Las escenas de sexo de Amber Heard, la verdadera causa de la furia de Johnny Depp

Depp y Heard se conocieron en 2011, se casaron en 2015 y se divorciaron dos años después Foto: (REUTERS/Suzanne Plunkett)

En la guerra de declaraciones entre Johnny Depp y Amber Heard se suma la entrenadora física de la actriz, Kristy Sexton, quien tildó de “extremadamente apasionada y volátil” la relación de los famosos y aseguró que ella le contó la violencia física de la que era objeto debido a los celos extremos del actor.

La entrenadora le dijo al Tribunal Superior de Londres que Depp se volvió cada vez más controlador durante su relación y no quería que ella apareciera en escenas de sexo.

Sexton dijo que Heard, de 34 años, le había dicho: “Johnny nunca me dejará ir y preferiría destruirme antes que dejarme ir”.

Johnny Depp a su arribo en la corte de Londres este viernes 24 de julio Foto: (REUTERS/John Sibley)

Además señaló que Amber “es una persona muy abierta, apasionada, comprometida y generosa. Ella trabaja duro y está muy comprometida con su carrera “.

Ella dijo que conoció al actor de Piratas del caribe varias veces y “notó que hablaba en términos despectivos sobre su trabajo”.

(Foto: GVN Releasing)

“Lo escuché decirle algunas veces palabras en el sentido de ‘si no vas a hacer algo grande y enorme, entonces no quiero que lo hagas’ ... Ella me dijo que estaba particularmente preocupado sobre los papeles que ella tomaba y que involucran sexualidad y / o escenas de sexo “.

Más tarde en su declaración, Sexton explicó: “Ella comenzó a decirme que él estaba acusando a todos de estar enamorados de ella y acusándola de ejercer su sexualidad todo el tiempo... Ella me dijo que estaba preocupado de que ella tuviera relaciones con co-estrellas. Comenzó a decirme que no podía hacer ciertos roles porque él no quería que ella hiciera ‘papeles de prostituta’”.

La actriz Amber Heard a su llegada ala corte británica este jueves 23 de junio Foto: (REUTERS/Peter Nicholls)

Abundó que al final de la relación entre los actores, ella no estaba trabajando mucho y que le compartió que había dejado de trabajar tanto porque simplemente no valía la pena las peleas con Johnny.

Incluso Heard renunció a un trabajo de modelaje para la ropa de Guess porque Depp se opuso a que ella se “prostituyera”, según su declaración ante el tribunal.

“Me dijo que no quería que ella modelara”, después de que ella se había convertido en la cara de Guess y apareció en las vallas publicitarias.

El actor fue recibido con flores de fanáticos Foto: REUTERS/John Sibley

“Él le había dicho que ya no debería hacer cosas así porque la hacía parecer una ‘prostituta barata’. Ella rechazó la próxima campaña de Guess, a pesar de que era mucho dinero y me dijo que Johnny le había dicho que no siguiera con eso”.

Sexton dijo que Heard le advirtió que no le contara a Depp sobre los ensayos de escenas sexuales, y afirmó haber escuchado al actor decir: “Eres mi mujer, no vas a interpretar ese tipo de personaje”.

“Tenía que justificar puntualmente por qué estaba haciendo una película y era mucho peor si había besos o sexo. Intentaba descubrirme revisando mi teléfono o diciéndome que alguien le había dicho que estaba teniendo una aventura y actuaba como si tuviera información que lo demostrara, cuando no era así”, aseguró la propia actriz Amber Heard al propósito de los celos del actor.

Heard sonríe a sus seguidores que la esperaban afuera del juzgado Foto: (REUTERS/Peter Nicholls)

Whitney Henríquez, de 31 años, quien es hermana de la actriz Amber Heard, testificó en el Tribunal Superior de Londres el jueves y narró varios episodios de violencia que presuntamente presenció cuando vivió en el mismo edificio lujoso de Los Ángeles que la pareja en 2016.

Mientras vivía con la pareja entre 2014 y 2015, Henríquez dijo que a Depp no le gustaba que Heard trabajara y “esto empeoró cuánto más tiempo estuvieron juntos”. Ella agregó: “Ambos me contaron sobre peleas que comenzaron cuando ella comenzaba a filmar películas”.

En una ocasión, Henríquez habló con Depp sobre esto y él supuestamente respondió: “No sé por qué ella incluso tiene que trabajar. Yo me ocuparé de ella, te cuidaré a ti y a tus padres”.

(Foto: proporcionada por Amber Heard)

Whitney le dijo al Tribunal Superior que recordaba haber pensado “cuán loco era que él se ofreciera a pagar por todos nosotros para que ella pudiera dejar de trabajar”, y agregó: “También recuerdo haberles hablado a ambos sobre una pelea que tuvieron sobre el hecho de que ella no aceptaría la tarjeta de crédito que él quería darle”.

Explicó que él solía decir que quería “cuidar a su chica”, pero que ella quería seguir trabajando y tener su propio capital. “Amber es realmente independiente y orgullosa de eso”, dijo.

También señaló a Depp de ser “increíblemente celoso y posesivo”, además que Amber fue amenazada por relacionarse con sus antiguos compañeros y coprotagonistas, “tanto hombres como mujeres”.

Depp y Heard se conocieron en 2011, se casaron en 2015 y se divorciaron dos años después. Tras concluir su divorcio, Amber donó 7 millones de dólares obtenidos de esta disputa a la Unión Americana de Libertades Civiles y al Hospital de Niños de Los Ángeles.

