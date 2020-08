Flor de un sólo día: las estrellas de Hollywood que quedaron marcadas por su único éxito

Ralph Macchio, Linda Blair y Macaulay Culkin fueron protagonistas de películas taquilleras, pero no pudieron repetir su éxito

En la música, se conoce como “one hit wonder” a los grupos e intérpretes que logran una gran repercusión con algún tema y luego se pierden en el olvido. A veces, alcanzar la fama gracias a un personaje también se vuelve en contra de los actores de Hollywood que quedan atrapados en aquella interpretación y no logran anotarse un nuevo éxito.

Algunos lo siguieron intentando en diversas producciones y otros simplemente se dieron por vencidos.

Macaulay Culkin

Tiene casi 40 años y el mundo lo sigue recordando como el travieso niño que metió en aprietos a un par de ladrones en Mi pobre angelito.

A los 12 años se volvió a poner en la piel de Kevin McCallister, ya sin el mismo éxito y trató de crecer en el complicado ambiente de Hollywood, pero ninguna de sus interpretaciones logró borrar la huella de su “hit”.

Culkin fue desvaneciéndose de la industria del cine y durante años fue un misterio lo que ocurrió con él.

Su actuación en "Mi pobre angelito" lo catapultó a la fama, pero también lo dejó atrapado en ese personaje

“Quería tomarme un descanso por un tiempo y eventualmente dije ‘Terminé, muchachos, espero que todos hayan ganado su dinero porque ya no tendrán más de mí’”, explicó sobre su decisión de retirarse de la escena.

Macaulay Culkin decidió alejarse del mundo de Hollywood (Shutterstock)

“La vida me ha dado muchas lecciones y sobre todo me ha enseñado a sobrevivir. Tuve que comportarme como un adulto cuando era muy niño, pero sin la madurez necesaria para comprender cómo funcionaba el mundo”, reflexionó.

El año pasado reapareció en la película Changeland, que no tuvo mayor repercusión.

Henry Thomas

Pocos lo recuerdan por su nombre, pero sí por su papel en E.T. El extraterre, la película de Steven Spielberg que arrasó en taquilla en 1982.

Henry Thomas interpretó a "Elliott" (Shutterstock)

Dio vida nada menos que a Elliott, el niño que se hace amigo de un extraterrestre y el encargado de llevarlo en su bicicleta en camino al espacio exterior.

Decidió darse un respiro de las cámaras para terminar su educación básica. “Sólo quería ser un chico”, le dijo a People en 1998.

Thomas sigue activo en Hollywood (Shutterstock)

Pero años después sintió la necesidad de volver a la actuación y siguió picando piedra en Hollywood: fue Samuel en Leyendas de Pasión y apareció en Gangs of New York, pero jamás alcanzó el éxito de E.T. con alguno de sus personajes.

A finales del año pasado se reunió con E.T para un comercial.

Linda Blair

Su carrera quedó eclipsada por El Exorcista, la película de culto en donde interpretó a una niña poseída por un demonio.

La encasillaron primero como actriz para películas de terror, pero solo le ofrecieron papeles en producciones menores en donde hacían referencia a su cinta más famosa.

Linda Blair tenía 14 años cuando saltó a la fama con "El Exorcista"

Linda optó por abandonar la industria y lograr el sueño que tenía desde niña: ser veterinaria.

“Cambió mi vida”, reconoció Linda en una entrevista del año 2000 con The New York Post.“Nadie puede prepararte para este tipo de fama instantánea internacional, no sé qué quería la gente de mí, era como ser una de los Beatles, era aterrador”.

En aquella época Linda ya había dejado muy atrás a la famosa película y se dedicaba a proteger los derechos de los animales y a promover terapias alternativas de salud.

Linda Blair se fue alejando de la actuación (Shutterstock)

Taylor Lautner

Para quienes fueron adolescentes la década pasada el actor era un rostro imprescindible en el cine gracias a la trilogía de Crepúsculo, en donde interpretó al hombre lobo Jacob Black.

Verlo sin camiseta era uno de los momentos más esperados para los seguidores de la saga en la que también saltaron a la fama Kristen Stewart y Robert Pattinson.

Taylor Lautner era uno de los preferidos de las adolescentes hace una década (AP)

A diferencia de sus compañeros, que ya han consolidado su carrera en Hollywood, cuando pasó el furor de “Crepúsculo” Taylor no logró tener otro papel destacado.

Si bien se mantiene activo en redes sociales, son contadas sus participaciones en cine.

