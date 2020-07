Eglantina Zingg avivó los rumores que afirman que es la mamá de los hijos de Ricky Martin

Ricky Martin se ha mostrado muy orgulloso de sus cuatros hijos y ha aprovechado su exposición pública para visibilizar el tema de las familias homoparentales, y no en pocas ocasiones ha posado con su esposo Jwan Yosef y sus hijos para la lente de alguna revista o alfombra roja.

Pero las suspicacias en torno a quién sería la madre que llevó en su vientre a los hijos del cantante puertorriqueño no han cesado desde hace años, pues no ha parado de circular el rumor de que se trataría de la modelo y actriz venezolana Eglantina Zingg.

La teoría surgió ya que Ricky y la también influencer se han mostrado muy cercanos ante los medios de comunicación y en las redes sociales a través de los años, pero tomó fuerza en especial con la foto que el cantante compartió en 2017, en la que aparece el boricua abrazándola cariñosamente.

Tras la publicación de esa imagen, inmediatamente los seguidores del cantante de Livin la vida loca comenzaron a cuestionar si ella es la madre de los gemelos Valentino y Matteo, de hoy 11 años, pues a su consideración los niños guardan un gran parecido con ella.

“No lo finjas más, Eglantina es la mamá de tus pequeños”, “No hay espacio para dudas, pues están igualitos a ella”, “Le quedaron preciosos los gemelos a Eglantina”, “Tan hermosos como su madre”, fueron algunos de los comentarios que incluso ya daban por hecho la relación sanguínea.

A finales de 2018 sucedió algo similar cuando el cantante boricua mostró el rostro de la pequeña Lucía, su tercera hija, a quien algunos seguidores compararon con la modelo: “está igualita a la mamá”.

“Nos emociona anunciar que nos hemos convertido en padres de una hermosa y saludable niña a la que hemos llamado Lucía Martin-Yosef. Esto ha sido sin duda un cumpleaños y celebración de la navidad única en nuestras vidas”, fue el mensaje con el que Ricky dio la buena nueva del nacimiento de su única hija.

“Tanto sus hermanos como Jwan y yo estamos completamente enamorados de nuestra beba y agradecidos de poder comenzar este 2019 con el mejor regalo que podíamos recibir, el regalo de la vida”, comentó en aquel entonces.

Quizá porque Ricky y Eglantina han optado por guardar silencio y dejar en el misterio la teoría, la insistencia en el rumor no ha parado. Ya en el pasado Ricky contó a Vanity Fair España cómo fue que eligió a la madre de sus pequeños, tras verla en una imagen: “Vi la foto y me dije: ¿Quién es esta mujer tan angelical, tan transparente?”

Es hasta ahora, tres años después de los dimes y diretes, que la influencer reaccionó con una desconcertante respuesta en torno al tema, pues respondió con un fav al tuit de una usuaria que escribió:

Ante el mensaje, una persona etiquetó a la actriz venezolana con un emoji de carita que se tapa la boca, y otro sacando la lengua, a lo que Zingg reaccionó marcando el tuit como favorito.

Hace unas semanas, Ricky Martin volvió a causar conmoción pues declaró que no es que hubiera alquilado un vientre, sino que lo había tomado “prestado”:

Yo no alquilé un vientre. Esa expresión la utilizan los fundamentalistas conservadores. Me prestaron un vientre. No pagué por él. Le daría mi vida a la mujer que me ayudó a traer a mis hijos al mundo