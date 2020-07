Irina Baeva disfruta su amor con Gabriel Soto y no descarta boda: “Nunca nos hartamos del otro”

Irina Baeva y Gabriel Soto han pasado juntos la cuarentena de COVID-19 (IG: gabrielsoto)

La actriz rusa Irina Baeva comentó que, contrario a lo que pudiera pensarse, pasar todo el día junto a Gabriel Soto -debido a la pandemia de COVID-19, no ha ocasionado problemas entre ellos sino que se han unido más como pareja, y no descartó una próxima boda, aunque tampoco es un tema en sus planes más cercanos.

“Pasar 24 horas juntos durante toda la semana es algo muy padre, porque nosotros, por cuestión de trabajo, muchas veces ni siquiera podemos coincidir. Incluso cuando grabamos Soltero con hijas él lo hacía en una locación y yo en otra, pero pasar todo este tiempo juntos nos hace ver si esto realmente funciona o no”, relató Irina a la revista Tv y Novelas.

Destacó lo fuerte que se encuentra su romance con Soto, con quien enfrentó una polémica por la manera en que iniciaron su noviazgo (pues se dijo que fue antes de que él se divorciara de Geraldine Bazán).

“Nosotros nunca nos hartamos del otro; al contrario, disfrutamos este tiempo en pareja, por lo que estamos más unidos, definitivamente. Esto ha sido un paso más que fortalece la relación; poder estar tanto tiempo juntos nos hizo disfrutar de nuestra compañía”, añadió.

Una posible boda

Pese a la enamorada que dijo estar de Soto, Irina no se mostró tan decidida cuando tocaron el tema de una posible boda, aunque tampoco lo descartó por completo.

“Ese es un paso para el que nunca estamos preparados; cuando llega, simplemente te avientas y ya. Realmente no sé, que la vida nos sorprenda. No es algo que se descarta, pero ya sucederá en el momento en el que tenga que suceder”.

La actriz también destacó lo lindo que se portó Gabriel Soto con su familia, pues debido a la pandemia de COVID se quedaron atrapados en México tres meses.

Soto mostró su interés en aprender ruso y en convivir con sus seres queridos.

La versión de Gabriel

A principios de julio el actor también habló sobre su romance con Irina y al igual que ella descartó que una boda esté en sus planes más próximos.

“No hay que decir de este agua no beberé, estoy feliz con mi pareja, estoy sumamente enamorado y quién sabe, a ver qué pasa en un futuro”, comentó a Alejandra Espinoza en el programa El break de las 7.

Y aunque Soto ya es padre de dos niñas no descartó tener otro hijo, ahora con Irina.

“Si se llegase a dar la situación me echaría uno más, ya más de uno no, ya tengo a mis dos hijas, Elissa y Miranda que son mis princesas, las amo con todo mi corazón, me desvivo por ellas, si la vida me pone enfrente tener uno más a lo mejor me la echo”.

Parece ser que tanto él como su novia se encuentran en el mismo espacio mental, ya que en la edición de junio de la revista ¡Hola! Baeva ya había compartido su postura acerca de un posible compromiso.

“El compromiso está de corazón, está en el amor que nos tenemos y nos damos día a día, en la confianza, en el respeto y en el apoyo. Lo que podemos decir es que no descartamos la posibilidad”, explicó la actriz.

En esta entrevista, ella misma aseguró que la llegada de hijos no es una situación a la que estén cerrados por completo, pero admitió que quiere dejar que la vida tome su curso y que lo que tenga que pasar, pasará.

