Lorena Herrera se defendió tras revelar supuesto remedio contra el COVID-19: “No vuelvo a tocar el tema”

Lorena Herrera compartió la experiencia de varias personas cercanas con COVID-19 (IG: lorenaherreraoficial)

La actriz y cantante Lorena Herrera se defendió de las críticas que recibió luego de revelar una supuesta cura del COVID-19.

Y es que en una entrevista transmitida por el programa Venga la alegría, Lorena aseguró que varias personas cercanas se han curado del virus con dióxido de cloro.

“Se enfermaron mis sobrinas y a ellas les dieron dióxido de cloro y estuvieron recuperadas en tres días. Tengo dos amigos demasiado cercanos, uno con diabetes y 50 kilos de sobrepeso, él y su esposa que tiene 20 kilos de sobrepeso, los dos diabéticos, y con dióxido de cloro salieron en cinco días”, relató.

Herrera dijo que también tiene un amigo famoso, del cual no quiso revelar su nombre, que en un día y medio ya estaba curado de coronavirus gracias al dióxido de cloro.

Lorena causó revuelo con sus declaraciones sobre el COVID-19 (IG: lorenaherreraoficial)

“Es cuestión de que cada quien, resuenas con esto o no, pero no critiques no juzgues si no se han informado antes”, añadió Lorena, quien dijo no saber por que los gobiernos han prohibido esa sustancia para tratar la epidemia pues ella sabe que la emplean en los hospitales para limpiar la sangrede los donadores.

“Yo no fui nunca de las personas que se encerró a piedra y lodo muerta de miedo. Sé que existe el coronavirus y mucha gente se está muriendo, pero sé que mucha gente se está muriendo por los malos protocolos”, comentó respecto de su postura ante la epidemia.

Herrera señaló que ella sabía de los beneficios del dióxido de cloro desde hace años y que su esposo, Roberto Assad, lo está usando. “Sí funciona, pero bueno, la gente que no cree en ello, es respetable”.

Después de que fuera transmitida la entrevista, en Twitter se publicaron varios mensajes cuestionando y criticando a Lorena Herrera, e incluso la compararon con Paty Navidad por la manera de hablar sobre un asunto tan delicado.

La actriz respondió en un primer tuit diciendo: “Cada quien infórmense bien y tome sus propias decisiones, no se dejen influenciar por lo que otros decimos, yo sólo comparto lo que vi en familiares y personas demasiado cercanas! Cada persona es diferente”.

Pero como siguió recibiendo críticas respondió a un mensaje de un seguidor que en los programas de televisión aclaren que se trata de opiniones personales, pues la gente en México tiene dificultades para procesar ese tipo de información y podría resultar contraproducente.

“De acuerdo contigo. No entiendo por qué nos hacen ese tipo de preguntas a gente del medio, que se las hagan a expertos. Y mal por los medios que sacan esas notas, ya que se confunde a la gente. Que cada quien se informe y decida. No vuelvo a tocar ese tema, solo con mis familiares”.

Desde hace años el dióxido de cloro es conocido también como “Suplemento Mineral Milagroso” y se le atribuyen cualidades para curar diversas afecciones, pero ninguna autoridad sanitaria lo reconoce como medicamento. Debido a la pandemia de COVID-19 el nombre de la sustancia volvió a cobrar fuerza como posible remedio, pero diversas organizaciones han advertido sobre su uso.

El pasado abril, por ejemplo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) señaló que no hay “ninguna evidencia científica que apoye su seguridad o eficacia, y presenta riesgos considerables a la salud de los pacientes”.

Otra opinión controvertida

No es la primera ocasión que algún famoso mexicano causa revuelo por recomendar remedios contra el coronavirus. El pasado junio el actor Alejandro Tommasi dijo que sabe cómo curar el coronavirus.

Como ejemplo puso el caso de un amigo suyo y sus hijas que resultaron contagiados de COVID-19. Le recomendó que no las llevara al hospital, “llévatelas a tu casa y dales esto, esto y esto”.

En una entrevista para el programa de YouTube Chisme No Like le pidieron la receta y señaló sin dudar: “Jengibre, ajo y limón, té verde, subir el sistema inmunológico”.

Para el actor, lo importante en la batalla contra el COVID-19 es que el cuerpo se vuelva más alcalino y suban las defensas. Además destacó que es vital que haya ligereza en la sangre para que no se coagule. “El coronavirus coagula la sangre, por eso no llega el oxígeno a los pulmones, qué mejor anticoagulante que el ajo”.

Alejandro Tommasi dijo tener la cura contra el coronavirus (TW: @alextommasiof)

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que si bien el ajo es “un alimento saludable que puede tener algunas propiedades antimicrobianas”, no existe aún evidencia científica que compruebe que su consumo proteja del COVID-19.

La OMS también se había referido ya al asunto del jengibre en un conferencia de prensa en Ginebra el pasado abril. Michael Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias, dijo que el jengibre no es un tratamiento probado contra el COVID-19.

La organización también desmintió en su página web que la vitamina C o el limón sirvan para tratar el nuevo coronavirus.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Yo sé cómo curar el coronavirus”: la inverosímil receta de Alejandro Tommasi que incluye ajo, jengibre y limón

Más contagios de coronavirus en “Venga la alegría”: Flor Rubio también dio positivo a COVID-19