“Johnny Depp fue víctima de una mentirosa compulsiva”: el abogado del actor fue lapidario con Amber Heard en el cierre del explosivo juicio

El actor Johnny Depp llega al Tribunal Superior de Londres, Reino Unido. 28 de julio, 2020. REUTERS/Simon Dawson

Johnny Depp no fue violento con su ex mujer Amber Heard, sino que fue ella quien abusó de él. Ese fue el concepto central que esbozó el martes el abogado del actor en un tribunal de Londres, mientras el juicio por difamación de la estrella de Hollywood contra The Sun se acerca a su fin. En su declaración de clausura, el letrado David Sherborne aseguró que a favor de su cliente se encuentra el hecho que, mientras él había sido abierto sobre su consumo de drogas y alcohol, Heard había restado importancia a sus ataques de ira y celos.

“Ella fue la abusadora, no el señor Depp. Él no es un golpeador de esposas”, dijo Sherborne a la corte. Además, agregó que la “falta de credibilidad” de Heard había quedado probada en la evidencia que había presentado.

Sherborne dijo que Heard era “una testigo completamente poco confiable y, francamente, una mentirosa compulsiva” que había armado su historia para que fuera similar a la evidencia producida en su contra.

También se presentó ante el tribunal una grabación de Heard y Depp, en la que el actor le dice a ella que miente cuando asegura no haberle dado un puñetazo. Esto, según Sherborne, dijo demostraba la “propensión a la violencia” de Heard.

Sherborne dijo que el reconocimiento de que Heard le pegó a Depp habría causado “consternación” si los roles hubieran sido los opuestos.

La causa comenzó luego de que el protagonista de “Piratas del Caribe” demandara a News Group Newspapers, editora de The Sun, y a Dan Wootton, uno de sus periodistas, por un artículo que lo calificó como un “golpeador de esposa”.

Frente a la Alta Corte de Londres, Sherborne cargó con dureza contra el artículo de abril de 2018, en el que se dio por cierto que el actor de 57 años ejerció violencia física contra Heard, de 34. El artículo no da lugar a “duda” ni a “error” y Depp sería culpable de violencia, dijo el abogado. Es para desarmar esa “acusaciones falsas” que el actor se lanzó en este “doloroso” proceso público, agregó.

Tras haber escuchado los últimos alegatos de la defensa de Johnny Depp, el juez Andrew Nicol dará a conocer su decisión en una fecha posterior. No se espera que el fallo sea anunciado inmediatamente.

Decenas de admiradores del actor lo esperaron desde temprano con la esperanza de poder ver a su ídolo o entregarle flores o peluches. Otros portaban pancartas reclamando “Justicia para Johnny" (Reuters)

Depp y Heard dieron pruebas en las audiencias del juicio, que se extendió durante tres semanas. El actor dijo que nunca fue violento con Heard o ninguna otra mujer, y acusó a su vez a su ex esposa de mentir y de “armar” un caso contra él. La actriz, en contraste, describió múltiples incidentes de agresión física.

El lunes, la abogada de Heard declaró que la acusación del diario era cierta y que Depp era un “adicto perdido” incapaz de contenerse. Sasha Wass , representante de The Sun, dijo que el actor sabía que era propenso a arrebatos incontrolados al citar un correo electrónico de marzo de 2012 que había enviado a su amigo Elton John.

Wass acusó a Depp de “una profunda misoginia que estaba en la raíz de su ira”. Y afirmó que al acusar a Heard de agredirlo físicamente, estaba tratando de revertir los roles de víctima y victimario.

La abogada del diario agregó que Depp también buscó desplegar lo que ella calificó como métodos anticuados para desacreditar a una mujer, al retratar a Heard como “una cazafortunas, una arpía y una adúltera”.





Con información de Reuters y AFP

