Compararon a Irina Baeva con Karla Panini y así reaccionó Gabriel Soto

Karla PaninI e Irina Baeva han enfrentado toda una serie de escándalos por sus actuales parejas (Foto: Instagram@malinfluencersmx/@irinabaeva)

Todo empezó con una imagen y un comentario que la actriz Irina Baeva publicó en las redes sociales en la que aparece junto con Gabriel Soto y un enigmático mensaje:

“Así de felices y emocionados estamos por esta sorpresa que les tenemos, espérenla pronto! Gracias a todo el equipo por hacerlo posible en estos tiempos complicados, y a mi cómplice más hermoso @gabrielsoto!”, escribió Irina Baeva en Instagram.

La imagen fue retomada por el programa de farándula “Suelta la Sopa” de la cadena Telemundo, donde los haters de la rusa no olvidan la ruptura entre Gabriel Soto y su ex esposa Geraldine Bazán, misma de la que se culpó a Baeva.

Los haters de Baeva la compararon con Karla Panini, la cómica ex integrante del dueto de Las Lavanderas que ha desatado todo tipo de polémicas luego de que en las semanas recientes se comentara nuevamente el tema de la tradición a su compañera de fórmula Karla Luna, quien falleció de cáncer.

A pesar de que eran amigas, Panini la habría traicionado al sostener una relación con su esposo Américo Garza, con quien se casó tiempo después de la muerte de Luna.

El caso de Baeva y Soto fue comparado con el de Las Lavanderas, ya que ambos fueron acusados en su momento de haber traicionado a Geraldine Bazán.

“Irina Panini”, “Los Paninis parte 2”, “La Panini 2, esto también se está haciendo viral”, “Felices mientras les dure, el dure aún no llega y tiene nombre apellido así que suerte Soto”, “El karma no perdona”, “Eres una infeliz, roba marido… Rata de dos patas” fueron algunos de los comentarios que publicaron los internautas.

“Felices a Costa del dolor de otras personas y lo peor q hay niñas inocentes. Par de sinverguenzas”, señalaba uno de los mensajes.

La foto que publicó Gabriel Soto de su actual pareja (Foto: IG gabrielsoto)

Ajeno a las críticas, Gabriel Soto salió una vez más a gritar su amor por Irina Baeva, al publicar una fotografía en la que ella aparece presumiendo su figura en un columpio.

“TU!!! MI MUJER!!! ❤️ Con tu belleza fuera de este mundo, con tus ojos azules que llenan de luz mi vida, con tu carácter y personalidad, con tu coraje y determinación, con tu gran corazón y con todo el todo el amor que me das día a día....... simplemente me tienes completa y locamente enamorado ❤️ #mybae #mimuñequitarusa #twinflames @irinabaeva”, fue el mensaje del actor que acompañaba a la foto.

En una entrevista el pasado enero con la revista Escena, Soto dejó en claro que está profundamente enamorado de Irina, con quien ha tenido un romance un tanto turbulento, debido a la manera en que se separó de Geraldine Bazán, la madre de sus dos hijas.

“Mi relación con Irina es una relación que cada vez se hace más sólida, es una relación en donde no sólo estoy como nunca de feliz, como nunca de enamorado, estoy totalmente entregado a ella como mujer, como mi pareja, como mi amiga, como mi confidente, realmente me complementa en todos los aspectos y estoy en un momento de mi vida en donde he aprendido muchas cosas y que finalmente estoy disfrutando de una relación plena, feliz y totalmente enamorado”, confesó.

Geraldine Bazán, la ex esposa de Gabriel Soto (Foto: IG @geraldinebazan)

Cuando le preguntaron a Soto qué es lo que más le gusta de su novia, el actor tuvo muchas cosas por decir. “Me gusta que es una mujer que sabe lo que quiere, es una mujer sumamente inteligente, sumamente valiente, el hecho de dejar su hogar, su lugar de origen para viajar al otro lado del mundo para perseguir sus sueños y lograrlos vale muchísimo, aprender otro idioma, tener los pantalones para hacer eso no es fácil y mucho menos como mujer, entonces realmente admiro mucho a Irina, la admiro como pareja, como personaje, como mujer y aparte de que es increíblemente hermosa, tiene los ojos más hermosos del mundo y es una mujer bellísima”.

En la misma charla Soto reconoció que el hecho de ser famosos ha traído algunas complicaciones a su relación, sobre todo por la gente que los ha criticado.

