Una serie juntos, el proyecto que Tini Stoessel y Sebastián Yatra preparaban antes de romper su relación

Luego de que hace unas semanas Sebastián Yatra contara su versión sobre la ruptura que vivió con quien fue su pareja durante alrededor de un año, la cantante Tini Stoessel, es ahora la joven quien habla del tema revelando más detalles de su distanciamiento.

La también actriz admitió que ella y Yatra se encontraban ya desde hace algún tiempo con una crisis como pareja a causa de la distancia que estaban experimentando, por lo que una manera de reavivar el noviazgo y volverse a conectar sentimentalmente era la creación de una serie que habrían de grabar en conjunto. Sin embargo, dicho proyecto no pudo ni siquiera comenzarse porque la contingencia sanitaria por el coronavirus les impidió concretar la producción.

“Hasta febrero estuve en Europa, y en marzo, después de cerrar la gira aquí (en Argentina, donde se suspendió por el aislamiento preventivo y obligatorio), nos iríamos, durante casi tres meses, a grabar una serie juntos. Y hubiese estado bueno aprovechar ese tiempo para reconectarnos como pareja”, contó Stoessel a la revista argentina Gente.

“ Pero la cuarentena nos atrapó, a él en Colombia y a mí aquí (en Argentina). Y la distancia jamás ayuda, había necesidad charlar personalmente. Nos hubiese encantando que así fuera pero no tuvimos chance. Consideramos que lo más sano en ese caso fue cortar. Y entender que, tal vez, ese era tiempo para aferrarnos a nuestras familias. Y vivir el cierre de ese modo”, expresó.

La protagonista de la serie Violetta confirmó lo dicho por Yatra hace semanas, en el sentido de que el final del noviazgo se debió al distanciamiento físico y no a la intervención de terceras personas, como tanto se rumoró por ejemplo, en contra de la cantante mexicana Danna Paola, quien fue señalada muchas veces por haber sido la tercera en discordia en la relación.

La joven también se expresó positivamente de su ex novio, y al igual que él, sólo atesora buenos momentos y asegura que la historia de amor que vivieron fue muy bella, sin embargo los planes de ambos fueron determinantes para saber que cada uno tomaría un rumbo distinto en sus vidas.

Fue una historia de amor increíble, una historia que compartimos muy pasionalmente. No fue mucho tiempo quizás, pero fue intenso. Vivimos juntos cosas muy zarpadas: logros profesionales y personales… y me quedo con todo eso tan hermoso. Hoy los planes y las vidas de los dos, ya no iban muy de acuerdo. Entonces tomamos la decisión de seguir cada uno su camino, porque era mejor para los dos. Y se entiende que, en una pareja, la determinación de separarse no es de un día para otro. Una crisis siempre tiene un tiempo de maduración. Ya veníamos charlando sobre lo que sentíamos, sobre lo que nos estaba pasando