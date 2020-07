“Quién no se enamoraría”: Danna Paola se expresó así de Sebastián Yatra

Danna Paola habló de Sebastián Yatra

Aunque por varias semanas tanto Danna Paola como Sebastián Yatra han negado tener una relación amorosa, fue la protagonista de Élite quien resaltó las virtudes y cualidades de su colega colombiano al que definió como “una persona divertida”, por lo que agregó “quién no se enamoraría” de él.

La artista de 25 años fue franca al hablar de su colega colombiano, con quien pudo trabajar por primera vez y de manera virtual durante la cuarentena por coronavirus.

Danna Paola fue cuestionada en el programa Gordo y la Flaca de Univisión sobre su relación con el cantante de Robarte un beso y si existe la posibilidad de que en un futuro se relaciones de manera amorosa.

“Sebastián es una persona tan divertida, tan buena persona, que justo yo creo que ¿quién no se enamoraría de Sebastián? es como decir que no te enamorarías de Brad Pitt, por supuesto que sí”, dijo la famosa mexicana ante las preguntas

“A lo que voy, es que el amor siempre viene de diferentes maneras y en este caso nosotros somos súper colegas, compartimos una amistad virtual, porque nos hemos visto una vez”, precisó la joven que ahora disfruta del éxito musical por sus recién lanzadas No bailes sola, TQ Y YA, Contigo, Sola y Sodio.

“Respeto muchísimo a Sebas y su relación, por su puesto y nada que ver. Justo yo venía de un año muy personal, de este proceso de estar sola, de disfrutar mi soltería”, resaltó.

Los rumores sobre una relación entre Yatra y la protagonista de Élite surgieron por sus interacciones en redes sociales y la química que mostraron desde el primer momento, muy a pesar de que él aún mantenía un noviazgo con la famosa argentina.

Las especulaciones crecieron cuando Stoessel y el intérprete de Devuélveme el corazón confirmaron su ruptura en mayo pasado, lo que provocó cientos de críticas hacia Danna Paola, quien durante meses se ha encargado de aclarar que la única relación que tienen es laboral y de amigos.

Tras varios meses del escándalo y el estreno de No bailes sola, su colaboración con Yatra, fue la misma Danna Paola quien fue contundente para frenar los ataques en su contra, explicar que actualmente sale con alguien y romper el silencio sobre Tini Stoessel.

“Soy súper reservada con mis relaciones personales (...) es algo súper privado, es algo que me queda para mí, es súper valioso. Respeto muchísimo a los artistas en general y a toda la industria que hace sus relaciones públicas (...) Yo estoy saliendo con una persona y... a ver, no es Sebastián”, comentó hace unas semanas en entrevista con Javier Poza para Grupo Fórmula.

Y esta semana resaltó que respeta mucho a la artista argentina, por lo que se pronunció a favor de acabar con los rumores y mejor fomentar el apoyo entre mujeres.

“Yo la respeto muchísimo, me encanta su música. Yo creo que estamos en un punto en el que tenemos que respetarnos, aunque no la conozca personalmente o no sea mi amiga, hay un respeto de por medio por el simple hecho de ser mujer”, dijo Danna Paola en entrevista con el programa de espectáculos de Telemundo, Suelta la sopa.

“Entre mujeres hay que apoyarnos, que no deba de haber odio y que por favor entre fandoms no haya odio porque el mundo necesita más amor”, explicó la joven de 24 años al desmentir que esté pronunciando mensajes para burlarse de la ex novia de Sebastián Yatra, como se ha especulado durante las últimas semanas.

