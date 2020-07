Tik Tok: así es la “doble” mexicana de Scarlett Johansson

Una joven mexicana se hizo viral en TikTok tras revelar que su mamá tiene el mismo aspecto físico a la “Viuda Negra” de la saga de Marvel Los Vengadores, quien es interpretada por la estadounidense Scarlett Johansson.

A través de dicha red social, María José LG (@majoleg) compartió fotografías donde aparece junto a su madre, quien además de tener una similar tez y color de ojos, luce un tinte rojizo como el de la superheroína.

La adolescente confesó que durante las últimas semanas cientos de usuarios de diferentes países compararon a su madre con la popular actriz de Hollywood. Incluso, los fans de Marvel afirmaron que la señora podría ser la “doble”, y hasta se animaron a sugerirle que su madre hiciera un cosplay con su traje de la Viuda Negra.

Sin embargo, en lugar de molestarse María José LG decidió verificar si esto era real realizando un video alusivo con imágenes de la actriz de 35 años y las de su progenitora, el cual supera las 320 mil reproducciones.

Un dato a considerar es que María José LG, comparte todo tipo de videos en los que hace curiosos challenges, retos de baile y algunos divertidos sketches en compañía de su madre, quien en todo momento la apoya en su paso por redes sociales. Por lo pronto, en Tik Tok ya cuenta casi 13, 000 seguidores.

De Scarlett Johansson a Florence Pugh

A pesar de que la Viuda Negra perdió la vida en ‘Avengers: Endgame’, los reconocimientos por parte de Marvel hacia este famoso personaje en el mundo del cine podría tener un homenaje, teniendo una película en solitario.

Esta nueva película podría ser en este mismo año, lo curioso es que la actriz protagonista de la Viuda Negra ya no sería Scarlett Johansson, quien le cedería el papel a Florence Pugh para interpretar a Natasha Romanoff.

En una cuenta de fans de Johansson en las redes sociales, compartieron una entrevista con la actriz, en donde habla de Pugh.

Estoy muy entusiasmada con Florence Pugh, ella es mi coprotagonista en la franquicia independiente de ‘Black Widow’, y ya sabes, me gusta aprender de ella

Y así lo confirmó Cate Shortland, directora de la película, en una entrevista para Empire.

[Kevin Feige] se dio cuenta de que el público esperaría una historia de orígenes. Así que, por supuesto, optamos por ir en dirección opuesta. No sabíamos cuán grandiosa sería Florence Pugh. Sabíamos que era genial, pero no lo sabíamos hasta qué punto. Scarlett fue muy amable, en plan ‘le estoy cediendo el testigo’. Así que se impulsará otra historia femenina

También Shortland ha declarado que esta película será la despedida que la superheroína merece.

En ‘Endgame’ los fans se decepcionaron porque Natasha no tuvo un funeral. Cuando hablé con eso con Scarlett, me dijo que ella creía que Natasha no hubiera querido un funeral