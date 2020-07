“Yo siempre tengo mala fama”: Danna Paola rompió el silencio sobre Tini Stoessel

Video: Suelta La Sopa.

Tras desmentir que sostenga un romance con Sebastián Yatra y el éxito arrollador de No bailes sola, Danna Paola explicó como ha manejado los rumores en torno a un triángulo amoroso y dio su opinión sobre Tini Stoessel, la ex pareja del cantante colombiano.

Los rumores sobre una relación entre Yatra y la protagonista de Élite surgieron por sus interacciones en redes sociales y la química que mostraron desde el primer momento, muy a pesar de que él aún mantenía un noviazgo con la famosa argentina.

Las especulaciones crecieron cuando Stoessel y el intérprete de Devuélveme el corazón confirmaron su ruptura en mayo pasado, lo que provocó cientos de críticas hacia Danna Paola, quien durante meses se ha encargado de aclarar que la única relación que tienen es laboral y de amigos.

Es justamente la actriz mexicana quien tras estrenar la canción No baile sola, al lado de Yatra, alzó la voz para frenar los ataques entre sus fanáticos y los de Tini, de quien se expresó de la mejor manera.

“Yo la respeto muchísimo, me encanta su música. Yo creo que estamos en un punto en el que tenemos que respetarnos, aunque no la conozca personalmente o no sea mi amiga, hay un respeto de por medio por el simple hecho de ser mujer”, dijo Danna Paola en entrevista con el programa de espectáculos de Telemundo, Suelta la sopa.

“Entre mujeres hay que apoyarnos, que no deba de haber odio y que por favor entre fandoms no haya odio porque el mundo necesita más amor”, explicó la joven de 24 años al desmentir que esté pronunciando mensajes para burlarse de la ex novia de Sebastián Yatra, como se ha especulado durante las últimas semanas.

Recordó que siempre le inventan noviazgos y pidió normalizar las amistades entre hombres y mujeres, para que en un futuro no crezcan los rumores sobre romances que no existen.

Por lo que reiteró que no tiene una relación sentimental con el cantante colombiano: “Somos colegas, somos dos artistas que están colaborando en una canción y que justamente estamos disfrutando este proceso, que yo siempre tengo mala fama y me inventan un noviazgo con quien se me ponga enfrente, pero no es así”, destacó la artista que alcanzó fama internacional al protagonizar la serie de Netflix.

“Yo estoy saliendo con alguien y no me gusta que me anden inventando cosas porque no está padre”, añadió.

Tini Stoessel también ha aclarado que nadie fue responsable de su ruptura con Sebastián Yatra y que la distancia provocada por la cuarentena los impulsó a separarse definitivamente.

“La cuarentena nos atrapó, a él en Colombia y a mí aquí (en Argentina). Y la distancia jamás ayuda, había necesidad charlar personalmente. Nos hubiese encantando que así fuera pero no tuvimos chance. Consideramos que lo más sano en ese caso fue cortar. Y entender que, tal vez, ese era tiempo para aferrarnos a nuestras familias. Y vivir el cierre de ese modo”, expresó la artista argentina.

“Tener que salir a hablar del tema no fue lo más cómodo, por eso decidimos hacerlo juntos desde nuestras propias redes, porque creímos que era lo mejor para cuidar la relación que tuvimos. La versión real y oficial salió de nuestras bocas. Y tal como te dije, nuestra separación, que fue un proceso muy íntimo, jamás tuvo que ver con nadie más que con nosotros mismos”, concluyó la protagonista de la serie Violetta.

