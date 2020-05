Televisa dijo adiós a Cynthia Klitbo después de tres décadas: “Me da miedo”, confesó la actriz

Está en condiciones de buscar nuevas oportunidades en otras cadenas televisivas sin restricciones. (Foto: Instagram Cynthia Klitbo)

La actriz Cynthia Klitbo está lista para comenzar una nueva etapa en su vida y es que su contrato de exclusividad con Televisa termina este mes, por lo que ya podrá incursionar en trabajos para otras cadenas televisivas.

La protagonista de Las Hijas de la luna o Teresa explicó que tras 35 años de formar parte del elenco único de Televisa, está en condiciones de buscar nuevas oportunidades en otras cadenas televisivas sin restricciones.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa De primera mano, la actriz de 53 años confesó que tiene sentimientos encontrados por esta nueva etapa, pero la afrontará de la mejor manera, siempre considerando sus necesidades, las de su hija y sus dos colaboradoras.

“Terminando el mes de mayo termino ya mi contrato de exclusividad con Televisa. Con la pandemia ha habido pérdidas importantes para todas las empresas, incluida la mía, y pues ya las exclusividades conforme se vayan acabando los contratos ya se van a terminar”, dijo.

Klitbo señaló que a partir de ahora podrá incursionar en nuevos proyectos y conocer otras formas de trabajo (Foto: Instagram Cynthia Klitbo)

“Me da miedo porque no sabemos cuánto tiempo vamos a seguir en cuarentena, y estar desempleados en cuarentena pues de pronto las arcas se terminan”, añadió.

Klitbo señaló que a partir de ahora podrá incursionar en nuevos proyectos y conocer otras formas de trabajo: “Ha habido a lo largo de mi carrera otras empresas que me han querido llevar a trabajar. Tengo la puerta abierta ahora para poder ir a donde quiera, y de pronto es como alguien que estuvo toda la vida encerrado y lo sacas a la luz y pues no sé qué me depare el mundo afuera”.

“Sé que sí voy a seguir trabajando afortunadamente porque creo que yo he basado mi carrera, más que en lo físico, en mi trabajo y esperamos, pero ansiosa, nerviosa”, confío en su trayectoria para poder encontrar nuevas oportunidades.

Recomendó a las personas a permanecer en su casa para que la economía del país se reactive lo antes posible, aunque aseguró que ella emprenderá este nuevo camino al lado de sus colaboradoras, a las que no abandonará.

“Disciplinarse, porque a medida de que la gente no se quede en su casa, con las debidas protecciones, esto se va a seguir contagiando y vamos a seguir sin poder salir a trabajar. Y yo, como tantos otros mexicanos, vivimos en lo que ganamos en este mes”, concluyó.

La carrera de Cynthia Klitbo comenzó en la década de los años 80 (FOTO: Moisés Pablo/CUARTOSCURO)

La carrera de Cynthia Klitbo comenzó en la década de los años 80, cuando participó en la telenovela Vivir un poco. Su trabajo continuó con Cómo duele callar, Amor en silencio, Mi segunda madre, Yo compro esa mujer y Mi pequeña Soledad.

Despuntó como villana al protagonizar, al lado de Diana Bracho, Daniela Castro y Raúl Araiza, la telenovela Cadenas de Amargura, la cual se consolidó como una de los mejores melodramas mexicanos.

Los papeles de mala de la historia fueron los que ayudaron a brillar a Cynthia, quien hizo sus mejores actuaciones en Vida Robada, La dueña, El privilegio de amar, Mi destino eres tú y Velo de novia.

La actriz también ha tenido la oportunidad de incursionar en otros proyectos donde lució su talento alejado de las maldades. Así lo hizo en Teresa, donde fue la madrina del personaje principal interpretado por Angelique Boyer, o en De que te quiero, te quiero, en la que fue la protagonista adulta.

También la hemos visto en Médicos, línea de vida, El dragón, Vino el amor, La sombra del pasado, Cachito de cielo, Por ella soy Eva y Atrévete a soñar, entre otras producciones de Televisa.

