Los restos de Naya Rivera descansan en el mismo lugar que los de Paul Walker y Nipsey Hustley

A poco menos de dos semanas de haber encontrado su cadáver, este ya se encuentra en su lugar de descanso final (Foto: REUTERS/Jonathan Alcorn)

Naya Rivera fue enterrada el pasado domingo 24 de julio en el cementerio Forest Lawn Memorial Park en Hollywood Hills, California, según lo que reveló su certificado de defunción.

El documento se expedido el 28 de julio por el condado de Ventura y fue obtenido por el sitio de entretenimiento The Blast. En este se reveló que Rivera se desempeñó en la actuación por 32 años, de los 33 que estuvo viva.

En este documento, y tal como lo confirmó el médico forense del condado de Ventura, se establece “ahogamiento” como la causa oficial de muerte de la también cantante y no enlista “otras condiciones significativas que contribuyeron a su muerte”.

Certificado de defunción Naya Rivera (Foto: captura de pantalla The Blast)

Un día después de su entierro, Ryan Dorsey, ex esposo de Rivera, y padre de su hijo Josey, rompió su silencio sobre la trágica muerte.

“Esto es tan injusto… no hay suficientes palabras para expresar el agujero que queda en los corazones de todos. No puedo creer que esta sea la vida ahora. No sé si alguna vez lo creeré”, comenzó en su mensaje acompañado de una imagen de la estrella de “Glee”.

En este homenaje, el actor de 37 años explicó que un día antes del accidente, ambos se encontraban compartiendo divertidos momentos con su hijo.

Ryan Dorsey rompió su silencio (Foto: Grosby)

“La vida simplemente no es justa. No sé qué decir... Estoy agradecido por nuestros tiempos y nuestro viaje que nos unió y nos dio el niño más dulce y amable que pudimos esperar. Recuerdo que a veces te molestabas: ‘Ryan, ¿puedes dejar de grabar?’ Jaja. Me alegro de no haberte escuchado porque tengo cientos y probablemente miles de instantáneas y videos que Josey tendrá para siempre y sé que su madre lo amaba más que a la vida, y lo mucho que nos divertimos juntos mientras crecía”, agregó.

En este mensaje también le aseguró a Rivera que su hijo siempre tendrá pruebas de lo mucho que ella lo amaba y que nunca dejará que el pequeño de cuatro años de edad olvide sus raíces.

“La vida se trata de buenos y malos momentos, pero con Josey hace que los malos sean un poco menos, porque una parte de ti siempre estará con nosotros. Nunca olvidará de dónde vino. Te extrañamos. Siempre te amaremos. Te amo Meep”, expresó.

Fans hicieron un especial altar a la actriz (Foto: Archivo)

El fin de semana pasado algunos integrantes del elenco de Glee acudieron al Lago Piru para recordar a su colega. Dot Marie Jones, Iqbal Theba y Brad Ellis fueron los tres ex compañeros de la serie quienes hicieron acto de presencia en el lugar. Ahí tomaron un video de un altar conmemorativo que los fans de Naya improvisaron a la entrada del Lago Piru, ubicado en California dentro del complejo ecológico Bosque Nacional Los Padres.

Theba, quien interpretó al director de la preparatoria en la serie musical que duró de 2009 a 2015, compartió el emotivo clip en sus redes sociales donde se puede ver el montaje conmemorativo donde luce al centro la foto de la actriz en un arco de flores blancas y rosas, y gran cantidad de velas.

El cuerpo de la actriz descansará en el mismo cementerio que el rapero Nipsey Hustley, quien fue asesinado en marzo pasado en un tiroteo en Los Ángeles. En este lugar también se encuentra Paul Walker, quien murió en noviembre de 2013 después de un accidente automovilístico.

