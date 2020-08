Cómo inició la historia de amor de Camila Fernández y Francisco Barba

Camila Fernández y Francisco Barba se conocieron en una cita a ciegas (Instagram)

Camila Fernández se convirtió en noticia este fin de semana gracias a su sorpresiva boda con Francisco Barba.

La hija de Alejandro Fernández “El Potrillo” llegó al altar el sábado en Jalisco, lo que causó revuelo debido al romance exprés con su novio.

Y es que apenas habían cumplido nueve meses como novios (tres de los cuales estuvieron distanciados por la pandemia de COVID-19).

Días antes de la sorpresiva boda, en una entrevista para el programa Ventaneando, Camila reveló cómo inició su historia de amor con Barba.

Camila Fernández se casó el sábado 1 de agosto con Francisco Barba (IG: maxwoodside)

Y todo surgió a raíz de una cita a ciegas que les organizaron amigos en común.

“Me dijeron que según le gustaba. Nos hicieron una comida, fíjate, bien listos, porque a él le dijeron: ‘Tienes que conocer a Camila’ y a mí me dijeron: ‘No, es que tienes que conocer a este niño…’ y yo, ok ... Era obvio que la hacían para que nos conociéramos y ya ahí fue como un flechazo al corazón y quedé enamorada”.

Aunque la cantante nunca había saludo con alguien sin conocerlo, la “química” que sintió con Francisco la hizo cambiar de opinión.

“Resultó que teníamos muchos amigos en común y vida en común, tipo que el que le hace el sonido a mi papá, que es su amigo de toda la vida, es su pariente también y eso para mí fue lo mejor que me ha pasado porque tenemos muchas cosas en común”.

“Desde el día uno que lo conocí me cautivó completamente (…) Es muy guapo, aparte de muy guapo, es muy bueno, a mí me enamoró más su manera de ser”, añadió en la misma charla, en donde también comentó que su papá lo conoció desde que comenzaron a salir y se cayeron bien.

Alejandro Fernández con Camila a su llegada a la iglesia (EFE/Francisco Guasco)

En una entrevista para TvyNovelas, Camila detalló cómo fue que su novio le pidió matrimonio.

“¡Fue toda una sorpresa! Yo estaba en mi casa, medio aflojerada (risas), y me pidió ir a cenar. Yo, la verdad, no tenía ganas, pero me vestí y acepté la invitación. Me llevó a un rancho y me sacó mucho de onda; yo pensé que íbamos a un restaurante. Cuando llegamos al lugar, estaba todo decorado con velas y pregunté: “¿A dónde me vas a llevar?”, y él me dijo que a cenar”, contó la intérprete a la revista.

La joven de 22 años reconoció que fue algo muy romántico de parte de su entonces novio, porque él mismo le preparó la cena.

“Después, entre velas, puso música y me pidió que bailáramos. Me dijo que estaba muy enamorado de mí… ¡y yo estaba babeando! En eso se puso de rodillas, sacó el anillo y… ¡pum!”, recordó.

“¡Pensé que me iba a desmayar! ¡Yo no paraba de dar brincos, saltos, vueltas, marometas y le dije: ‘Sí, y mil veces sí’”, añadió la joven de 22 años sobre el romántico momento en que le propusieron matrimonio.

Camila está segura de que Barba es el amor de su vida. “Es una persona que valoro muchísimo y amo con todo mi corazón, y sé que el sentimiento es recíproco. Me caso también con la seguridad de que él me cuida, amay respeta como nadie nunca lo había hecho. Sé que los dos nos vamos a enfocar en tener el mejor matrimonio para que sea algo lindo y sano para los dos”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Pensé que me iba a desmayar”: Camila Fernández contó cómo le pidió matrimonio Francisco Barba

Camila Fernández sorprendió a todo México y, tras noviazgo exprés, se casó este sábado con Francisco Barba

Alejandro Fernández como nunca lo imaginaste ver: en su papel de suegro