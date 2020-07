Así fue el coqueteo entre Ricky Martin y un actor mexicano

El cantante puertoriqueño. Ricky Martin volvió a atraer la atención de los usuarios de las redes sociales luego de un evidente coqueteo con el actor mexicano Mauricio Martínez pues tuvieron un intenso pero breve intercambio de mensajes en la red social instagram.

El interprete de “No Importa la Distancia” le mandó un mensaje exigiendo (de una forma amistosa y en tono de broma) un saludo a Mauricio Martínez. El mensaje decía: “Oye, saluda que no dormimos juntos”. A lo cual, el mexicano le respondió de una forma muy peculiar con el siguiente texto: " Porque no quieres...”

Fue Mauricio Merino quien dio a conocer la conversación en las redes sociales con el polémico mensaje de “Alguien tenía que decirlo...”, lo cual causó respuestas de sorpresa. Muchos famosos incluidas Angélica Vale, Mónica Harte y Gaby Platas, quienes elogiaron la forma en la que el actor se sinceró sobre su interés en Ricky Martin.

Esto causó que las redes sociales explotaran pues parecía el inicio de un texto para flirtear y romancear de una forma muy abierta, aunque la filtración quedó ahí y no se ha vuelto a declarar sobre lo sucedido en el perfil de ninguno de los dos. Tampoco hay que dejar de lado que Ricky Martin sigue casado con Jwan Yosef, aunque ha hecho saber que la pareja anda pasando por una situación problemática.

La relación entre Martin y Yosef entró en un momento complicado luego del nacimiento de la pequeña Lucía. En el programa por internet El break de las 7 , Ricky admitió que fue muy sobreprotector en relación con quien tenía contacto la bebé, a tal grado de que no permitió que Jwan siquiera se acercara a ella. Esto causó una crisis de confianza en la pareja, pues la situación duró varios meses, lo que creó muchas diferencias entre los dos. Así lo dijo en la entrevista:

No dejé que nadie la tocara por meses. Yo tuve problema con mi esposo porque él me decía: ‘Déjame cambiarla’ y yo le decía que no, yo la voy a cambiar. Es muy diferente, dos papás con dos varones