Taylor Lautner no ha logrado otro hit

Sus créditos más recientes son las series de televisión Cuckoo y Scream Queens.

Al hablar de las complicaciones de la fama, Taylor reconoció que era complicado lidiar con paparazzi y perder su vida privada, “pero estoy muy agradecido por todo”.

Peter Ostrum

En 1971 conquistó los cines como el pequeño “Charlie”, el afortunado niño con el boleto de oroen Willie Wonka y la Fábrica de Chocolate.

Pero esa fama lo dejaría atrapado en el personaje infantil.

Peter Ostrum dejó la actuación luego de su papel en Willy Wonka

Fue su única aparición en cine. Abandonó la industria, siguió con su vida y ahora es veterinario.

Gabourey Sidibe

Fue la estrella de Precious, película sobre la dramática vida de una joven negra con sobrepeso, analfabeta y víctima de la violación de su padrastro.

La interpretación de Gabourey fue aplaudida por el público y la crítica, pero la actriz no ha logrado otro “hit” de esa magnitud.

Gabourey Sidibe saltó a la fama como "Precious"

Si bien es cierto que se ha mantenido activa en televisión con series como American Horror Story y Empire, a Sidibe se le sigue ubicando como “Precious”.

Además Gabourey tuvo que enfrentar severas críticas por su aspecto que la condujeron a una época muy oscura.

“Durante toda mi vida me condicionaron a creer que era fea. Es realmente muy difícil vivir 26 años si se dice que todo, físicamente, sobre ti está mal”, confesó en una entrevista con People.

Ralph Macchio

Otra estrella adolescente que no logró afianzar su carrera en Hollywood.

Han pasado más de tres décadas del estreno de Karate Kid y aún se le recuerda por su papel de “Daniel-san”.

Las aspiraciones de Macchio iban más allá de una saga sobre el karate. De hecho hizo casting para protagonizar Regreso al futuro, pero finalmente el papel quedó en manos de Michael J. Fox.

"Karate Kid" se estrenó en 1984

Así que Ralph debió protagonizar dos entregas más de Karate Kid, ya sin el mismo éxito que la primera.

Ralph no tiró la toalla y, de hecho, su historia en la industria incluye más de 30 títulos, pero sus papeles no han trascendido.

En 2018 se puso otra vez en la piel de Daniel para la serie Cobra Kai, basada en Karate Kid.

“Fue abrumador a veces. Siempre mantuve un pie dentro y un pie fuera de Hollywood. Vivía en las afueras de Long Island, no lejos de donde vivo ahora. Cuando no estaba trabajando, ahí era a donde iría. Tenía atención allí, era como el mapa de la casa de la única estrella”, comentó Macchio sobre su fama juvenil, en una entrevista para Rolling Stone hace un par de años.

Ralph Macchio no tuvo otro éxito como el de "Karate Kid"

“Ir a un centro comercial un sábado probablemente no era algo que pudiera hacer. Lo más difícil fue cuando estaba en Broadway en una obra de teatro con Robert De Niro y Burt Young, y acababa de salir The Karate Kid 2. Estaba en el teatro Longacre, y luego, justo al final de la calle, se estaba reproduciendo la película, así que cuando salía a la calle, era como ... No digo los Beatles en el Shea Stadium, pero fue una locura”.

Nia Vardalos

Tuvo un meteórico ascenso a la fama con la película Mi gran boda griega, que escribió y protagonizó, pero el camino después del éxito no ha sido fácil.

De hecho tampoco fue sencillo el recorrido antes de ese gran hit (la película recaudó más de USD 240 millones solo en EEUU).

“Me mudé a Los Ángeles pensando que conseguiría un piloto de televisión tan pronto como cruzara la frontera hacia California. Por desgracia, eso no sucedió, así que me gané la vida haciendo trabajo de voz en off y seguí intentando entrar en la industria, pero no conseguía audiciones”, recordó Nia el pasado abril, en una reunión digital organizada por Toronto Film School.

"Mi gran boda griega" fue un hit en 2002

Cuando su agente le dijo que no había papeles para ella en Hollywood, NIa decidió escribir su propia historia.

El esfuerzo tuvo sus frutos y pudo verla reflejada en pantalla, lo que le permitió obtener una nominación al Oscar por Mejor Guión.

Nia Vardalos no ha repetido el éxito de "Mi gran boda griega" (IG: niavardalos)

Pero el éxito no se ha repetido para Vardalos, ni siquiera con la secuela de Mi gran boda griega.

Sus trabajos más recientes, en televisión, no han sido destacados.

