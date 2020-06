La dura respuesta de un sacerdote a Ricky Martin por sus comentarios sobre la gestación

Ricky Martin causó gran controversia el pasado 21 de junio cuando en una entrevista comparó la gestación de sus hijos con la concepción de Jesús en el vientre de la Virgen María, pues los descendientes del cantante boricua fueron procreados a través de otras mujeres, quienes desarrollaron los embarazos que dieron vida a Valentino, Matteo y Lucía.

Tan polémica declaración generó reacciones por parte de un párroco de Puerto Rico, quien emitió un directo mensaje contra el intérprete de Livin’ la vida loca.

En la entrevista, Ricky contestó a la pregunta del diario El País: “¿Le ofende oír ‘vientres de alquiler’?”:

Yo no alquilé un vientre, a mí me prestaron el vientre, y varias veces, y tengo en un pedestal a estas grandes mujeres que me ayudaron a criar a mi familia. Como tengo en su pedestal a María, la Virgen, que prestó su vientre para que Jesús viniera al mundo