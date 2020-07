“No nos estamos muriendo de hambre”: cómo vive Cynthia Klitbo tras perder su exclusividad con Televisa

La actriz Cynthia Klitbo habló de las diversas ofertas de trabajo que recibió desde que perdió su exclusividad con Televisa (Foto: Instagram de Cynthia Klitbo)

La actriz Cynthia Klitbo habló de las diversas ofertas de trabajo que recibió desde que perdió su exclusividad con Televisa y volvió a asegurar que no teme a desempeñarse en otras ocupaciones con tal de obtener recursos, aunque ahora no lo necesita.

La protagonista de Las Hijas de la luna o Teresa explicó en mayo pasado que tras 35 años de formar parte del elenco único de Televisa, está en condiciones de buscar nuevas oportunidades en otras cadenas televisivas sin restricciones.

La actriz de 53 años confesó que tiene sentimientos encontrados por esta nueva etapa, pero la afrontará de la mejor manera, siempre considerando sus necesidades, las de su hija y sus dos colaboradoras, por quien podría desempeñarse en otras ocupaciones con tal de que no les faltaran recursos y comida en la mesa.

Las declaraciones de Klitbo pronto resonaron en el mundo del espectáculo y se especuló que no tenía ni para comer, lo que pronto desmintió porque aún cuenta con sus ahorros.

La actriz destacó que otros de sus seguidores le ofrecieron sus tierras para dedicarlas a la agricultura o vender artículos por comisión (Foto: Instagram Cynthia Klitbo)

Aunque la famosa aclaró la situación, esto no le impidió recibir algunas propuestas laborales de sus seguidores, entre las que destacó una de llegar al altar.

“Usted cásese conmigo y no le va a faltar nada”, así lo reveló Klitbo en entrevista con el programa Ventaneando.

La actriz destacó que otros de sus seguidores le ofrecieron sus tierras para dedicarlas a la agricultura o vender artículos por comisión. “No faltaron fans divinos, incluso un señor me dijo ‘vengase, aquí tenemos un rancho, nosotros le damos un pedazo de tierra y aquí entre todos sembramos, donde come uno comen todos'”, recordó.

Cynthia Klitbo mencionó que su mayor preocupación en esta época es el de cubrir los pagos de sus hipotecas, pero no teme dedicarse a otras profesiones con tal de que a su hija no le falte un plato de comida.

Recordó cuando fue bartender o bailó en bikini para Jaime Moreno porque no tenía trabajo como actriz: “A mí no me hace mella, lo que pasa es que quedé con hipotecas a medias, esa es mi preocupación; pero afaortunadamente soy una mujer muy organizada, soy muy trabajadora y si bien no estamos en la posición de cuando hago una telenovela que sobra, pero no nos estamos muriendo de hambre”.

Precisó que en caso de que fuera necesario podría vender tacos en la calle.

El fin de una etapa para Cynthia Klitbo

La protagonista de varios melodramas mexicanos confesó al periodista Gustavo Aldolfo Infante su situación: “Terminando el mes de mayo termino ya mi contrato de exclusividad con Televisa. Con la pandemia ha habido pérdidas importantes para todas las empresas, incluida la mía, y pues ya las exclusividades conforme se vayan acabando los contratos ya se van a terminar”.

Señaló que a partir de ahora podrá incursionar en nuevos proyectos y conocer otras formas de trabajo: “Ha habido a lo largo de mi carrera otras empresas que me han querido llevar a trabajar. Tengo la puerta abierta ahora para poder ir a donde quiera, y de pronto es como alguien que estuvo toda la vida encerrado y lo sacas a la luz y pues no sé qué me depare el mundo afuera”.

La carrera de Cynthia Klitbo comenzó en la década de los años 80, cuando participó en la telenovela Vivir un poco. Su trabajo continuó con Cómo duele callar, Amor en silencio, Mi segunda madre, Yo compro esa mujer y Mi pequeña Soledad.

Despuntó como villana al protagonizar, al lado de Diana Bracho, Daniela Castro y Raúl Araiza, la telenovela Cadenas de Amargura, la cual se consolidó como una de los mejores melodramas mexicanos.

Los papeles de mala de la historia fueron los que ayudaron a brillar a Cynthia, quien hizo sus mejores actuaciones en Vida Robada, La dueña, El privilegio de amar, Mi destino eres tú y Velo de novia.

La actriz también ha tenido la oportunidad de incursionar en otros proyectos donde lució su talento alejado de las maldades. Así lo hizo en Teresa, donde fue la madrina del personaje principal interpretado por Angelique Boyer, o en De que te quiero, te quiero, en la que fue la protagonista adulta.

