorientada. Tenía fiebre leve. Y el dolor de cabeza era horrible. Básicamente, tenía todos los síntomas de COVID”, enumera Milano, de 47 años, su terrible experiencia tras contraer la enfermedad.

Según contó la actriz, se contagió de COVID-19 el pasado mes de abril, pero no fue consciente del significado de esos síntomas hasta que recibió los resultados de un test de anticuerpos. Con anterioridad, se había hecho dos análisis, en marzo, y ambos salieron negativos. Incluso se hizo uno de anticuerpos cuando empezó a sentirse mejor, pero también fue negativo.

“Al final de marzo tomé dos pruebas de COVID-19 y ambas fueron negativas. También me hice una prueba de anticuerpos contra el covid (la prueba del pinchazo en el dedo) después de sentirme un poco mejor, pero también fue negativo”, explicó.

La foto que publicó Alysaa Milano en Instagram

Milano relató que los meses siguientes siguió con síntomas. “Después de vivir los cuatro meses siguientes con vértigos, problemas de estómagos, periodos irregulares, taquicardias, falta de aire, pérdida de memoria a corto plazo y malestar general, me hice una prueba de anticuerpos; pero esta vez con extracción de sangre y salió que soy positiva de anticuerpos de coronavirus, tuve COVID.19″, explicó Milano que quiere llamar así la atención sobre la fiabilidad de los tests, que no siempre es definitiva.

“Solo quiero que sepan que nuestro sistema de prueba es defectuoso y que no conocemos los números reales.También quiero que sepan que esta enfermedad no es una mentira”, afirmó la actriz en su post. “Por favor, cuídense, lávense las manos, usen mascara y mantengan la distancia social. No quiero que nadie se sienta como sentí yo”, manifestó.

Al igual que otras estrellas de Hollywood, Milano también ha querido concientizar a sus seguidores sobre la realidad de una enfermedad que ya ha causado la muerte de más de 700 mil personas en todo el mundo. “Creía que me moría. Sentía que me estaba muriendo Voy a donar mi plasma con la esperanza de poder salvar una vida”, contó Milano, en línea de lo que también hizo Bryan Cranston y Tom Hanks tras superar la enfermedad.

